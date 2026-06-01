A zoação com Rasmus Hojlund! O atacante do Napoli está cansado de ver o icônico chute de bicicleta de Scott McTominay, depois das provocações dos companheiros escoceses no campo de treino

Apesar de sua nova vida no Mediterrâneo, McTominay continua profundamente ligado às suas raízes e aos elevados padrões que Sir Alex Ferguson lhe incutiu. O meio-campista revelou que o lendário técnico ainda acompanha seu progresso, tendo entrado em contato com ele recentemente para uma conversa por telefone. “Ele é o maior de todos os tempos”, disse McTominay. “Cada palavra é guardada com carinho, e você sempre tenta se lembrar delas para os jogos futuros.”

Essa inspiração será vital enquanto ele lidera a Escócia em sua primeira Copa do Mundo em 28 anos. O meio-campista está determinado a aproveitar cada momento do torneio na América do Norte, na esperança de fazer história ao levar a seleção a passar da fase de grupos pela primeira vez.

“O que eu quero, mesmo durante a preparação, é aproveitar cada minuto”, acrescentou ele. “Não quero olhar para trás quando tiver 40 ou 50 anos e pensar: ‘Eu estava ansioso demais’. À medida que fui envelhecendo, [percebi] que a carreira é curta. Você tem que aproveitá-la. Se não o fizer, ela pode passar tão rápido que você vai ficar se perguntando para onde foi o tempo. Agora que estou um pouco mais velho, posso vivenciar e aproveitar as coisas. Isso significa muito mais.”