Neymar anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional após a surpreendente eliminação do Brasil da Copa do Mundo. O jogador de 34 anos ficou inconsolável em campo quando a Seleção foi eliminada do torneio nas oitavas de final, após uma derrota por 2 a 1 para a Noruega.

Apesar de ter convertido um pênalti de consolação nos segundos finais da partida, o lendário atacante confirmou na zona mista que não representaria mais seu país. A derrota encerra uma carreira magnífica que se estendeu por 16 anos no mais alto nível do futebol internacional.



