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Ryan Tolmich

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"Abordagem diferente, mensagem diferente, ideias diferentes" - Folarin Balogun, Diego Luna e os maiores vencedores e perdedores do retorno de Mauricio Pochettino à seleção dos Estados Unidos

Análises
Estados Unidos da América
M. Pochettino
Especiais e Opinião
F. Balogun

A GOAL analisa quem tende a se beneficiar da decisão sobre o treinador e quem agora tem trabalho a fazer

No dia em que seu retorno à seleção masculina dos Estados Unidos foi anunciado, Mauricio Pochettino quis deixar algo claro: esta é uma página em branco. Não se trata de uma continuação do projeto de 2026, mas sim de um totalmente novo. Por isso, as regras e a estrutura que orientavam a abordagem para a Copa do Mundo de 2026 agora ficaram para trás, em grande parte porque o caminho até 2030 exige algo bem diferente.

Ainda assim, por mais em branco que essa página esteja, a contratação de Pochettino é um retorno, não uma chegada. Ele pode não estar construindo da mesma forma que fez nos últimos dois anos, mas está construindo sobre isso. E, como resultado, chega com uma base. Para alguns, essa base será reconfortante. Para outros, representará uma subida mais íngreme.

"Alguns jogadores não estão felizes com a nossa nomeação", disse Pochettino. "E é bom saber se alguém não está feliz, mas vai ser uma abordagem diferente, uma mensagem diferente, ideias diferentes. Tudo vai ser diferente. Os jogadores precisam nos conhecer, mas precisam estar prontos porque tudo vai ser diferente."

Mesmo com as diferenças, como disse Pochettino, alguns ficarão mais felizes com seu retorno do que outros. Alguns tendem a se beneficiar, enquanto outros terão de ir além nesses próximos anos. Com isso em mente, GOAL detalha os vencedores e perdedores do retorno de Pochettino...

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: As estrelas revelação da Copa do Mundo

    Várias estrelas da seleção dos Estados Unidos realmente elevaram seu status neste verão. Folarin Balogun virou um nome conhecido, principalmente por razões ligadas ao futebol. Malik Tillman encantou com suas bolas paradas. Alex Freeman completou sua ascensão meteórica com um gol, ao mesmo tempo em que se mostrou um prospecto de elite em uma função complicada.

    Os três têm 25, 24 e 21 anos, respectivamente. Eles formarão a base da Copa do Mundo de 2030, e todos elevaram seu jogo a outro nível sob o comando de Pochettino, que certamente os vê como jogadores em torno dos quais pode construir a equipe.

    Nenhuma vaga é garantida, é claro, como Pochettino disse repetidamente. No entanto, há uma espinha dorsal ali, e essa espinha dorsal tem potencial para melhorar, o que só ajudará os jogadores nos níveis de clube e seleção.

    • Publicidade
  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    PERDEDOR: A Geração de Ouro

    Enquanto essas estrelas em ascensão estarão entrando em seu auge, os principais membros da "Geração de Ouro" estarão na reta final do deles. Christian Pulisic, Tyler Adams e Weston McKennie terão 31 anos na próxima Copa do Mundo. Tim Weah terá 30. Sergino Dest terá 29.

    Todos os citados acima foram pilares desta equipe ao longo de dois ciclos de Copa do Mundo, e continuarão sendo daqui para frente. No entanto, no mínimo, chegou a hora de começar a traçar planos de contingência. As vagas deles já não estão mais garantidas e não há mais a preparação para 2026 como respaldo. Agora, tudo é pensado para o futuro e, simplesmente pelo perfil de idade, existe a possibilidade de Pochettino estar olhando além de alguns jogadores importantes.

    Isso não é uma certeza, claro. Os rostos mais famosos da seleção masculina dos Estados Unidos podem continuar a prosperar na Europa e até ir além nos próximos anos. Agora, porém, há mais pressão para que façam isso. Para técnicos de seleções, é necessário ser implacável quando se trata da renovação de gerações. Pochettino é um técnico com a mentalidade e a reputação para fazer isso. Seguir em frente sem estrelas é muito, muito difícil, tanto dentro quanto fora de campo, mas Pochettino tem o perfil para realmente fazer isso se considerar necessário.

    A Copa do Mundo de 2026 foi a culminação de um ciclo de oito anos, e um novo começa agora. A disputa para fazer parte dele já começou, e essa disputa inclui todos.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    VENCEDOR: Jovens promessas

    Durante suas primeiras conversas com a imprensa após ser recontratado, Pochettino falou longamente sobre a próxima geração. Há muitos jogadores com os quais ele está animado para trabalhar nos próximos anos. Ele queria apresentar alguns deles neste último ciclo, mas simplesmente ficou sem tempo, como é natural quando uma Copa do Mundo está tão próxima.

    Portanto, não se surpreenda se nomes como Julian Hall, Zavier Gozo e Adri Mehmeti aparecerem em breve na equipe. Não se surpreenda se Cavan Sullivan e Mathis Albert surgirem em algum momento deste ciclo. Fique de olho também no próximo Alex Freeman a surgir do nada. Não faltam caminhos até a seleção dos Estados Unidos, e Pochettino agora tem tempo e liberdade para explorar todas as diferentes formas de acrescentar talento.

    Enquanto isso, esses jogadores vão olhar para o histórico de Pochettino com entusiasmo. Veja Harry Kane, Son Heung-min e Cole Palmer. Veja Freeman, Balogun e Tillman. Poucos treinadores têm esse tipo de currículo com jovens talentos, então, para as estrelas mais promissoras do futebol dos Estados Unidos, o retorno de Pochettino pode mudar carreiras.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    FRACASSO: por pouco na Copa do Mundo

    Embora a vaga de nenhum jogador esteja garantida, a página também não foi virada para ninguém. Ainda assim, para alguns atletas, há momentos bastante desconfortáveis pela frente se quiserem voltar a integrar a USMNT.

    Diego Luna, Tanner Tessmann e Aidan Morris eram todos candidatos a ir à Copa do Mundo. Nenhum deles entrou na convocação. Ainda assim, todos têm talento e perfil para realmente ajudar essa equipe daqui para frente. Vai ser estranho, porém, voltar ao time e trabalhar com o mesmo técnico que não os escolheu neste verão. No fim das contas, tudo vai depender de como todos vão lidar com esse desconforto, porque não haverá como evitá-lo.

    O mesmo vale para alguém como Yunus Musah, que está fora dos planos há quase um ano. John Tolkin, Jack McGlynn, Patrick Schulte: a lista continua. Em sua primeira passagem, Pochettino trabalhou com dezenas de jogadores, mas apenas 26 foram à Copa do Mundo. Uma das partes mais difíceis para um técnico que assume um segundo ciclo é administrar aqueles que ficaram fora desses 26, e uma das partes mais difíceis para os jogadores é voltar ao trabalho com um técnico que, no fim das contas, não os levou ao torneio dos sonhos.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    VENCEDOR: US Soccer

    Embora a forma como a campanha na Copa do Mundo terminou certamente tenha abalado o clima positivo, não há como negar que houve um embalo construído nas semanas que antecederam aquilo. A próxima grande tarefa da U.S. Soccer era encontrar uma maneira de aproveitar esse embalo e, ao mesmo tempo, lidar com as deficiências que atualmente afligem o futebol dos Estados Unidos como um todo.

    Pochettino é o nome certo para isso? Só o tempo dirá. Ele, porém, tem benefícios evidentes. Conhece o sistema e o cenário e é, objetivamente, um técnico de alto nível. É alguém que continua a empolgar doadores e torcedores, além de ser um treinador pelo qual os jogadores geralmente querem atuar. Não há muitas pessoas por aí que preencham todos esses requisitos. São poucos os que estão dispostos e são capazes de assumir este trabalho em particular.

    Assim, a U.S. Soccer consegue sua figura de referência, alguém que pode tanto representar o futebol dos Estados Unidos quanto mudá-lo. Agora, cabe a Pochettino, à sua comissão técnica e à federação fazer tudo funcionar, mas não há como negar que os ingredientes estão aí para fazer algo melhor do que o que vimos.

  • Josh Sargent, Toronto FCGetty

    PIOR: os jogadores mais experientes do elenco de apoio

    Se um jogador da seleção dos EUA tivesse, digamos, mais de 25 anos e não estivesse realmente no radar para a Copa do Mundo, é difícil imaginar que isso vá mudar.

    Provavelmente não mudaria de qualquer forma. Quem quer que fosse contratado para esse cargo obviamente traria rostos novos, muitos deles jovens. Ainda assim, sempre haveria espaço para uma diferença de opinião. Talvez um técnico diferente gostasse das qualidades de um certo veterano. Talvez o sistema dele exigisse um perfil diferente. Talvez houvesse espaço para aproveitar a oportunidade e se tornar um dos homens de confiança do novo técnico.

    Em vez disso, Pochettino está de volta, e voltará com opiniões sobre a maioria das pessoas nessa faixa etária. Ele trabalhou com jogadores como Josh Sargent, James Sands, Gianluca Busio e Kristoffer Lund e, embora cada um deles possa evoluir, agora eles terão esse passo extra a dar porque precisarão mudar uma opinião. É um recomeço, disse Pochettino, mas é impossível que seja totalmente novo, particularmente para jogadores que não pareciam estar especialmente perto de fazer parte do time dele para a Copa do Mundo.