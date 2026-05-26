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A WSL será o próximo destino de Alexia Putellas? Saída do Barcelona da bicampeã da Bola de Ouro é confirmada em meio a rumores de interesse de times ingleses
O fim de uma era na Catalunha
O Barcelona confirmou oficialmente que Putellas deixará o clube ao final da atual temporada, encerrando uma brilhante carreira de 14 temporadas na equipe principal. De acordo com um comunicado divulgado no siteoficial do clube, a meio-campista de 30 anos se despedirá durante um evento especial de despedida marcado para a manhã desta quarta-feira no Spotify Camp Nou.
O gigante catalão elogiou sua capitã por se tornar um exemplo global e uma força motriz por trás do imenso crescimento do futebol feminino. Putellas chegou do Levante em 2012, aos 18 anos, e desde então consolidou seu status como uma figura lendária no futebol moderno.
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Quebra-recorde e vencedor em série
Durante sua notável trajetória, Putellas acumulou números impressionantes que ficarão para sempre nos livros de história. A jogadora da seleção espanhola disputou 507 partidas com a camisa blaugrana, o que a coloca em segundo lugar na lista de todas as épocas, a apenas nove jogos de Melanie Serrano.
Além disso, ela é a maior artilheira de todos os tempos do clube, com impressionantes 232 gols. Sua liderança e imenso talento levaram o Barcelona a conquistar 38 troféus, um feito sem precedentes. Esse palmarés impressionante inclui quatro títulos da Liga dos Campeões, 10 campeonatos nacionais, 10 Copas da Rainha, seis Supercopas da Espanha e oito Copas da Catalunha, consolidando seu legado como uma vencedora inveterada da equipe.
Superando as adversidades no cenário mundial
Além da glória coletiva, a meio-campista tem elevado constantemente o nível de excelência individual no futebol feminino. Ela fez história como a primeira jogadora do Barcelona a conquistar a prestigiosa Bola de Ouro, levando o prêmio duas vezes, em 2021 e 2022.
Durante esses anos brilhantes, ela também conquistou os prêmios FIFA The Best e Jogadora do Ano da UEFA. No cenário internacional, ela conquistou o mundo, ganhando uma Copa do Mundo e dois títulos da Liga das Nações da UEFA com a Espanha. O comunicado do clube destacou sua extraordinária tenacidade, observando como ela se recuperou com sucesso de lesões graves por meio de imenso sacrifício e fortaleza mental.
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O que vem por aí para Putellas?
Com seu glorioso capítulo chegando ao fim, as atenções se voltam para seu próximo destino. A perspectiva de Putellas levar seu imenso talento para a Superliga Feminina é uma possibilidade empolgante. O Manchester City acaba de conquistar o título da liga nesta temporada, com o Arsenal terminando em segundo lugar, e esses dois gigantes ingleses, sem dúvida, acompanharão de perto sua situação enquanto ela se prepara para um novo desafio — com o London City Lionesses também bem na disputa.