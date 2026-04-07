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Aaron Ramsey, ex-jogador do Arsenal e da seleção do País de Gales, anuncia a aposentadoria do futebol em comunicado emocionante
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Ramsey pendura as chuteiras
O experiente meio-campista estava sem clube desde que deixou o Pumas UNAM, do México, em outubro passado, tendo se juntado ao clube para manter a forma física de vista de uma possível participação do País de Gales na Copa do Mundo de 2026. Apesar de todos os esforços para prolongar sua carreira como jogador, o ex-jogador da Juventus e do Nice decidiu iniciar um novo capítulo após não conseguir encontrar um novo projeto adequado.
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Uma despedida sincera
Ao recorrer às redes sociais para confirmar sua decisão, Ramsey expressou profunda gratidão aos torcedores galeses e aos clubes que marcaram sua carreira de 19 anos. Ramsey destacou o esforço coletivo dos treinadores e da família, que possibilitaram sua ascensão do Cardiff City até o auge do futebol europeu.
Em uma emocionante declaração de aposentadoria, ele escreveu: “Esta não foi uma decisão fácil de tomar. Após muita reflexão, decidi me aposentar do futebol. Em primeiro lugar, quero começar falando do País de Gales. Foi um privilégio vestir a camisa do País de Gales e viver tantos momentos incríveis com ela. Isso não teria sido possível sem a contribuição extraordinária de todos os treinadores sob cujo comando joguei e de toda a equipe que me ajudou de tantas maneiras.
“À Red Wall. Vocês estiveram presentes nos momentos bons e ruins! Vocês estiveram presentes nos altos e baixos e foram uma parte essencial e indispensável do nosso sucesso. Não tenho palavras para agradecer. Passamos por tudo juntos e foi uma honra representá-los. Diolch.
"Em segundo lugar, obrigado a todos os clubes pelos quais tive a sorte de jogar. Obrigado a todos os treinadores e equipes técnicas que me ajudaram a realizar meu sonho e a jogar no mais alto nível. E um enorme obrigado à minha esposa, aos meus filhos e a toda a minha família. Sem vocês ao meu lado durante todo esse tempo, nada disso teria sido possível."
Um legado duradouro
A carreira de Ramsey será lembrada por seu extraordinário talento para marcar gols decisivos, com destaque para os dois gols da vitória do Arsenal nas finais da FA Cup de 2014 e 2017. Além de suas conquistas pelos clubes, sua contribuição para a seleção do País de Gales foi extremamente significativa, tendo desempenhado um papel fundamental na histórica campanha que levou a equipe às semifinais da Euro 2016 e à sua primeira participação em uma Copa do Mundo em 64 anos, no Catar 2022. Ele deixa o futebol como um dos maiores talentos já exportados por seu país, tendo defendido times de elite na Inglaterra, Itália e França.
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Passagem para o banco de reservas
Após uma breve passagem como técnico interino pelo Cardiff na última temporada, espera-se agora que Ramsey siga carreira a tempo inteiro na área de gestão e treinamento. Sua vasta experiência em clubes de elite europeus oferece uma base sólida para uma função tática no futebol moderno. À medida que a seleção do País de Gales entra em um período de transição, o icônico meio-campista poderá encontrar oportunidades para orientar a próxima geração de talentos no âmbito internacional.