AFP
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'Absurdo!' - Roy Keane DETONA Bruno Fernandes por cartão vermelho de Phil Foden em explosivo dérbi de Manchester
Keane questiona a conduta de Fernandes em Old Trafford
O mais recente capítulo do dérbi de Manchester pegou fogo logo no início do primeiro tempo, quando Foden recebeu cartão vermelho direto após um choque com o capitão do Manchester United, Fernandes. Embora Foden tenha sido expulso pelo árbitro Michael Oliver por conduta violenta, Keane não ficou nada impressionado com o teatro do meio-campista português.
Keane fez uma avaliação contundente da situação, afirmando: "Temos que ser justos e perguntar se o jogador deu ao árbitro uma chance, e Foden foi um pouco bobo, mas Bruno também foi aqui. Se Bruno tivesse sido expulso só por isso, estaríamos dizendo que Bruno foi um pouco bobo e um pouco tolo."
Ele acrescentou: "Você não pode ficar rolando no chão. Bruno tem que fazer melhor ali. As pessoas dizem que há tensão ali, é um grande jogo, mas você tem que depois de seus companheiros de equipe e dos jogadores adversários também. Foden, eu não acho que seja cartão vermelho."
- Getty Images Sport
Polêmica explode após Foden ser expulso
O incidente aconteceu aos 23 minutos da partida, quando Fernandes pareceu derrubar Foden perto da linha lateral. Os replays mostraram que, enquanto Foden estava no chão, Fernandes o acertou com um leve chute, o que provocou a reação da estrela do City.
Apesar do contato mínimo, a reação do capitão do United foi suficiente para convencer a arbitragem a tomar a medida disciplinar máxima. Keane continuou argumentando que a provocação de Fernandes foi o verdadeiro estopim para o cartão vermelho. "Foden se levanta e reage, obviamente, então agora ele é expulso", acrescentou Keane.
"Fernandes o acerta e dá um chutinho nele. Acho que isso é classificado como violento. Mas Fernandes é quem está sendo violento aqui, não acho que Foden deveria receber cartão vermelho."
Comentaristas divididos sobre a disciplina no clássico
O cartão vermelho provocou um debate mais amplo entre ex-profissionais, com Gary Neville e Wayne Rooney oferecendo perspectivas contrastantes sobre o incidente. Enquanto Keane foi firme em sua defesa de Foden, Neville foi mais crítico em relação à falta de disciplina do cria da base do City.
O ex-defensor do United observou que a reação intempestiva de Foden o deixou sem defesa, embora tenha demonstrado surpresa pelo fato de Fernandes ter escapado de qualquer tipo de punição por sua provocação inicial.
O lendário lateral acrescentou que foi um momento doloroso para Foden caminhar até o túnel, ao mesmo tempo em que reconheceu que Fernandes conseguiu arrancar uma reação de seu adversário.
- Getty Images Sport
Impacto nos planos táticos de Maresca
As repercussões do cartão vermelho vão além deste dérbi. O Manchester City acabou segurando a vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United, apesar de ter ficado com 10 jogadores após a expulsão de Foden.
Foden agora enfrenta uma suspensão padrão de três jogos por conduta violenta, o que o deixará fora de várias partidas importantes da Premier League e da copa. Isso deixa o técnico do City com um problema para escalar a equipe em um período crucial da temporada.
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