O Milan quer renovar o contrato de Cisse e oferecer melhores condições ao jogador após seu início fulminante no clube. Gazzetta indica que as conversas formais com os representantes do jogador de 19 anos podem começar até o fim da próxima semana.

O clube italiano espera fechar um acordo até o fim do ano para refletir o novo status de Cisse como um verdadeiro destaque do time principal. O atacante já tinha contrato até o verão de 2030, mas seu impacto imediato acelerou os planos de melhorar suas condições contratuais.

Segundo informações, Cisse ganha atualmente € 800 mil por temporada, valor que deve subir significativamente quando ele assinar a possível extensão do contrato.