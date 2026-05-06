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"Absolutamente brilhante" - Michael Owen aponta Jarrod Bowen como a "escolha ideal" para substituir Mohamed Salah no Liverpool
Owen pede a transferência de Bowen
Enquanto o Liverpool se prepara para a vida pós-Salah, Owen apontou o London Stadium como uma solução. Em entrevista ao programa "talkSPORT Breakfast", o ex-vencedor da Bola de Ouro expressou sua convicção de que Bowen é o candidato mais promissor para assumir o lugar do craque que está de saída.
Owen compartilhou sua convicção pessoal em relação ao capitão dos Hammers, afirmando: “Como você sabia? Ontem eu disse a alguns amigos que ele é o único jogador que eu contrataria. Obviamente, ele é um jogador lendário, o West Ham o adora, e com razão, mas se eles forem rebaixados, ele seria a escolha certa para o Liverpool.”
- AFP
Um talento "absolutamente brilhante"
Owen acredita que o jogador de 29 anos possui a versatilidade técnica e a habilidade de finalização necessárias para se destacar sob o comando de Arne Slot em Anfield na próxima temporada.
“Acho que ele é absolutamente brilhante”, continuou Owen. “Tive a sorte de dar uma aula de ataque para um programa de TV com ele na última temporada e não consegui acreditar no quão bom ele era com os dois pés, cobrando escanteios, em sua velocidade e ele é um finalizador de primeira. É um jogador brilhante que eu levaria para a Copa do Mundo. Não quero chatear os torcedores do West Ham, mas se o time for rebaixado, ele seria minha escolha ideal para substituir Salah.”
O verão de mudanças no Liverpool
A necessidade de um atacante especializado pelo lado direito é fundamental para o Liverpool, que tem enfrentado dificuldades para encontrar consistência após um investimento maciço de 446 milhões de libras no verão passado. Apesar de contar com talentos como Cody Gakpo e Florian Wirtz, Owen argumenta que o elenco atual carece de um substituto direto para a ameaça única que Salah representa pela lateral.
Refletindo sobre as necessidades de reforços do clube, Owen disse: “Eles vão ter que fazer apenas algumas pequenas mudanças na equipe; gastaram uma fortuna [no ano passado]. Sei que recuperaram muito dinheiro no ano passado, mas gastaram grande parte dele, e duvido que tenham algo sobrando para gastar novamente. Mas vão ter que substituir Salah, essa é a prioridade.
“Não há ninguém na equipe atualmente que seja como Salah, um atacante pela direita. Há opções em diferentes posições com [Alexander] Isak e [Hugo] Ekitike, mas eles estão se recuperando de lesões. Tem o Rio Ngumoha, que está tentando entrar no time, e depois tem o [Cody] Gakpo e o [Florian] Wirtz. Há muitas opções no ataque, mas nenhuma na lateral direita.”
- AFP
Dificuldades financeiras e expectativas dos torcedores
Uma possível contratação de Bowen pode não ser tão simples, dada a atual situação financeira do Liverpool, especialmente se o West Ham evitar o rebaixamento. Com a saída de Salah sem custos, os Reds podem ter que ser criativos no mercado, seguindo as estratégias de contratação que trouxeram jogadores como Sadio Mané e Roberto Firmino ao clube por valores modestos.
O ex-ala do Liverpool, Jermaine Pennant, também expressou preocupação com o orçamento disponível para Slot, observando: “Não acho que teremos um orçamento tão grande. Temos dois bons defensores voltando, o que é uma bênção. Teremos Conor Bradley de volta também, o que é uma ótima notícia para a próxima temporada. Temos que investir neles, porque o mesmo sistema de Slot não vai funcionar. Então, com o elenco que temos, acredito pessoalmente que um novo estilo, o ‘velho jeito do Liverpool’, tiraria o melhor desses jogadores e traria melhores atuações e melhores resultados.”