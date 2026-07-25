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A Vozinha tem um novo clube! A sensação cabo-verdiana da Copa do Mundo concretiza transferência sem custos após rumores sobre o Inter Miami
Gigantes sul-americanos disputam goleiro veterano
Em uma jogada que pegou muitos de surpresa, o Colo-Colo, gigante chileno, anunciou a contratação de Josimar Dias, mais conhecido no mundo do futebol como Vozinha. O goleiro de 40 anos assinou um contrato de 18 meses, segundo informações, e se junta ao clube como jogador sem vínculo, após o término de seu contrato anterior. O time chileno, que conquistou a Liga de Primera 34 vezes e a Copa Libertadores uma vez, deu as boas-vindas ao novo reforço com uma mensagem simples nas redes sociais: “Bem-vindo. Estamos esperando por você.”
O veterano chega a um clube repleto de história e que atualmente vive um período de domínio no futebol nacional. O Colo-Colo está atualmente confortavelmente na liderança da tabela chilena, com uma vantagem de 13 pontos sobre o rival Club Deportivo Universidad Católica. Ao contratar Vozinha, o clube reforçou seu elenco com um jogador que provou que ainda pode competir no mais alto nível internacional, apesar da idade. A contratação põe fim às especulações sobre seu futuro, que o ligavam a vários clubes, incluindo um possível interesse do Inter Miami, da MLS.
- AFP
Um legado da Copa do Mundo na América do Norte
A fama de Vozinha disparou durante a histórica campanha de Cabo Verde até as oitavas de final da Copa do Mundo. Na partida de estreia da seleção, um empate muito disputado contra a Espanha — que viria a ser campeã do torneio —, ele realizou uma sequência impressionante de sete defesas. Esse desempenho fez com que ele se tornasse o goleiro mais velho a não sofrer gols em sua estreia na Copa do Mundo. Os Tubarões Azuis contaram fortemente com sua experiência durante toda a fase de grupos, quando superaram as expectativas para chegar às fases eliminatórias.
As atuações do veterano não ajudaram apenas sua equipe em campo; elas o transformaram em uma celebridade global da noite para o dia. Seu número de seguidores no Instagram, que era de modestos 50 mil antes do início do torneio, disparou para quase 14 milhões após a partida contra a Espanha. Desde que assinou contrato no Chile, esse número subiu ainda mais, chegando a incríveis 29,5 milhões de seguidores. Esse nível de engajamento nas redes sociais destaca o enorme impacto cultural que ele causou durante o torneio na América do Norte.
Derrotando o GOAT nas eliminatórias
Talvez o momento de maior destaque de Vozinha no torneio tenha ocorrido durante o confronto das oitavas de final contra a Argentina, atual campeã. Em uma partida que cativou os torcedores neutros, o goleiro cabo-verdiano fez uma exibição heróica, defendendo oito chutes no total. De forma decisiva, quatro dessas defesas foram contra Lionel Messi, incluindo uma defesa espetacular que impediu um chute de falta característico do astro do Inter Miami. Apesar de seus esforços, Cabo Verde acabou sofrendo uma derrota apertada por 3 a 2 para a Albiceleste.
Em declarações após a partida, Vozinha revelou uma troca de palavras comovente com Messi que, segundo ele, ficará para sempre em sua memória: “Fui até o Messi depois do jogo. Ele me abraçou e disse: ‘Você é ótimo. Seu povo deve se orgulhar de você’. Isso foi incrível para mim.” O goleiro acrescentou que pediu ao capitão argentino para trocarem de camisa, ao que Messi concordou: “Agradeci a ele e disse: ‘Obrigado, Leo. Você é o melhor’. Então perguntei se poderíamos trocar de camisa. Leo disse que me daria a camisa nos túneis, depois da entrevista.”
- AFP
Da divisão inferior ao Melhor Time da Copa do Mundo
Sua consistência ao longo do torneio foi recompensada quando a FIFA o incluiu no time oficial dos 11 melhores da Copa do Mundo. Foi uma conquista notável para um jogador que havia passado as três temporadas anteriores jogando pelo G.D. Chaves, na segunda divisão do futebol português. Sua capacidade de manter a compostura diante dos atacantes mais temidos do mundo, incluindo a Arábia Saudita, contra quem registrou sua segunda partida sem sofrer gols, provou que ele continuava sendo um profissional de primeira linha, capaz de liderar a defesa.
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