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imago-sport-1083507994.jpgPressefoto Baumann
Alvino Hanafi
Traduzido por

'A vida escreve as melhores histórias!' - Niko Kovac manda recado depois de atacante preterido pela Alemanha garantir vitória do Borussia Dortmund

Borussia Dortmund
Bundesliga
N. Kovac

O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, demonstrou enorme satisfação por Maxi Beier depois de o atacante marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart. Kovac destacou a resiliência do jogador após ele ficar fora da convocação internacional antes da pausa.

  • Kovac comemora enquanto o Dortmund mantém início perfeito

    O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, elogiou a resiliência de sua equipe após garantir uma sofrida vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o VfB Stuttgart, no principal confronto da rodada da Bundesliga. O resultado garantiu que o BVB iniciasse uma campanha de liga com quatro vitórias consecutivas pela primeira vez em onze anos.

    Maxi Beier marcou o gol decisivo aos 70 minutos para levar o time de Kovac para a pausa internacional na liderança da tabela.

    O treinador enfatizou a importância de conquistar vitórias difíceis fora de casa contra adversários nacionais de qualidade.

    • Publicidade
  • VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Técnico elogia reação de Beier após corte da seleção

    Falando aos repórteres após o apito final, Kovac expressou uma satisfação especial pelo herói da partida, Beier. O atacante de 23 anos balançou as redes pouco depois de ficar fora da convocação da seleção nacional.

    Kovac destacou que a frustração individual muitas vezes cria o pano de fundo para momentos decisivos em campo.

    "A vida escreve as histórias mais bonitas", disse Kovac. "Maxi Beier não está com a seleção nacional, mas hoje foi ele quem marcou. Estou muito feliz por ele, e isso acaba mostrando que temos um grande elenco e um grande jogador em Maxi, e que ele se recompensou com esse gol hoje."


  • Paciência tática destrava a defesa resistente do Stuttgart

    Kovac elogiou a disciplina tática de seu elenco durante um confronto equilibrado, que exigiu enorme paciência. Depois de um primeiro tempo parelho, as substituições no segundo tempo, com Jobe Bellingham e Kosta Karetsas, mudaram o rumo da partida a favor do Dortmund.

    Bellingham deu um cruzamento rasteiro preciso para a pequena área para Beier completar para o gol.

    O treinador observou que ter opções versáteis saindo do banco segue sendo a maior força do BVB nesta temporada.

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  • imago-sport-1083520663.jpgSportfoto Rudel

    Pausa oferece descanso merecido antes de calendário intenso

    Com a vitória garantida, Kovac confirmou que os integrantes do elenco que não estão com suas seleções terão descanso antes de se prepararem para um intenso calendário de outono. Após a pausa de três semanas, o Dortmund terá pela frente nove partidas em apenas 30 dias, começando pelo Werder Bremen.

    O treinador croata expressou total confiança de que seus jogadores podem manter o alto nível em todas as competições.

    "Agora, ele pode tirar alguns dias de folga e trabalhar de casa", concluiu Kovac sobre Beier.

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SVW