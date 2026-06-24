A “Vozinha” está de mudança? Goleiro de Cabo Verde é oferecido a clube da segunda divisão após atuação heroica contra a Espanha na Copa do Mundo

O goleiro veterano se tornou uma sensação da noite para o dia depois que Cabo Verde empatou em 0 a 0 com a Espanha, gigante europeia, em sua estreia, no dia 15 de junho. Vozinha foi a estrela indiscutível da partida, realizando sete defesas cruciais — seis delas dentro da grande área.

Após essa exibição impressionante, representantes de Vozinha entraram em contato com o Ceará para discutir uma possível transferência para o restante da temporada da Série B. De acordo com uma reportagem inicial do Jangadeiro, posteriormente confirmada pelo Globo, o goleiro estava interessado na transferência. O Ceará nomeou recentemente Daniel Paulista como seu novo técnico, e a diretoria está trabalhando rapidamente para fechar os acordos.



