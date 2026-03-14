"Absolutamente fenomenal" — Max Dowman recebe elogios entusiásticos de ex-jogador do Chelsea após desempenho impressionante na vitória do Arsenal sobre o Everton

O Arsenal lutou durante 89 minutos para furar a resistente defesa do Everton. Apesar das tentativas iniciais de Bukayo Saka e Noni Madueke, os Gunners não tiveram eficácia. Tudo mudou quando Mikel Arteta colocou em campo Dowman, de 16 anos, que desempenhou um papel fundamental na jogada que resultou no primeiro gol de Viktor Gyokeres no final da partida, antes de partir sozinho em uma arrancada para superar a defesa do Everton e empurrar a bola para o gol vazio. Em entrevista à BBC Radio 5, Nevin destacou a mudança imediata no ritmo do jogo, afirmando: “A criatividade de Max Dowman... ele criou o primeiro gol – ele mudou o jogo quando entrou. Aquele último momento em que ele correu por todo o campo é absolutamente fenomenal. Isso será lembrado por muitos e muitos anos.”