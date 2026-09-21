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'Absolutamente nada': Claude Makelele detona Real Madrid e José Mourinho por não terem um plano de jogo claro
Makélélé detona o Real Madrid
Depois de perder por 2 a 1 no dérbi de Madri no sábado, o Real Madrid caiu para o quarto lugar, com 15 pontos, apenas um ponto atrás do Atlético de Madrid, que está em segundo. Enquanto isso, o líder do campeonato, Barcelona, segue no topo com 21 pontos perfeitos antes da pausa para a Data Fifa.
A derrota gerou frustração entre torcedores e ex-jogadores, especialmente diante das altas expectativas em torno do retorno de Mourinho ao comando e de uma movimentada janela de transferências no verão.
Em entrevista à ESPN, Makelele não poupou críticas. Ele expressou profunda decepção com a forma como Mourinho armou a equipe, sugerindo uma completa falta de direção tática e de entrosamento.
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Confusão tática sob o comando de Mourinho
O principal problema destacado por Makelele é a falta de uma estrutura ofensiva definida, o que levou à sobreposição de posições de atacantes importantes como Kylian Mbappe e Vinicius Jr. Essa falta de sintonia ficou escancarada contra o Atletico Madrid, provocando duras críticas do ex-meio-campista.
Makelele afirmou: "Não há entendimento. Nem entre os jogadores nem com o técnico. Mourinho precisa falar com eles. O time é fraco, não há plano de jogo e não há ideias claras. Não há nada. Nada, nada, nada... Absolutamente nada. Devemos exigir mais deles." Makelele deixou claro que o foco deve permanecer estritamente nessas falhas táticas evidentes.
Ignorando as controvérsias de arbitragem
Após o clássico, houve grande polêmica em torno da arbitragem, com a Real Madrid TV demonstrando indignação por causa de um possível lance para cartão vermelho envolvendo Cristian Romero. No entanto, Makelele descartou essas reclamações como uma distração dos verdadeiros problemas enfrentados por Mourinho e seu elenco.
Makelele argumentou: "O problema não é o árbitro, há uma deficiência óbvia no time." O comentarista acredita que apontar o dedo para a arbitragem apenas mascara os graves problemas relacionados à forma como Mbappe está sendo utilizado e à falta geral de entrosamento na equipe titular. O clube tem muitos problemas para resolver rapidamente.
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Qual é o próximo passo do Real Madrid?
O Real Madrid tem uma sequência de jogos assustadora após a pausa para a data Fifa, deixando Mourinho com pouco tempo para corrigir esses problemas táticos. O clube vai enfrentar Villarreal e Sevilla em La Liga, além de duelos pela Liga dos Campeões contra Roma e Leipzig em rápida sucessão. Essa série desafiadora culmina em uma partida crucial contra o Barcelona em 25 de outubro, que pode ditar a temporada.
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