O tradicional clube divulgou a notícia na terça-feira. Samir Arabi assumirá o cargo em substituição a Mislintat, que havia assumido o lugar de Klaus Allofs em Düsseldorf apenas em dezembro. O profissional de 47 anos trabalhou no Arminia Bielefeld entre 2011 e 2023, onde ocupava, mais recentemente, o cargo de diretor esportivo.
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Abalo na direção esportiva! O pesadelo no Fortuna Düsseldorf continua mesmo após o rebaixamento
"No âmbito da análise interna e conjunta, ficou claro que existem visões diferentes quanto às orientações estratégicas", afirmou o presidente do Conselho Fiscal, Björn Borgerding, sobre a decisão relativa a Mislintat: "Por isso, decidimos em conjunto encerrar esta etapa e chegamos a um acordo de rescisão mútua."
“O Fortuna foi e continua sendo uma questão de coração para mim. Mas, como às vezes acontece na vida, as coisas se desenvolvem de maneira diferente do que todos gostariam”, disse Mislintat: “O rebaixamento e suas consequências nos afetaram brutalmente. Nos últimos dias, refletimos sobre isso internamente e também discutimos quais conclusões devemos tirar disso.”
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Fortuna Düsseldorf: “Clareza absoluta” em meio ao caos total?
Nesse contexto, "constatou-se que temos visões diferentes sobre o rumo futuro do clube. Isso pode acontecer – mas, nesse caso, deve-se discutir abertamente, no interesse do clube, se essa configuração é realmente a melhor para o Fortuna", disse o ex-dirigente do Dortmund e do Stuttgart: "Foi o que fizemos, sem deixar que sentimentos pessoais interferissem."
Um projeto difícil aguarda Arabi em Düsseldorf; após o rebaixamento, restam apenas dez jogadores com contrato para a Terceira Divisão. “A Fortuna Düsseldorf é, apesar da situação atual, um clube especial, com muita paixão e torcedores fantásticos. As conversas com os dirigentes me mostraram rapidamente que há clareza absoluta sobre o caminho que o clube deve seguir agora”, disse Arabi, que será apresentado oficialmente na sexta-feira: “A tarefa é desafiadora; por isso, o importante agora é tomar rapidamente as decisões certas.”