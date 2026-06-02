Abel Ferreira iguala em 2026 sua temporada com mais cartões vermelhos no Palmeiras

A sequência começou em 8 de fevereiro, durante o clássico contra o Corinthians, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, Abel recebeu dois cartões amarelos e acabou expulso. Na súmula, o árbitro Raphael Claus justificou: "(Expulsei) Por, após ter sido advertido com o cartão amarelo, reclamar contra as decisões da arbitragem , o Sr. Abel Fernando Moreira Ferreira, bateu palmas de forma irônica em forma de protesto."

Pouco mais de duas semanas depois, em 25 de fevereiro, voltou a deixar o campo antes do apito final ao receber cartão vermelho direto, pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima, no duelo contra o Fluminense por reclamar de marcações no fim do jogo. Depois da punição, Abel ainda foi em direção da equipe de arbitragem questionar a decisão.

A terceira expulsão de Abel Ferreira na temporada aconteceu justamente em um dos jogos mais tensos do calendário palmeirense. No clássico contra o São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador recebeu dois cartões amarelos de Anderson Daronco durante o segundo tempo da vitória alviverde por 1 a 0 no Morumbis.

O português já havia sido advertido anteriormente quando se revoltou com uma falta não marcada sobre Jhon Arias em um contra-ataque do Palmeiras. Após reclamar de forma contundente da decisão da arbitragem, recebeu o segundo amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho. Na saída do gramado, Abel deixou o campo bastante irritado, gesticulando em direção à arbitragem, sob vaias da torcida são-paulina e chutando duas bolas. O episódio acabou ganhando repercussão no STJD, que considerou a reincidência do treinador ao aplicar uma das punições mais severas de sua passagem pelo futebol brasileiro.