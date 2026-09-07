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Botafogo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Abel reage à perda da liderança do Palmeiras e aponta responsabilidade do Flamengo: "Obrigação de fazer muito mais"

Palmeiras
A. Ferreira
Botafogo x Palmeiras
Brasileirão
Copa do Brasil
Copa Libertadores

Treinador português comentou sobre fase vivida no Alviverde e destacou briga com o Rubro-Negro pelo Brasileirão

O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Botafogo neste domingo (6), no Nilton Santos, e perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo. Após a partida, Abel Ferreira comentou sobre a mudança na tabela e apontou diferenças entre os dois clubes na disputa pelo título.

Em entrevista coletiva, o treinador foi questionado sobre o que faltou para o Palmeiras permanecer na ponta e direcionou parte da resposta ao Flamengo. Abel comparou a experiência dos treinadores e jogadores das duas equipes e afirmou que o Rubro-Negro tem maior obrigação de apresentar resultados.

"O Palmeiras pode tentar comprar (atletas) e tenta comprar para equilibrar, mas comparem onde treinou o treinador do Palmeiras e onde treinou, por exemplo, o treinador que está no Flamengo. Onde que jogaram os jogadores que estavam no Palmeiras e onde jogaram os jogadores que estavam no Flamengo", iniciou.

"Portanto, há uma equipe sim que tem obrigação de fazer muito mais e nós estamos sempre a competir com ela por tudo aquilo que envolve."

Abel também relembrou as cobranças recebidas pelo Palmeiras na temporada passada, quando o clube investiu cerca de R$ 850 milhões em reforços e terminou o Brasileirão sem conseguir sustentar o ritmo na reta final.

"No ano passado, compramos um ou dois jogadores e diziam orçamento, orçamento, orçamento... Agora quando é do lado contrário a gente não vê que é obrigatório, obrigação deles, não vê isso. É engraçado como as coisas são levadas para o lado que querem."

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    Comparação entre momentos do clube

    Palmeiras e Flamengo voltam a protagonizar uma disputa direta pela liderança do Brasileirão em 2026. O Alviverde permaneceu cinco meses consecutivos na ponta, desde o fim de março, mas o empate com o Botafogo fez a equipe cair para a segunda colocação.

    O Palmeiras tem 53 pontos, um a menos que o Flamengo, que soma 54. As equipes ainda terão um confronto direto pela 36ª rodada, no Nubank Parque, em duelo que pode ser decisivo na reta final da competição.

    O cenário é diferente do vivido pelo Palmeiras no ano passado. Em 23 de novembro, após empatar com o Fluminense e com apenas três rodadas restantes, Abel admitiu que a equipe passaria a priorizar a Libertadores. O time, porém, acabou eliminado pelo próprio clube carioca.

    Agora, o discurso do treinador é outro. Apesar da perda da liderança, Abel garante que o Palmeiras não irá priorizar nenhuma das competições que disputa.

    "Vamos continuar a fazer o que fizemos até agora. Não vamos abrir mão de nenhuma competição, nem do Brasileirão, nem de Libertadores, nem da Copa. E vamos fazer tudo que pudermos para tentar disputar as três e para tentar ganhar as três. É isso que nós vamos fazer."

    "Nunca mudei meu discurso quando estávamos seis ou sete pontos à frente com nosso adversário com um jogo a menos, portanto, não vou mudar meu discurso e nem nossos objetivos, que é ganhá-la. E vamos disputar até o fim para ganhar."

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    Mensagem ao torcedor

    Abel só pôde comandar o Palmeiras à beira do campo contra o Botafogo graças ao efeito suspensivo obtido pelo clube no STJD. O treinador havia sido suspenso por dois jogos após chutar um microfone durante a partida contra o Mirassol.

    No Nilton Santos, Abel chegou a ironizar a quantidade de microfones ao seu redor. O português também questionou decisões da arbitragem durante o empate sem gols, incluindo a expulsão de Alexander Barboza nos acréscimos.

    Ao final, o treinador deixou uma mensagem para a torcida palmeirense e pediu apoio na reta decisiva da temporada.

    "Ao nosso torcedor eu digo que estejam junto, precisamos do apoio deles e mais uma vez aproveitem e desfrutem, que nunca em um espaço de tempo tão curto o Palmeiras festejou tanto como nos últimos quatro a cinco anos. Aproveitem o momento que estamos, que estamos a lutar por todas as competições e apoiem a equipe. É o que tenho a dizer."

    O Palmeiras volta a campo na quarta-feira (9), contra a LDU, às 19h, no Nubank Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Pelo Brasileirão, o próximo compromisso será no sábado (12), às 18h30, contra o São Paulo, novamente em casa.

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