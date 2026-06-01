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A zoação com Rasmus Hojlund! O atacante do Napoli está cansado de ver o icônico chute de bicicleta de Scott McTominay, depois das provocações dos companheiros escoceses no campo de treino
Brincadeiras no campo de treino às custas de Hojlund
O sucesso no cenário internacional costuma trazer motivos de orgulho para o vestiário do clube, e McTominay está fazendo de tudo para que Hojlund nunca esqueça a noite em que a Escócia surpreendeu a Dinamarca. O incrível chute de bicicleta do meio-campista durante as eliminatórias não só garantiu a classificação da “Tartan Army” para a Copa do Mundo de 2026, como também acabou com as esperanças da Dinamarca, o que resultou em algumas provocações implacáveis no centro de treinamento do Napoli.
“Conheço o Rasmus muito bem. Ele é um garoto incrível, e a gente troca muitas piadas e brincadeiras no centro de treinamento. Mas ele não consegue mais assistir àquele chute de bicicleta”, disse McTominay em entrevista à GQ. Quando perguntado se havia enviado ao companheiro de equipe um GIF do gol, ele revelou que ele e o compatriota escocês Billy Gilmour foram um pouco além. “Ah, isso é brincadeira. Colocamos todas as fotos daquele jogo no armário dele, eu e o Billy”, acrescentou.
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Moeda e murais de Glasgow
O gol de McTominay ultrapassou os limites do campo, tornando-se um marco permanente da cultura escocesa. O gol foi tão significativo que o Bank of Scotland incluiu a bicicleta na nova nota de £20 de edição limitada para comemorar a primeira participação do país na Copa do Mundo em 28 anos. Um enorme mural retratando aquele momento também dá vista para o campo de treinamento no Hampden Park, embora o jogador continue humilde em relação ao fato de seu rosto aparecer em edifícios.
“Estou extremamente grato por isso, então obrigado à Adidas por pensar em fazer algo tão especial assim, mas eu quase me sinto um pouco… não é exatamente vergonha, mas quando está lá no alto, onde todos os jogadores podem ver durante o treino, sabe… eu sou bastante discreto. Obviamente, é uma coisa incrível, mas sim, minha cabeça gigante na lateral de um prédio é algo um pouco surreal para mim. Não sei bem como colocar em palavras, é tão especial assim”, acrescentou o meio-campista.
Recusando o retorno à Premier League em prol de um futuro no Napoli
Com sua indicação ao Ballon d’Or de 2025 e suas atuações dominantes no meio-campo, era inevitável que os clubes ingleses começassem a sondar a possibilidade de um possível retorno. No entanto, o Napoli assumiu uma postura firme contra qualquer clube que pretenda atrair o meio-campista de volta à Premier League ou à lucrativa Liga Profissional da Arábia Saudita. A diretoria do Partenopei o considera a base de seus projetos futuros sob a nova comissão técnica.
O próprio McTominay parece estar bem adaptado à Itália, descartando qualquer especulação sobre uma saída. “Meu agente não conversou com ninguém sobre o meu futuro”, disse ele. “Estou extremamente feliz aqui e, no que me diz respeito, sou jogador do Napoli; é nisso que penso o tempo todo.”
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A influência de Ferguson e os sonhos da Copa do Mundo
Apesar de sua nova vida no Mediterrâneo, McTominay continua profundamente ligado às suas raízes e aos elevados padrões que Sir Alex Ferguson lhe incutiu. O meio-campista revelou que o lendário técnico ainda acompanha seu progresso, tendo entrado em contato com ele recentemente para uma conversa por telefone. “Ele é o maior de todos os tempos”, disse McTominay. “Cada palavra é guardada com carinho, e você sempre tenta se lembrar delas para os jogos futuros.”
Essa inspiração será vital enquanto ele lidera a Escócia em sua primeira Copa do Mundo em 28 anos. O meio-campista está determinado a aproveitar cada momento do torneio na América do Norte, na esperança de fazer história ao levar a seleção a passar da fase de grupos pela primeira vez.
“O que eu quero, mesmo durante a preparação, é aproveitar cada minuto”, acrescentou ele. “Não quero olhar para trás quando tiver 40 ou 50 anos e pensar: ‘Eu estava ansioso demais’. À medida que fui envelhecendo, [percebi] que a carreira é curta. Você tem que aproveitá-la. Se não o fizer, ela pode passar tão rápido que você vai ficar se perguntando para onde foi o tempo. Agora que estou um pouco mais velho, posso vivenciar e aproveitar as coisas. Isso significa muito mais.”