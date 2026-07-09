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A vitória sobre o Brasil “ainda parece irreal” para Erling Haaland, já que o craque da Noruega “nunca imaginou” essa incrível vitória na Copa do Mundo
Haaland surpreende os pentacampeões
Haaland foi o herói da Noruega, marcando dois gols decisivos no segundo tempo para derrotar o Brasil por 2 a 1 nas oitavas de final, em Nova Jersey. O prolífico atacante abriu o placar com uma cabeçada letal aos 79 minutos, antes de garantir a primeira classificação da história do país para as quartas de final com um chute rasteiro aos 90 minutos. O confronto dramático foi marcado pela cobrança de pênalti perdida por Bruno Guimarães no primeiro tempo e por um pênalti de consolação convertido por Neymar nos últimos segundos da partida.
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O atacante respeita a nação do futebol
Em entrevista em seu canal pessoal no YouTube após a partida, o atacante refletiu sobre o imenso significado por trás do sucesso em derrotar os gigantes sul-americanos. O número nove admitiu que a rica história da Seleção tornou a partida incrivelmente especial para ele, pessoalmente.
Haaland disse: “O Brasil é uma nação do futebol. É provavelmente a primeira nação do futebol sobre a qual você aprende, por causa de todos os jogadores lendários que já atuaram por lá. A camisa, o país, a paixão, todos os grandes nomes que já passaram por lá. É um pouco irreal jogar contra o Brasil.”
A Noruega se apresenta como azarão
Haaland revelou que o fato de o Brasil ser considerado favorito permitiu que a equipe de Stale Solbakken jogasse com liberdade, sem qualquer pressão em campo. O ex-atacante do Borussia Dortmund chegou a confessar que, a princípio, achava que derrotar uma seleção repleta de estrelas como a do Brasil seria uma tarefa impossível.
Ele acrescentou: “Ainda parece irreal, como algo muito improvável. Nunca imaginei que isso pudesse acontecer, o que torna o fato de termos realmente conseguido vencer o Brasil ainda mais surreal para mim. Tem sido incrível. Preciso relaxar e dormir um pouco, porque estou completamente exausto. Isso é incrível e de tirar o fôlego.”
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O desafio das quartas de final contra a Inglaterra está por vir
A trajetória histórica da Noruega será posta à prova imediatamente por um grande desafio da Inglaterra no confronto das quartas de final, neste sábado, em Miami. Os jogadores de Solbakken estão agora cheios de confiança depois que o goleiro Orjan Nyland teve uma atuação brilhante e Haaland igualou com sucesso a marca de sete gols de Kylian Mbappé. Prevê-se que o duelo seja acirrado, já que os Três Leões também buscam ganhar impulso após terem escapado de um confronto acirrado contra o México.
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