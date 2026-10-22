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Palmeiras v Fluminense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Abel Ferreira alcança marca histórica e entra no grupo dos técnicos com mais finais de Libertadores; veja os maiores finalistas

A. Ferreira
Palmeiras
Copa Libertadores
C. Bianchi
L. Scolari
R. Gaucho
M. Gallardo
T. Santana

Com a classificação do Palmeiras sobre o Fluminense, o treinador português chega à quarta decisão continental

Chegar à final da Libertadores é um dos maiores desafios do futebol sul-americano. Ao longo da história do torneio, porém, alguns treinadores transformaram as decisões continentais em uma marca de suas carreiras.

Abel Ferreira é um dos nomes que seguem construindo esse legado. Com a classificação do Palmeiras sobre o Fluminense, o português alcançou sua quarta final de Libertadores pelo clube e entrou no grupo dos técnicos com mais decisões disputadas na competição.

O treinador igualou Luiz Felipe Scolari, Luis Cubilla e Roberto Scarone, todos com quatro finais. À frente deles está apenas o argentino Carlos Bianchi, que disputou cinco decisões e conquistou quatro títulos.

Desde que chegou ao Palmeiras, Abel levou a equipe às finais de 2020, 2021, 2025 e 2026. Nas duas primeiras, conquistou a taça diante de Santos e Flamengo, respectivamente. Em 2025, ficou com o vice-campeonato após perder para o Flamengo. Agora, busca o terceiro título continental à frente do Verdão.

Abaixo, a GOAL te mostra os treinadores com mais finais disputadas na história da Libertadores, seus clubes, títulos e vice-campeonatos.

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  • SOC-ARGENTINA-BOCA JUNIORS-ESTUDIANTESAFP

    Cinco finais

    Carlos Bianchi

    - Vélez Sarsfield-ARG: 1994 (campeão)

    - Boca Juniors-ARG: 2000, 2001 e 2003 (campeão); 2004 (vice)

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  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLUMINENSEAFP

    Quatro finais

    Abel Ferreira

    - Palmeiras: 2020 e 2021 (campeão); 2025 (vice); 2026 (a disputar)

    Luiz Felipe Scolari

    - Grêmio: 1995 (campeão)

    - Palmeiras: 1999 (campeão); 2000 (vice)

    - Athletico-PR: 2022 (vice)

    Luis Cubilla

    - Olimpia-PAR: 1979 e 1990 (campeão); 1989 e 1991 (vice)

    Roberto Scarone

    - Peñarol-URU: 1960 e 1961 (campeão)

    - Nacional-URU: 1967 (vice)

    - Universitario-PER: 1972 (vice)

  • FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-FLAMENGOAFP

    Três finais

    Renato Gaúcho

    - Fluminense: 2008 (vice)

    - Grêmio: 2017 (campeão)

    - Flamengo: 2021 (vice)

    Marcelo Gallardo

    - River Plate-ARG: 2015 e 2018 (campeão); 2019 (vice)

    Telê Santana

    - São Paulo: 1992 e 1993 (campeão); 1994 (vice)

    Juan Carlos Lorenzo

    - Boca Juniors-ARG: 1977 e 1978 (campeão); 1979 (vice)

    Zezé Moreira

    - Nacional-URU: 1964 e 1969 (vice)

    - Cruzeiro: 1976 (campeão)

    Osvaldo Zubeldía

    - Estudiantes: 1968, 1969 e 1970 (campeão)

    Roque Máspoli

    - Peñarol: 1965 (campeão); 1966 e 1970 (vice)

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