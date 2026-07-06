(C)Getty Images
Traduzido por
“Acabou” – Neymar anuncia a aposentadoria da seleção após um final emocionante em sua última Copa do Mundo como maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira
Uma despedida emocionante em Nova Jersey
Neymar anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional após a surpreendente eliminação do Brasil da Copa do Mundo. O jogador de 34 anos ficou inconsolável em campo quando a Seleção foi eliminada do torneio nas oitavas de final, após uma derrota por 2 a 1 para a Noruega.
Apesar de ter convertido um pênalti de consolação nos segundos finais da partida, o lendário atacante confirmou na zona mista que não representaria mais seu país. A derrota encerra uma carreira magnífica que se estendeu por 16 anos no mais alto nível do futebol internacional.
- Getty Images
A palavra final do ícone
Falando logo após o apito final, Neymar refletiu sobre sua trajetória na seleção, destacando a simetria de sua carreira terminar exatamente onde, de certa forma, começou a atingir seu auge. O impacto emocional da derrota ficou evidente quando ele se dirigiu à imprensa reunida para confirmar sua decisão de se afastar.
“Eu tentei. Eu tentei”, admitiu Neymar após a partida. “Começou aqui, no MetLife Stadium, e terminou aqui. Agora acabou.”
Os números por trás de uma carreira lendária
Neymar deixa a cena internacional como um verdadeiro titã das estatísticas. Ao longo de 130 partidas pela seleção brasileira, ele se consolidou como o maior artilheiro da história do país, superando o lendário Pelé. Seu recorde de 80 gols e 59 assistências reflete um jogador que foi fundamental para todas as conquistas de sua nação na última década e meia.
Embora a glória da Copa do Mundo tenha acabado por lhe escapar, seu legado permanece intacto. Ele se aposenta como o segundo jogador com mais partidas pela seleção brasileira de todos os tempos, tendo carregado o peso da famosa camisa número 10 ao longo de vários ciclos de torneios e diversas mudanças táticas, permanecendo sempre o ponto central da criatividade da Seleção.
- AFP
O que vem por aí para a Seleção?
Com a saída de Neymar, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enfrenta agora a difícil tarefa de substituir um jogador que definiu a identidade ofensiva da seleção desde 2010. Após a prorrogação do contrato de Carlo Ancelotti, em meados de maio de 2026, para comandar a Seleção até 2030, espera-se que a estrutura da seleção passe por um período de transição significativa enquanto se prepara para o próximo ciclo de competições internacionais.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.