A vitória sobre o Brasil “ainda parece irreal” para Erling Haaland, já que o craque da Noruega “nunca imaginou” essa incrível vitória na Copa do Mundo

Em entrevista em seu canal pessoal no YouTube após a partida, o atacante refletiu sobre o imenso significado por trás do sucesso em derrotar os gigantes sul-americanos. O número nove admitiu que a rica história da Seleção tornou a partida incrivelmente especial para ele, pessoalmente.

Haaland disse: “O Brasil é uma nação do futebol. É provavelmente a primeira nação do futebol sobre a qual você aprende, por causa de todos os jogadores lendários que já atuaram por lá. A camisa, o país, a paixão, todos os grandes nomes que já passaram por lá. É um pouco irreal jogar contra o Brasil.”