No entanto, por trás dessa aparente passividade, esconde-se um plano inteligente: Messi simplesmente distribui suas forças de forma estratégica para, nos momentos decisivos que mudam o rumo da partida, conseguir a máxima explosão. O fato de ele passar quase metade do tempo em campo — exatamente 47% da distância total percorrida — caminhando não é sinal de desgaste físico, mas sim o resultado de uma evolução bastante notável.

Pois, apesar da redução na distância percorrida, a influência do capitão no jogo ofensivo argentino continua inigualável. Messi já registrou 33 chutes a gol e criou 21 chances de gol de alto nível no decorrer do torneio até o momento. No total, essas 54 ações ofensivas representam o recorde absoluto em uma Copa do Mundo desde a lendária atuação de Diego Maradona em 1986.