Em sua coluna “One To Watch” no The Athletic, o jornalista de futebol David Ornstein destacou que a flexibilidade financeira gerada pelas recentes medidas de corte de custos permitiu ao United reavaliar suas opções de elenco sem a pressão desesperada de ter que vender jogadores.

Embora as janelas de transferências anteriores apontassem para uma separação definitiva, o cenário evoluiu para uma situação mutuamente benéfica tanto para o jogador quanto para a comissão técnica. Ornstein afirmou: “Parte do processo de tomada de decisão envolve Marcus Rashford. O atacante da Inglaterra está a caminho de se reintegrar ao grupo da equipe principal nos treinos de pré-temporada no mês que vem e, da forma como as coisas estão, estará à disposição de Carrick para ser escalado.

“A situação é mutável, é claro, pois nada foi decidido de forma definitiva em nenhum dos sentidos. No entanto, há uma abertura geral em relação a uma possível reintegração.”