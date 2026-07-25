A fama de Vozinha disparou durante a histórica campanha de Cabo Verde até as oitavas de final da Copa do Mundo. Na partida de estreia da seleção, um empate muito disputado contra a Espanha — que viria a ser campeã do torneio —, ele realizou uma sequência impressionante de sete defesas. Esse desempenho fez com que ele se tornasse o goleiro mais velho a não sofrer gols em sua estreia na Copa do Mundo. Os Tubarões Azuis contaram fortemente com sua experiência durante toda a fase de grupos, quando superaram as expectativas para chegar às fases eliminatórias.

As atuações do veterano não ajudaram apenas sua equipe em campo; elas o transformaram em uma celebridade global da noite para o dia. Seu número de seguidores no Instagram, que era de modestos 50 mil antes do início do torneio, disparou para quase 14 milhões após a partida contra a Espanha. Desde que assinou contrato no Chile, esse número subiu ainda mais, chegando a incríveis 29,5 milhões de seguidores. Esse nível de engajamento nas redes sociais destaca o enorme impacto cultural que ele causou durante o torneio na América do Norte.