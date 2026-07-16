“Absolutamente incompreensível” - as lendas da Inglaterra Gary Lineker e Wayne Rooney criticam duramente as táticas defensivas de Thomas Tuchel após a derrota de partir o coração para a Argentina na Copa do Mundo

Lineker não mediu palavras ao avaliar a gestão de jogo de Tuchel depois que Anthony Gordon colocou os Três Leões na frente em Atlanta. O ex-atacante expressou total descrença diante da decisão de retirar jogadores ofensivos em favor de um bloco defensivo, o que acabou convidando Lionel Messi e companhia a aumentarem a pressão.

Em entrevista ao podcast “The Rest is Football”, Lineker se indignou: “Ficamos com um gol de vantagem e, em seguida, recuamos. As substituições que ele fez aprofundaram ainda mais a defesa. Passamos a jogar com cinco na retaguarda e você pensa: ‘vamos jogar com um bloco baixo’ contra um time que se sai bem contra isso. Para mim, não fez o menor sentido.

“Taticamente, foi surpreendente, para ser totalmente honesto. Foi uma jogada negativa. Todos nós ficamos lá assistindo ao mesmo jogo e dizendo a mesma coisa.

“Achei absolutamente incompreensível que você tenha uma tática, esteja jogando contra o maior jogador de futebol que já existiu. Marcar ele [Messi] de perto. Ele mandou bola atrás de bola atrás de bola para dentro da área.”