O mais recente capítulo do dérbi de Manchester pegou fogo logo no início do primeiro tempo, quando Foden recebeu cartão vermelho direto após um choque com o capitão do Manchester United, Fernandes. Embora Foden tenha sido expulso pelo árbitro Michael Oliver por conduta violenta, Keane não ficou nada impressionado com o teatro do meio-campista português.

Keane fez uma avaliação contundente da situação, afirmando: "Temos que ser justos e perguntar se o jogador deu ao árbitro uma chance, e Foden foi um pouco bobo, mas Bruno também foi aqui. Se Bruno tivesse sido expulso só por isso, estaríamos dizendo que Bruno foi um pouco bobo e um pouco tolo."

Ele acrescentou: "Você não pode ficar rolando no chão. Bruno tem que fazer melhor ali. As pessoas dizem que há tensão ali, é um grande jogo, mas você tem que depois de seus companheiros de equipe e dos jogadores adversários também. Foden, eu não acho que seja cartão vermelho."