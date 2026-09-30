O City foi abalado depois de ser considerado culpado por violar as regras financeiras da Premier League após uma longa audiência de uma comissão independente. O clube foi considerado culpado em 114 das 115 acusações feitas contra ele, abrangendo o período da temporada 2008-09 até 2017-18.

A Premier League confirmou o veredito, afirmando que o City havia firmado contratos falsos e recorrido a acordos enganosos para inflar artificialmente as receitas enquanto reduzia custos. O relatório da comissão independente também revelou que testemunhas-chave do clube forneceram depoimentos falsos e desonestos.

As conclusões lançam uma sombra sombria sobre uma era de grande sucesso do clube, provocando fortes reações em todo o mundo do futebol. O ex-capitão do Manchester United Roy Keane chegou a sugerir que os jogadores do City deveriam jogar suas medalhas no lixo.