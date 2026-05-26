A WSL será o próximo destino de Alexia Putellas? Saída do Barcelona da bicampeã da Bola de Ouro é confirmada em meio a rumores de interesse de times ingleses

O Barcelona confirmou oficialmente que Putellas deixará o clube ao final da atual temporada, encerrando uma brilhante carreira de 14 temporadas na equipe principal. De acordo com um comunicado divulgado no siteoficial do clube, a meio-campista de 30 anos se despedirá durante um evento especial de despedida marcado para a manhã desta quarta-feira no Spotify Camp Nou.

O gigante catalão elogiou sua capitã por se tornar um exemplo global e uma força motriz por trás do imenso crescimento do futebol feminino. Putellas chegou do Levante em 2012, aos 18 anos, e desde então consolidou seu status como uma figura lendária no futebol moderno.