Mais especificamente, segundo a reportagem, Messi percorre apenas 8,2 quilômetros a cada 90 minutos. As estatísticas relativas aos sprints são ainda mais alarmantes: em média, o astro acelera de forma decisiva apenas 2,7 vezes por partida. Há quatro anos, esse valor era de 5,3 sprints, ou seja, quase o dobro.
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Absolutamente impressionante! Reportagem revela estatísticas incríveis sobre a distância percorrida por Lionel Messi
No entanto, por trás dessa aparente passividade, esconde-se um plano inteligente: Messi simplesmente distribui suas forças de forma estratégica para, nos momentos decisivos que mudam o rumo da partida, conseguir a máxima explosão. O fato de ele passar quase metade do tempo em campo — exatamente 47% da distância total percorrida — caminhando não é sinal de desgaste físico, mas sim o resultado de uma evolução bastante notável.
Pois, apesar da redução na distância percorrida, a influência do capitão no jogo ofensivo argentino continua inigualável. Messi já registrou 33 chutes a gol e criou 21 chances de gol de alto nível no decorrer do torneio até o momento. No total, essas 54 ações ofensivas representam o recorde absoluto em uma Copa do Mundo desde a lendária atuação de Diego Maradona em 1986.
- (C)Getty Images
Lionel Messi lidera a tabela de artilheiros da Copa do Mundo
Com oito gols marcados e três assistências, ele também lidera, junto com o francês Kylian Mbappé, a artilharia da Chuteira de Ouro. Os números comprovam: sua inteligência futebolística compensou o declínio físico.
Essa transformação reflete uma carreira em que Messi se adaptou constantemente em termos táticos. Antigamente, ele arrasava como ponta veloz como uma flecha no FC Barcelona, antes de Pep Guardiola o transformar em um “número 9 falso”.
Hoje, ele atua no Inter de Miami e na seleção nacional como um meia-armador mais recuado. O próprio Messi comentou sobre essa evolução: “Antes, eu não prestava muita atenção à tática. Mas, com o Guardiola, aprendi muito. Comecei a entender os espaços e a posse de bola, e a compreender como o jogo realmente funciona.”
A Argentina pode alcançar um marco histórico contra a Inglaterra
O futebol se profissionalizou drasticamente ao longo dos anos, continuou Messi: “O futebol mudou muito. O estilo de jogo, os esquemas. O jogo de hoje é muito mais tático e físico do que antigamente. Antes havia mais espaços livres.”
Antes da semifinal no Atlanta Stadium, na quarta-feira, a seleção inglesa enfrenta agora uma tarefa gigantesca. Os Three Lions precisam encontrar uma maneira de neutralizar o criativo que domina o jogo.
Uma olhada nos livros de história mostra o quão difícil é essa tarefa: em suas últimas 15 partidas na Copa do Mundo desde o início da edição de 2022, apenas a seleção polonesa conseguiu terminar uma partida sem que o próprio Messi marcasse ou desse uma assistência direta para um gol. Para a Albiceleste, além disso, está em jogo o marco histórico de se tornar a primeira nação, desde o Brasil em 1962, a defender com sucesso o título da Copa do Mundo.
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