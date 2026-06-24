AFP
Traduzido por
A “Vozinha” está de mudança? Goleiro de Cabo Verde é oferecido a clube da segunda divisão após atuação heroica contra a Espanha na Copa do Mundo
Estrela da Copa do Mundo é oferecida ao Ceará
O goleiro veterano se tornou uma sensação da noite para o dia depois que Cabo Verde empatou em 0 a 0 com a Espanha, gigante europeia, em sua estreia, no dia 15 de junho. Vozinha foi a estrela indiscutível da partida, realizando sete defesas cruciais — seis delas dentro da grande área.
Após essa exibição impressionante, representantes de Vozinha entraram em contato com o Ceará para discutir uma possível transferência para o restante da temporada da Série B. De acordo com uma reportagem inicial do Jangadeiro, posteriormente confirmada pelo Globo, o goleiro estava interessado na transferência. O Ceará nomeou recentemente Daniel Paulista como seu novo técnico, e a diretoria está trabalhando rapidamente para fechar os acordos.
- Getty Images Sport
Clube brasileiro rejeita proposta de transferência
Apesar do grande interesse por parte de seus representantes, o Ceará decidiu não dar continuidade à negociação. A diretoria não demonstrou intenção de iniciar negociações oficiais pelo goleiro, que completou 40 anos este ano, pois prefere manter as opções atuais.
O Ceará encontra-se atualmente na metade inferior da tabela da Série B e acredita que seu elenco de goleiros já está bem servido. Enquanto isso, Vozinha continuou sua trajetória na Copa do Mundo nesta semana, em um emocionante empate em 2 a 2 com o Uruguai. Embora tenha tido menos trabalho com as mãos, ele registrou 39 toques na bola e duas defesas, ajudando a manter sua seleção invicta no torneio.
Nome histórico e possibilidades do Grupo H
Antes de suas atuações na Copa do Mundo, Vozinha jogava pelo GD Chaves, na segunda divisão portuguesa, tendo disputado 19 partidas na última temporada. Curiosamente, seu nome de batismo é uma homenagem direta ao famoso lateral-direito brasileiro Josimar, que se destacou pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986.
Embora uma transferência para o Brasil esteja fora de questão, seu foco imediato está inteiramente voltado para a seleção. Cabo Verde soma atualmente dois pontos no Grupo H, após dois empates impressionantes. Para garantir a classificação para as oitavas de final, a equipe precisa derrotar a Arábia Saudita, que está atualmente na última posição do grupo com um ponto, no confronto decisivo da fase de grupos.
- AFP
Planos futuros para o Ceará e Cabo Verde
Olhando para o futuro, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, confirmou que o clube já fechou acordos com cinco novos jogadores antes da próxima janela de transferências, que começa em 20 de julho. Quanto a Vozinha, toda a sua atenção está voltada para o confronto decisivo contra a Arábia Saudita. Uma vitória garantirá uma classificação histórica para as oitavas de final para Cabo Verde, o que pode atrair ainda mais interessados pelo heróico goleiro veterano.