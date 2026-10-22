Abel Ferreira alcança marca histórica e entra no grupo dos técnicos com mais finais de Libertadores; veja os maiores finalistas

Chegar à final da Libertadores é um dos maiores desafios do futebol sul-americano. Ao longo da história do torneio, porém, alguns treinadores transformaram as decisões continentais em uma marca de suas carreiras.

Abel Ferreira é um dos nomes que seguem construindo esse legado. Com a classificação do Palmeiras sobre o Fluminense, o português alcançou sua quarta final de Libertadores pelo clube e entrou no grupo dos técnicos com mais decisões disputadas na competição.

O treinador igualou Luiz Felipe Scolari, Luis Cubilla e Roberto Scarone, todos com quatro finais. À frente deles está apenas o argentino Carlos Bianchi, que disputou cinco decisões e conquistou quatro títulos.

Desde que chegou ao Palmeiras, Abel levou a equipe às finais de 2020, 2021, 2025 e 2026. Nas duas primeiras, conquistou a taça diante de Santos e Flamengo, respectivamente. Em 2025, ficou com o vice-campeonato após perder para o Flamengo. Agora, busca o terceiro título continental à frente do Verdão.

Abaixo, a GOAL te mostra os treinadores com mais finais disputadas na história da Libertadores, seus clubes, títulos e vice-campeonatos.