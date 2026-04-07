Aaron Ramsey, ex-jogador do Arsenal e da seleção do País de Gales, anuncia a aposentadoria do futebol em comunicado emocionante

Ao recorrer às redes sociais para confirmar sua decisão, Ramsey expressou profunda gratidão aos torcedores galeses e aos clubes que marcaram sua carreira de 19 anos. Ramsey destacou o esforço coletivo dos treinadores e da família, que possibilitaram sua ascensão do Cardiff City até o auge do futebol europeu.

Em uma emocionante declaração de aposentadoria, ele escreveu: “Esta não foi uma decisão fácil de tomar. Após muita reflexão, decidi me aposentar do futebol. Em primeiro lugar, quero começar falando do País de Gales. Foi um privilégio vestir a camisa do País de Gales e viver tantos momentos incríveis com ela. Isso não teria sido possível sem a contribuição extraordinária de todos os treinadores sob cujo comando joguei e de toda a equipe que me ajudou de tantas maneiras.

“À Red Wall. Vocês estiveram presentes nos momentos bons e ruins! Vocês estiveram presentes nos altos e baixos e foram uma parte essencial e indispensável do nosso sucesso. Não tenho palavras para agradecer. Passamos por tudo juntos e foi uma honra representá-los. Diolch.

"Em segundo lugar, obrigado a todos os clubes pelos quais tive a sorte de jogar. Obrigado a todos os treinadores e equipes técnicas que me ajudaram a realizar meu sonho e a jogar no mais alto nível. E um enorme obrigado à minha esposa, aos meus filhos e a toda a minha família. Sem vocês ao meu lado durante todo esse tempo, nada disso teria sido possível."