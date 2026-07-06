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neymar(C)Getty Images
Donny Afroni

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“Acabou” – Neymar anuncia a aposentadoria da seleção após um final emocionante em sua última Copa do Mundo como maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira

Neymar
Brasil
Copa do Mundo
Brasil x Noruega

O capítulo final da carreira internacional de Neymar foi marcado por lágrimas, quando o lendário atacante anunciou sua aposentadoria da Seleção Brasileira. Após a surpreendente eliminação da Copa do Mundo pelas mãos da Noruega, o maior artilheiro de todos os tempos da Seleção confirmou que não representará mais seu país.

  • Uma despedida emocionante em Nova Jersey

    Neymar anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional após a surpreendente eliminação do Brasil da Copa do Mundo. O jogador de 34 anos ficou inconsolável em campo quando a Seleção foi eliminada do torneio nas oitavas de final, após uma derrota por 2 a 1 para a Noruega.

    Apesar de ter convertido um pênalti de consolação nos segundos finais da partida, o lendário atacante confirmou na zona mista que não representaria mais seu país. A derrota encerra uma carreira magnífica que se estendeu por 16 anos no mais alto nível do futebol internacional.


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  • NeymarGetty Images

    A palavra final do ícone

    Falando logo após o apito final, Neymar refletiu sobre sua trajetória na seleção, destacando a simetria de sua carreira terminar exatamente onde, de certa forma, começou a atingir seu auge. O impacto emocional da derrota ficou evidente quando ele se dirigiu à imprensa reunida para confirmar sua decisão de se afastar.

    “Eu tentei. Eu tentei”, admitiu Neymar após a partida. “Começou aqui, no MetLife Stadium, e terminou aqui. Agora acabou.”

  • Os números por trás de uma carreira lendária

    Neymar deixa a cena internacional como um verdadeiro titã das estatísticas. Ao longo de 130 partidas pela seleção brasileira, ele se consolidou como o maior artilheiro da história do país, superando o lendário Pelé. Seu recorde de 80 gols e 59 assistências reflete um jogador que foi fundamental para todas as conquistas de sua nação na última década e meia.

    Embora a glória da Copa do Mundo tenha acabado por lhe escapar, seu legado permanece intacto. Ele se aposenta como o segundo jogador com mais partidas pela seleção brasileira de todos os tempos, tendo carregado o peso da famosa camisa número 10 ao longo de vários ciclos de torneios e diversas mudanças táticas, permanecendo sempre o ponto central da criatividade da Seleção.

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    O que vem por aí para a Seleção?

    Com a saída de Neymar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enfrenta agora a difícil tarefa de substituir um jogador que definiu a identidade ofensiva da seleção desde 2010. Após a prorrogação do contrato de Carlo Ancelotti, em meados de maio de 2026, para comandar a Seleção até 2030, espera-se que a estrutura da seleção passe por um período de transição significativa enquanto se prepara para o próximo ciclo de competições internacionais.