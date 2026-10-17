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AC Milan corre para garantir o futuro de Alphadjo Cisse com novo contrato de alto valor após atuação decisiva com três gols na Liga Europa
Milan se movimenta para recompensar herói adolescente
O Milan quer renovar o contrato de Cisse e oferecer melhores condições ao jogador após seu início fulminante no clube. Gazzetta indica que as conversas formais com os representantes do jogador de 19 anos podem começar até o fim da próxima semana.
O clube italiano espera fechar um acordo até o fim do ano para refletir o novo status de Cisse como um verdadeiro destaque do time principal. O atacante já tinha contrato até o verão de 2030, mas seu impacto imediato acelerou os planos de melhorar suas condições contratuais.
Segundo informações, Cisse ganha atualmente € 800 mil por temporada, valor que deve subir significativamente quando ele assinar a possível extensão do contrato.
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Feito histórico na Europa provoca corrida por contratos
A urgência da proposta de acordo decorre diretamente da atuação impressionante de Cisse na vitória por 4 a 0 sobre o RB Salzburg pela Liga Europa, na quinta-feira. O adolescente deu um show, marcou um hat-trick perfeito e recebeu o prêmio de melhor em campo.
Com isso, Cisse se tornou o jogador italiano mais jovem da história a marcar três gols em uma partida de uma grande competição europeia. Sua atuação precisa nas finalizações encantou os torcedores e consolidou sua reputação como um dos jovens talentos ofensivos mais promissores da Europa. A diretoria do Milan agora considera prioritário melhorar rapidamente seu contrato para reconhecer sua rápida evolução até se tornar um jogador decisivo.
Ascensão rápida com origem na Serie B
A rápida ascensão de Cisse à primeira divisão é resultado de uma trajetória de desenvolvimento muito bem-sucedida. O Milan concluiu sua contratação junto ao Hellas Verona no fim da janela de transferências de janeiro deste ano, antes de mantê-lo emprestado.
Ele passou o restante da temporada 2025-26 no Catanzaro, onde se destacou na Serie B. Cisse marcou seis gols em 22 jogos na segunda divisão, demonstrando o faro de gol que levou o Milan a contratá-lo. O desempenho se repetiu na elite: Cisse marcou cinco gols em seus primeiros sete jogos com a camisa do Milan.
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O que vem pela frente para Cisse?
Com as negociações formais de contrato previstas para começar nos próximos dias, o Milan buscará chegar rapidamente a um acordo com os representantes de Cisse. A diretoria quer concluir toda a renovação bem antes do fim do ano. Em campo, o jovem atacante tentará manter seu ritmo impressionante enquanto o Milan enfrenta uma sequência intensa de jogos em competições nacionais e europeias.
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