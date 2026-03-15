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"Absolutamente chocante" — O goleiro do Tottenham, Guglielmo Vicario, foi duramente criticado por Jamie Carragher após não conseguir defender o chute de falta de Dominik Szoboszlai
Carragher critica Vicario
Carragher, que estava atuando como co-comentarista, expressou sua surpresa com o gol depois que o Liverpool abriu o placar logo no início da partida da Premier League. “Ele [Szoboszlai] é especialista em cobranças de falta, mas vou te dizer uma coisa: o Tottenham não tem um goleiro especialista”, disse ele na Sky Sports.
- AFP
Carragher questiona a profundidade do elenco do Tottenham
O ex-zagueiro do Liverpool não parou por aí, intensificando suas críticas ao jogador da seleção italiana. Carragher sugeriu que o jogador de 28 anos está se tornando um peso para a equipe de Igor Tudor, que atualmente enfrenta o risco de rebaixamento. O comentarista destacou o fato de que Vicario foi substituído pelo jovem promissor Antonin Kinsky no meio da semana, contra o Atlético.
“Não está longe do meio do gol, você tem que defender isso — uau. Isso é horrível, absolutamente chocante para um goleiro”, acrescentou Carragher. “A razão pela qual o outro jogador [Antonin Kinsky] atuou no meio da semana é porque ele não é bom o suficiente, foi isso mesmo. Ele acabou entrando na partida, o que já foi amplamente divulgado, mas o Tottenham tem enormes problemas no gol.”
A decisão de colocar Kinsky saiu pela culatra para o Spurs, com Tudor tirando o goleiro aos 17 minutos, quando sua equipe já perdia por 3 a 0.
Um tema recorrente de culpa
Esta não é a primeira vez que Carragher expressa sua frustração em relação ao desempenho e à conduta de Vicario em campo. Após a derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest, em dezembro, o comentarista criticou a tendência do goleiro de transferir a responsabilidade para os defensores. Naquela ocasião, um passe arriscado de Vicario resultou em um gol do Brighton, após o qual o italiano foi visto repreendendo o jovem meio-campista Archie Gray.
“Não é apenas um goleiro que sai jogando”, disse Carragher no programa Extra Time, da Sky Sports. “É um goleiro usando o pé fraco. Típico do Vicario, ele está sempre culpando outra pessoa. Sempre que vejo um gol ser marcado, ele aponta o dedo para outra pessoa. Ele parece fazer isso com frequência, e fez de novo hoje. Podemos falar do jovem Archie Gray no meio-campo, mas estou atribuindo a culpa ao goleiro.”
- Getty Images Sport
O que vem por aí para o Tottenham?
Depois de garantir um empate contra o Liverpool em Anfield, o Tottenham pode entrar com renovada confiança no próximo confronto da Liga dos Campeões da UEFA. Os Spurs agora voltam sua atenção para o jogo de volta, na quarta-feira, contra o Atlético de Madrid, pelas oitavas de final, no Tottenham Hotspur Stadium.
No entanto, os jogadores de Tudor enfrentam uma tarefa difícil, precisando de algo próximo a um milagre para reverter a pesada derrota por 5 a 2 sofrida na primeira partida e manter vivas suas esperanças na Liga dos Campeões.
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