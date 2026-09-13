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Mohamed Saeed

Traduzido por

'Absurdo!' - Roy Keane DETONA Bruno Fernandes por cartão vermelho de Phil Foden em explosivo dérbi de Manchester

R. Keane
P. Foden
Manchester United
Manchester City
Premier League
B. Fernandes

Roy Keane não poupou palavras em sua avaliação do incidente controverso que fez Phil Foden ser expulso durante o clássico de Manchester de domingo. O ex-capitão do Manchester United acusou Bruno Fernandes de simulação para garantir que seu adversário, internacional inglês, recebesse cartão vermelho em Old Trafford. Mesmo reduzido a 10 jogadores, o Manchester City segurou a vantagem e garantiu uma vitória por 1 a 0 sobre o rival, com o gol de Erling Haaland sendo decisivo.

  • Keane questiona a conduta de Fernandes em Old Trafford

    O mais recente capítulo do dérbi de Manchester pegou fogo logo no início do primeiro tempo, quando Foden recebeu cartão vermelho direto após um choque com o capitão do Manchester United, Fernandes. Embora Foden tenha sido expulso pelo árbitro Michael Oliver por conduta violenta, Keane não ficou nada impressionado com o teatro do meio-campista português.

    Keane fez uma avaliação contundente da situação, afirmando: "Temos que ser justos e perguntar se o jogador deu ao árbitro uma chance, e Foden foi um pouco bobo, mas Bruno também foi aqui. Se Bruno tivesse sido expulso só por isso, estaríamos dizendo que Bruno foi um pouco bobo e um pouco tolo."

    Ele acrescentou: "Você não pode ficar rolando no chão. Bruno tem que fazer melhor ali. As pessoas dizem que há tensão ali, é um grande jogo, mas você tem que depois de seus companheiros de equipe e dos jogadores adversários também. Foden, eu não acho que seja cartão vermelho."

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Polêmica explode após Foden ser expulso

    O incidente aconteceu aos 23 minutos da partida, quando Fernandes pareceu derrubar Foden perto da linha lateral. Os replays mostraram que, enquanto Foden estava no chão, Fernandes o acertou com um leve chute, o que provocou a reação da estrela do City.

    Apesar do contato mínimo, a reação do capitão do United foi suficiente para convencer a arbitragem a tomar a medida disciplinar máxima. Keane continuou argumentando que a provocação de Fernandes foi o verdadeiro estopim para o cartão vermelho. "Foden se levanta e reage, obviamente, então agora ele é expulso", acrescentou Keane.

    "Fernandes o acerta e dá um chutinho nele. Acho que isso é classificado como violento. Mas Fernandes é quem está sendo violento aqui, não acho que Foden deveria receber cartão vermelho."

  • Comentaristas divididos sobre a disciplina no clássico

    O cartão vermelho provocou um debate mais amplo entre ex-profissionais, com Gary Neville e Wayne Rooney oferecendo perspectivas contrastantes sobre o incidente. Enquanto Keane foi firme em sua defesa de Foden, Neville foi mais crítico em relação à falta de disciplina do cria da base do City.

    O ex-defensor do United observou que a reação intempestiva de Foden o deixou sem defesa, embora tenha demonstrado surpresa pelo fato de Fernandes ter escapado de qualquer tipo de punição por sua provocação inicial.

    O lendário lateral acrescentou que foi um momento doloroso para Foden caminhar até o túnel, ao mesmo tempo em que reconheceu que Fernandes conseguiu arrancar uma reação de seu adversário.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Impacto nos planos táticos de Maresca

    As repercussões do cartão vermelho vão além deste dérbi. O Manchester City acabou segurando a vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United, apesar de ter ficado com 10 jogadores após a expulsão de Foden.

    Foden agora enfrenta uma suspensão padrão de três jogos por conduta violenta, o que o deixará fora de várias partidas importantes da Premier League e da copa. Isso deixa o técnico do City com um problema para escalar a equipe em um período crucial da temporada.



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