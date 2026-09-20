O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, elogiou a resiliência de sua equipe após garantir uma sofrida vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o VfB Stuttgart, no principal confronto da rodada da Bundesliga. O resultado garantiu que o BVB iniciasse uma campanha de liga com quatro vitórias consecutivas pela primeira vez em onze anos.

Maxi Beier marcou o gol decisivo aos 70 minutos para levar o time de Kovac para a pausa internacional na liderança da tabela.

O treinador enfatizou a importância de conquistar vitórias difíceis fora de casa contra adversários nacionais de qualidade.