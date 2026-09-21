Depois de perder por 2 a 1 no dérbi de Madri no sábado, o Real Madrid caiu para o quarto lugar, com 15 pontos, apenas um ponto atrás do Atlético de Madrid, que está em segundo. Enquanto isso, o líder do campeonato, Barcelona, segue no topo com 21 pontos perfeitos antes da pausa para a Data Fifa.

A derrota gerou frustração entre torcedores e ex-jogadores, especialmente diante das altas expectativas em torno do retorno de Mourinho ao comando e de uma movimentada janela de transferências no verão.

Em entrevista à ESPN, Makelele não poupou críticas. Ele expressou profunda decepção com a forma como Mourinho armou a equipe, sugerindo uma completa falta de direção tática e de entrosamento.