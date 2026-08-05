No dia em que seu retorno à seleção masculina dos Estados Unidos foi anunciado, Mauricio Pochettino quis deixar algo claro: esta é uma página em branco. Não se trata de uma continuação do projeto de 2026, mas sim de um totalmente novo. Por isso, as regras e a estrutura que orientavam a abordagem para a Copa do Mundo de 2026 agora ficaram para trás, em grande parte porque o caminho até 2030 exige algo bem diferente.

Ainda assim, por mais em branco que essa página esteja, a contratação de Pochettino é um retorno, não uma chegada. Ele pode não estar construindo da mesma forma que fez nos últimos dois anos, mas está construindo sobre isso. E, como resultado, chega com uma base. Para alguns, essa base será reconfortante. Para outros, representará uma subida mais íngreme.

"Alguns jogadores não estão felizes com a nossa nomeação", disse Pochettino. "E é bom saber se alguém não está feliz, mas vai ser uma abordagem diferente, uma mensagem diferente, ideias diferentes. Tudo vai ser diferente. Os jogadores precisam nos conhecer, mas precisam estar prontos porque tudo vai ser diferente."

Mesmo com as diferenças, como disse Pochettino, alguns ficarão mais felizes com seu retorno do que outros. Alguns tendem a se beneficiar, enquanto outros terão de ir além nesses próximos anos. Com isso em mente, GOAL detalha os vencedores e perdedores do retorno de Pochettino...