"Absolutamente brilhante" - Michael Owen aponta Jarrod Bowen como a "escolha ideal" para substituir Mohamed Salah no Liverpool

A necessidade de um atacante especializado pelo lado direito é fundamental para o Liverpool, que tem enfrentado dificuldades para encontrar consistência após um investimento maciço de 446 milhões de libras no verão passado. Apesar de contar com talentos como Cody Gakpo e Florian Wirtz, Owen argumenta que o elenco atual carece de um substituto direto para a ameaça única que Salah representa pela lateral.

Refletindo sobre as necessidades de reforços do clube, Owen disse: “Eles vão ter que fazer apenas algumas pequenas mudanças na equipe; gastaram uma fortuna [no ano passado]. Sei que recuperaram muito dinheiro no ano passado, mas gastaram grande parte dele, e duvido que tenham algo sobrando para gastar novamente. Mas vão ter que substituir Salah, essa é a prioridade.

“Não há ninguém na equipe atualmente que seja como Salah, um atacante pela direita. Há opções em diferentes posições com [Alexander] Isak e [Hugo] Ekitike, mas eles estão se recuperando de lesões. Tem o Rio Ngumoha, que está tentando entrar no time, e depois tem o [Cody] Gakpo e o [Florian] Wirtz. Há muitas opções no ataque, mas nenhuma na lateral direita.”