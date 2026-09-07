Abel reage à perda da liderança do Palmeiras e aponta responsabilidade do Flamengo: "Obrigação de fazer muito mais"

O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Botafogo neste domingo (6), no Nilton Santos, e perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo. Após a partida, Abel Ferreira comentou sobre a mudança na tabela e apontou diferenças entre os dois clubes na disputa pelo título.

Em entrevista coletiva, o treinador foi questionado sobre o que faltou para o Palmeiras permanecer na ponta e direcionou parte da resposta ao Flamengo. Abel comparou a experiência dos treinadores e jogadores das duas equipes e afirmou que o Rubro-Negro tem maior obrigação de apresentar resultados.

"O Palmeiras pode tentar comprar (atletas) e tenta comprar para equilibrar, mas comparem onde treinou o treinador do Palmeiras e onde treinou, por exemplo, o treinador que está no Flamengo. Onde que jogaram os jogadores que estavam no Palmeiras e onde jogaram os jogadores que estavam no Flamengo", iniciou.

"Portanto, há uma equipe sim que tem obrigação de fazer muito mais e nós estamos sempre a competir com ela por tudo aquilo que envolve."

Abel também relembrou as cobranças recebidas pelo Palmeiras na temporada passada, quando o clube investiu cerca de R$ 850 milhões em reforços e terminou o Brasileirão sem conseguir sustentar o ritmo na reta final.

"No ano passado, compramos um ou dois jogadores e diziam orçamento, orçamento, orçamento... Agora quando é do lado contrário a gente não vê que é obrigatório, obrigação deles, não vê isso. É engraçado como as coisas são levadas para o lado que querem."