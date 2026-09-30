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'Absolutamente devastado' - Micah Richards quebra o silêncio depois de o Manchester City ser considerado culpado de 114 infrações financeiras da Premier League
Um veredicto devastador para o City
O City foi abalado depois de ser considerado culpado por violar as regras financeiras da Premier League após uma longa audiência de uma comissão independente. O clube foi considerado culpado em 114 das 115 acusações feitas contra ele, abrangendo o período da temporada 2008-09 até 2017-18.
A Premier League confirmou o veredito, afirmando que o City havia firmado contratos falsos e recorrido a acordos enganosos para inflar artificialmente as receitas enquanto reduzia custos. O relatório da comissão independente também revelou que testemunhas-chave do clube forneceram depoimentos falsos e desonestos.
As conclusões lançam uma sombra sombria sobre uma era de grande sucesso do clube, provocando fortes reações em todo o mundo do futebol. O ex-capitão do Manchester United Roy Keane chegou a sugerir que os jogadores do City deveriam jogar suas medalhas no lixo.
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Richards admite que está devastado
O ex-zagueiro do City, Richards, finalmente quebrou o silêncio sobre o escândalo e admitiu que a notícia o atingiu em cheio. Richards, que venceu a Premier League com o time de Roberto Mancini em 2012, compartilhou sua reação emocional às conclusões.
"Os relatos foram perturbadores", explicou no podcast The Rest is Football. "Vi as palavras que foram usadas pela Premier League sobre contratos fraudulentos e fiquei absolutamente devastado.
"Estou nesse clube desde os 14 anos, morreria por esse clube. Realizei meu sonho no Manchester City, mas então ouvir esses relatos, e não só eu como ex-jogador, mas também os torcedores, pelo que eles têm de passar, é absolutamente devastador."
O impacto mais amplo no futebol
As violações financeiras envolvem supostos esquemas de financiamento disfarçado no valor de mais de £ 830 milhões com parceiros comerciais. De acordo com a comissão, esses acordos de patrocínio não refletiam sua verdadeira substância econômica, comprometendo completamente a integridade da competição.
Richards admitiu que sentiu uma mistura de tristeza, raiva e confusão com a situação, reconhecendo que o City ainda sustenta sua inocência. No entanto, ele ressaltou que as consequências vão muito além do lado azul de Manchester.
"Não há vencedores", afirmou Richards. "Se o Man City recorrer e se livrar, ainda assim vai ficar manchado. E, se for considerado culpado após o recurso, o que acontece então?
"E não são apenas os torcedores do Man City ou os jogadores do Man City, é toda a Premier League que fica em xeque. Isso pode ser algo que se arraste por anos e anos e anos."
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O que vem a seguir para o Manchester City?
O City nega veementemente qualquer irregularidade e sustenta que possui provas irrefutáveis para respaldar sua posição. O clube tem até 2 de outubro para apresentar um recurso formal contra as conclusões da comissão independente.
Se o veredicto de culpa for mantido, o clube poderá enfrentar punições severas e sem precedentes. As possíveis sanções incluem enormes perdas de pontos, uma proibição de contratar, ou até mesmo a expulsão direta da Premier League. Também existe a possibilidade real de que o City seja destituído dos três títulos da Premier League que conquistou durante o período em questão.
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