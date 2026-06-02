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Pedro Augusto Dias

Abel Ferreira iguala em 2026 sua temporada com mais cartões vermelhos no Palmeiras

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Paulista
A. Ferreira

Técnico português já acumula três expulsões em apenas seis meses e repete marca registrada em 2023; histórico disciplinargerou punição pesada no STJD

A expulsão de Abel Ferreira no clássico contra o São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, ainda em março, teve consequências que foram além de uma simples suspensão. O episódio resultou em uma longa punição na competição, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), de oito jogos, e fez o treinador atingir uma marca que não alcançava desde 2023: três cartões vermelhos em uma mesma temporada pelo Palmeiras.

O número chama atenção pelo momento em que foi atingido. Ainda no início de junho, o português já igualou seu recorde anual de expulsões no clube, estabelecido há três anos. Antes do Choque-Rei, Abel já havia sido expulso contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, e diante do Fluminense, nas primeiras rodadas do Brasileirão. A temporada ainda não chegou à metade e o treinador já alcançou seu maior índice disciplinar desde que desembarcou no futebol brasileiro.

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    Três expulsões em menos de dois meses

    A sequência começou em 8 de fevereiro, durante o clássico contra o Corinthians, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, Abel recebeu dois cartões amarelos e acabou expulso. Na súmula, o árbitro Raphael Claus justificou: "(Expulsei) Por, após ter sido advertido com o cartão amarelo, reclamar contra as decisões da arbitragem , o Sr. Abel Fernando Moreira Ferreira, bateu palmas de forma irônica em forma de protesto."

    Pouco mais de duas semanas depois, em 25 de fevereiro, voltou a deixar o campo antes do apito final ao receber cartão vermelho direto, pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima, no duelo contra o Fluminense por reclamar de marcações no fim do jogo. Depois da punição, Abel ainda foi em direção da equipe de arbitragem questionar a decisão.

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    A terceira expulsão de Abel Ferreira na temporada aconteceu justamente em um dos jogos mais tensos do calendário palmeirense. No clássico contra o São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador recebeu dois cartões amarelos de Anderson Daronco durante o segundo tempo da vitória alviverde por 1 a 0 no Morumbis.

    O português já havia sido advertido anteriormente quando se revoltou com uma falta não marcada sobre Jhon Arias em um contra-ataque do Palmeiras. Após reclamar de forma contundente da decisão da arbitragem, recebeu o segundo amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho. Na saída do gramado, Abel deixou o campo bastante irritado, gesticulando em direção à arbitragem, sob vaias da torcida são-paulina e chutando duas bolas. O episódio acabou ganhando repercussão no STJD, que considerou a reincidência do treinador ao aplicar uma das punições mais severas de sua passagem pelo futebol brasileiro.

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  • Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Reincidência pesou em punição

    O histórico disciplinar de Abel foi um dos fatores considerados pelo STJD ao analisar os episódios envolvendo as expulsões contra Fluminense e São Paulo. Em primeira instância, o treinador recebeu oito jogos de suspensão, punição posteriormente reduzida para sete após recurso.

    A manutenção da maior parte da pena relacionada ao clássico contra o São Paulo reforçou o entendimento dos auditores sobre a reincidência do comandante palmeirense. Abel já ultrapassou a marca de 100 cartões recebidos no futebol brasileiro, somando amarelos e vermelhos desde sua chegada ao Palmeiras em 2020. Em 2026, porém, o número que mais chama atenção é outro: os três cartões vermelhos que já igualam sua temporada mais turbulenta sob o aspecto disciplinar.