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"Absolutamente fenomenal" — Max Dowman recebe elogios entusiásticos de ex-jogador do Chelsea após desempenho impressionante na vitória do Arsenal sobre o Everton
Uma novidade revolucionária
O Arsenal lutou durante 89 minutos para furar a resistente defesa do Everton. Apesar das tentativas iniciais de Bukayo Saka e Noni Madueke, os Gunners não tiveram eficácia. Tudo mudou quando Mikel Arteta colocou em campo Dowman, de 16 anos, que desempenhou um papel fundamental na jogada que resultou no primeiro gol de Viktor Gyokeres no final da partida, antes de partir sozinho em uma arrancada para superar a defesa do Everton e empurrar a bola para o gol vazio. Em entrevista à BBC Radio 5, Nevin destacou a mudança imediata no ritmo do jogo, afirmando: “A criatividade de Max Dowman... ele criou o primeiro gol – ele mudou o jogo quando entrou. Aquele último momento em que ele correu por todo o campo é absolutamente fenomenal. Isso será lembrado por muitos e muitos anos.”
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A histórica corrida em solo
Enquanto o primeiro gol trouxe alívio, o segundo trouxe a imortalidade. Com Jordan Pickford avançado, Dowman afastou a bola e partiu numa corrida de tirar o fôlego de 75 metros. “Aquele momento – não percam”, insistiu Nevin. “É preciso esperar que eles continuem correndo e correndo. A tensão vai crescendo, crescendo e crescendo até que Max Dowman empurrou a bola para o fundo da rede. É um momento lindo do futebol.” Aos 16 anos e 73 dias, Dowman tornou-se oficialmente o jogador mais jovem a marcar um gol na história da liga.
Uma compostura incrível sob pressão
O que mais chamou a atenção dos observadores foi a maturidade demonstrada pelo jogador formado na base. Diante dos zagueiros da Premier League, em uma disputa acirrada pelo título, Dowman parecia um veterano. “Bem, como técnico, você toma decisões importantes, e a decisão de colocar o garoto [Max Dowman] em campo mudou completamente o jogo”, disse Nevin.
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Impacto na disputa pelo título
Além do recorde, a contribuição de Dowman garantiu três pontos essenciais que aumentam ainda mais a vantagem do Arsenal sobre o Manchester City. Nevin acredita que a ascensão do jovem é um ponto de virada para as ambições do clube em conquistar títulos. “Que diferença esse jovem fez, não apenas neste jogo, mas em toda a temporada do Arsenal”, concluiu o comentarista. Com o ímpeto em alta, os Gunners agora voltam seu foco para a Liga dos Campeões e para a importante final da Carabao Cup.
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