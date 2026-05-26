Abalo na direção esportiva! O pesadelo no Fortuna Düsseldorf continua mesmo após o rebaixamento

"No âmbito da análise interna e conjunta, ficou claro que existem visões diferentes quanto às orientações estratégicas", afirmou o presidente do Conselho Fiscal, Björn Borgerding, sobre a decisão relativa a Mislintat: "Por isso, decidimos em conjunto encerrar esta etapa e chegamos a um acordo de rescisão mútua."

“O Fortuna foi e continua sendo uma questão de coração para mim. Mas, como às vezes acontece na vida, as coisas se desenvolvem de maneira diferente do que todos gostariam”, disse Mislintat: “O rebaixamento e suas consequências nos afetaram brutalmente. Nos últimos dias, refletimos sobre isso internamente e também discutimos quais conclusões devemos tirar disso.”