A era Conte no Napoli está oficialmente chegando ao fim. Apesar de ter sido encarregado da importante reconstrução dos Partenopei após o decepcionante 10º lugar na temporada 2023-24, o técnico italiano decidiu que sua passagem pelo Estádio Diego Armando Maradona chegou ao fim. A notícia marca uma reviravolta repentina para um clube que esperava que Conte proporcionasse estabilidade a longo prazo.

Enquanto se prepara para seu último jogo no banco do Napoli, o técnico de 54 anos vem fazendo visitas para se despedir. Em um momento comovente na terça-feira, Conte visitou o Palazzo San Giacomo para se encontrar com o prefeito de Nápoles, Gaetano Manfredi.

Acompanhado pelo diretor-geral da cidade, Pasquale Granata, o encontro serviu como uma despedida formal dos líderes municipais que apoiaram seu projeto durante sua passagem à sombra do Monte Vesúvio.