"Absolutamente chocante" — O goleiro do Tottenham, Guglielmo Vicario, foi duramente criticado por Jamie Carragher após não conseguir defender o chute de falta de Dominik Szoboszlai

O ex-zagueiro do Liverpool não parou por aí, intensificando suas críticas ao jogador da seleção italiana. Carragher sugeriu que o jogador de 28 anos está se tornando um peso para a equipe de Igor Tudor, que atualmente enfrenta o risco de rebaixamento. O comentarista destacou o fato de que Vicario foi substituído pelo jovem promissor Antonin Kinsky no meio da semana, contra o Atlético.

“Não está longe do meio do gol, você tem que defender isso — uau. Isso é horrível, absolutamente chocante para um goleiro”, acrescentou Carragher. “A razão pela qual o outro jogador [Antonin Kinsky] atuou no meio da semana é porque ele não é bom o suficiente, foi isso mesmo. Ele acabou entrando na partida, o que já foi amplamente divulgado, mas o Tottenham tem enormes problemas no gol.”

A decisão de colocar Kinsky saiu pela culatra para o Spurs, com Tudor tirando o goleiro aos 17 minutos, quando sua equipe já perdia por 3 a 0.