Abel Ferreira iguala em 2026 sua temporada com mais cartões vermelhos no Palmeiras

A expulsão de Abel Ferreira no clássico contra o São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, ainda em março, teve consequências que foram além de uma simples suspensão. O episódio resultou em uma longa punição na competição, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), de oito jogos, e fez o treinador atingir uma marca que não alcançava desde 2023: três cartões vermelhos em uma mesma temporada pelo Palmeiras.
O número chama atenção pelo momento em que foi atingido. Ainda no início de junho, o português já igualou seu recorde anual de expulsões no clube, estabelecido há três anos. Antes do Choque-Rei, Abel já havia sido expulso contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, e diante do Fluminense, nas primeiras rodadas do Brasileirão. A temporada ainda não chegou à metade e o treinador já alcançou seu maior índice disciplinar desde que desembarcou no futebol brasileiro.