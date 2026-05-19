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“Acabou!” – Antonio Conte deixa o Napoli um ano antes do fim do contrato “sem ter assinado com nenhum outro clube”
Uma saída inesperada de Nápoles
A era Conte no Napoli está oficialmente chegando ao fim. Apesar de ter sido encarregado da importante reconstrução dos Partenopei após o decepcionante 10º lugar na temporada 2023-24, o técnico italiano decidiu que sua passagem pelo Estádio Diego Armando Maradona chegou ao fim. A notícia marca uma reviravolta repentina para um clube que esperava que Conte proporcionasse estabilidade a longo prazo.
Enquanto se prepara para seu último jogo no banco do Napoli, o técnico de 54 anos vem fazendo visitas para se despedir. Em um momento comovente na terça-feira, Conte visitou o Palazzo San Giacomo para se encontrar com o prefeito de Nápoles, Gaetano Manfredi.
Acompanhado pelo diretor-geral da cidade, Pasquale Granata, o encontro serviu como uma despedida formal dos líderes municipais que apoiaram seu projeto durante sua passagem à sombra do Monte Vesúvio.
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Sem indenização e sem plano
Os detalhes em torno de sua saída sugerem uma separação amigável, em vez de uma disputa acirrada. De acordo com Fabrizio Romano, Conte partirá sem receber indenização e sem ter assinado contrato com outro clube, o que ressalta seu desejo de recomeçar do zero, independentemente de haver ou não outro cargo de destaque à sua espera.
Também ficou claro que essa não foi uma decisão precipitada tomada no calor das últimas semanas da temporada. O técnico teria tomado essa decisão há algum tempo, garantindo que a diretoria do clube não fosse pega de surpresa.
A mudança sinaliza o início de mais uma busca por um técnico para o presidente Aurelio De Laurentiis, que agora deve encontrar um sucessor capaz de dar continuidade ao trabalho iniciado por Conte.
A homenagem final do prefeito
Durante sua visita à prefeitura, o respeito mútuo entre o técnico e as autoridades locais ficou evidente. O prefeito Manfredi tem sido um defensor declarado dos métodos do técnico, tendo elogiado recentemente o ex-treinador do Inter por sua dedicação incondicional ao sucesso.
“Ele é um vencedor; no fim das contas, o que conta são os resultados, e os torcedores querem vitórias”, observou o prefeito durante o encontro final.
Ao visitar o prefeito antes de se dirigir oficialmente aos seus jogadores e à imprensa pela última vez, Conte demonstrou um nível de respeito institucional que costuma ser raro no volátil mundo do futebol italiano. Foi um desfecho diplomático para uma jornada que muitos esperavam que durasse muito mais tempo.
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O que vem a seguir para Conte e o Napoli?
Com a mensagem “Acabou!” ecoando pelas ruas de Nápoles, os torcedores ficam se perguntando o que o futuro reserva. Conte havia se tornado o rosto de um novo e disciplinado Napoli, e sua saída deixa um enorme vazio no banco de reservas.
Sua decisão de sair sem ter um novo clube definido sugere que ele pode estar buscando um período de descanso ou à espera de um projeto específico que atenda às suas altas exigências.
Para o Napoli, a prioridade agora passa a ser a janela de transferências de verão e a busca por um novo líder. Tendo perdido a continuidade que Conte deveria proporcionar, o clube precisa agir rapidamente para garantir que o progresso alcançado nesta temporada não seja perdido.