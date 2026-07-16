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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

“Absolutamente incompreensível” - as lendas da Inglaterra Gary Lineker e Wayne Rooney criticam duramente as táticas defensivas de Thomas Tuchel após a derrota de partir o coração para a Argentina na Copa do Mundo

T. Tuchel
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina

Os ícones da Inglaterra, Gary Lineker e Wayne Rooney, lideraram uma reação contundente contra Thomas Tuchel após a devastadora eliminação dos Três Leões nas semifinais da Copa do Mundo para a Argentina. A decisão do técnico alemão de se fechar na defesa saiu pela culatra de forma espetacular, já que gols no final da partida de Enzo Fernández e Lautaro Martínez transformaram uma vantagem de 1 a 0 em um pesadelo de 2 a 1.

  • Lineker considera a mudança tática “surpreendente”

    Lineker não mediu palavras ao avaliar a gestão de jogo de Tuchel depois que Anthony Gordon colocou os Três Leões na frente em Atlanta. O ex-atacante expressou total descrença diante da decisão de retirar jogadores ofensivos em favor de um bloco defensivo, o que acabou convidando Lionel Messi e companhia a aumentarem a pressão.

    Em entrevista ao podcast “The Rest is Football”, Lineker se indignou: “Ficamos com um gol de vantagem e, em seguida, recuamos. As substituições que ele fez aprofundaram ainda mais a defesa. Passamos a jogar com cinco na retaguarda e você pensa: ‘vamos jogar com um bloco baixo’ contra um time que se sai bem contra isso. Para mim, não fez o menor sentido.

    “Taticamente, foi surpreendente, para ser totalmente honesto. Foi uma jogada negativa. Todos nós ficamos lá assistindo ao mesmo jogo e dizendo a mesma coisa.

    “Achei absolutamente incompreensível que você tenha uma tática, esteja jogando contra o maior jogador de futebol que já existiu. Marcar ele [Messi] de perto. Ele mandou bola atrás de bola atrás de bola para dentro da área.”

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  • Thomas Tuchel Englandgetty

    Rooney afirma que Tuchel custou à Inglaterra a final

    Rooney juntou-se ao coro de críticas, sugerindo que a falta de ambição do técnico à beira do campo minou a confiança dos jogadores em campo. A lenda do Manchester United foi particularmente crítica em relação à maneira como a Inglaterra perdeu o ímpeto justamente quando parecia ter os campeões mundiais contra as cordas.

    “As decisões que Thomas Tuchel tomou, temos que ser honestos, nos custaram caro esta noite”, disse Rooney. “Se você é um jogador de ataque naquele campo, está ganhando por 1 a 0 e vê as substituições que o técnico está fazendo, você perde a confiança; só dá para se safar disso um certo número de vezes.

    “Então você começa a pensar: ‘Ah, não, vamos ficar na defensiva por tanto tempo, como vamos superar isso?’ É pânico, é pânico de verdade. Você não pode abrir o placar e depois abrir mão da posse de bola e de qualquer oportunidade de tentar marcar o segundo gol, porque é isso que você quer fazer.

    “Se você deixar jogadores daquela qualidade ficarem com a bola perto da sua área, mais cedo ou mais tarde eles vão marcar.”


  • Comparações com Southgate

    A natureza da derrota inevitavelmente levou a comparações com o regime anterior, com o ex-goleiro Joe Hart observando que os mesmos velhos hábitos parecem estar assombrando a seleção. Apesar da mudança na liderança, a tendência de se fechar na defesa nos momentos decisivos continua sendo um problema gritante para este elenco.

    Hart comentou: “Acho que Gareth Southgate estará em casa assistindo a esse jogo; ele recebeu muitas críticas quando se tratava dos momentos decisivos com a Inglaterra, quando a equipe estava na frente e se fechava na defesa.

    “Não vejo nada de diferente nesse momento decisivo lá em campo. Thomas Tuchel, por mais elogios que tenhamos feito a ele, ao mudar a estratégia tão rapidamente, acho que ele percebeu que, ao fazer isso, estava dizendo que não acreditava em sua equipe, que não achava que eles pudessem desferir mais golpes contra a Argentina.”

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    Casillas e Müller ficaram surpresos com a falta de coragem

    As críticas não se limitaram a vozes nacionais, já que os campeões da Copa do Mundo Thomas Müller e Iker Casillas também expressaram sua surpresa com a abordagem da Inglaterra.

    Müller ficou perplexo com a estratégia tática, afirmando em um vídeo em sua conta no X: “Não consigo acreditar nem entender como a Inglaterra está conduzindo essa partida, especialmente depois de estar na frente no placar. Não consigo entender por que permitir que toda a equipe argentina cruze uma bola atrás da outra a partir de posições perfeitas para cruzamentos, mas tudo bem...”

    Casillas ecoou esses sentimentos, escrevendo no X: “[A Inglaterra] marca o gol e depois recua. Abordagem covarde. Eles não saíram da própria área e permitiram que [a Argentina] avançasse mais. O resultado lógico acontece.” Antes de dizer que a equipe de Tuchel havia cometido “harakiri”, que é um método tradicional de suicídio ritual por evisceramento, notadamente praticado pelos samurais japoneses.

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