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'Abertura total' para a reintegração de Marcus Rashford no Manchester United, com a terceira transferência por empréstimo descartada
Atacante recebe uma chance de salvação em Old Trafford
A dinâmica interna em Old Trafford mudou significativamente no que diz respeito ao futuro a longo prazo de Rashford. Depois de passar os últimos dezoito meses fora do clube, em empréstimos separados ao Aston Villa e ao Barcelona, campeão da La Liga, o atacante de 28 anos está agora prestes a retornar a Carrington no mês que vem. A diretoria se opõe firmemente à possibilidade de uma terceira saída temporária, abrindo assim um caminho inesperado para que o jogador formado na base tenha oportunidades sob o comando do técnico Michael Carrick.
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Reveladas as mudanças na dinâmica do elenco
Em sua coluna “One To Watch” no The Athletic, o jornalista de futebol David Ornstein destacou que a flexibilidade financeira gerada pelas recentes medidas de corte de custos permitiu ao United reavaliar suas opções de elenco sem a pressão desesperada de ter que vender jogadores.
Embora as janelas de transferências anteriores apontassem para uma separação definitiva, o cenário evoluiu para uma situação mutuamente benéfica tanto para o jogador quanto para a comissão técnica. Ornstein afirmou: “Parte do processo de tomada de decisão envolve Marcus Rashford. O atacante da Inglaterra está a caminho de se reintegrar ao grupo da equipe principal nos treinos de pré-temporada no mês que vem e, da forma como as coisas estão, estará à disposição de Carrick para ser escalado.
“A situação é mutável, é claro, pois nada foi decidido de forma definitiva em nenhum dos sentidos. No entanto, há uma abertura geral em relação a uma possível reintegração.”
Fatores de mercado impedem a saída definitiva
Uma transferência definitiva tem se mostrado difícil de concretizar devido a uma combinação de duração do contrato, exigências salariais e preferências pessoais do jogador. Com seu contrato atual válido até junho de 2028, Rashford não tem intenção de se transferir para um rival nacional, enquanto os clubes estrangeiros interessados não possuem o status de elite necessário para convencê-lo a se transferir.
Ornstein acrescentou: “O United deseja evitar um terceiro empréstimo e o Barcelona não pretende contratá-lo definitivamente — enquanto o jogador de 28 anos tem contrato até 2028, não tem vontade de se transferir para outro clube da Premier League e, no momento, não é alvo de clubes de um nível que o levasse a deixar o United.”
- AFP
Carrick se prepara para um verão decisivo
Rashford pode muito bem entrar em campo quando o United iniciar sua campanha na Premier League 2026-27 com uma visita ao Hull City, no dia 22 de agosto. O elenco de Carrick, que deve ser reforçado com a chegada de Ederson, vindo da Atalanta, precisa encontrar rapidamente seu ritmo, já que mais novas contratações são esperadas nas próximas semanas. A importante fase de pré-temporada oferece a Rashford uma oportunidade crucial para reafirmar seu valor e disputar uma vaga no time titular, embora seu retorno possa ser adiado dependendo do desempenho da Inglaterra na Copa do Mundo.