Getty Images
Traduzido por
“A vida é uma piada” - Neymar quebra o silêncio após as críticas na Copa do Mundo, enquanto o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira reencontra o sorriso fora dos gramados
Neymar defende sua participação no torneio de pôquer
O Santos conquistou uma vitória dominante por 4 a 1 fora de casa contra a Universidad Central, da Venezuela, na partida de ida das eliminatórias da Copa Sul-Americana da CONMEBOL, na terça-feira. No mesmo dia, Neymar gerou polêmica ao participar de um torneio de pôquer em São Paulo, em vez de viajar com o time. Em resposta às críticas sobre seu comprometimento, o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira postou uma foto sua sorrindo à mesa de jogo, acompanhada de uma breve legenda: “A vida é uma piada.”
Cuca esclarece a ausência do craque
Apesar da indignação pública, a participação de Neymar no torneio foi autorizada pelo clube para que ele pudesse se concentrar em um programa de condicionamento físico após a Copa do Mundo de 2026.
O técnico do Santos, Cuca, esclareceu a situação após a vitória na Venezuela: “Como ele ficou alguns dias fora dos gramados e não teve férias, decidimos deixá-lo ficar ainda mais forte, treinando intensamente para que pudesse ter uma sequência de jogos.
“Agora, em dez dias, vamos disputar quatro partidas. Que vantagem haveria em trazê-lo para cá? Vocês viram como a viagem é difícil e exaustiva. Ele ficou lá treinando, assim como [Willian] Araújo, João Schmidt e Igor Vinicius, e isso nos dá mais opções para os próximos jogos.”
A vida após a aposentadoria da seleção
Este período marca uma transição significativa para Neymar, que recentemente se aposentou da seleção brasileira após a inesperada derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. O ex-atacante do Barcelona, que marcou 80 gols em 130 partidas pela Seleção, está agora totalmente focado em suas obrigações no Santos, onde seu contrato é válido até dezembro.
- AFP
O Santos enfrenta uma agenda lotada
Neymar deve voltar a campo quando o Santos enfrentar o Chapecoense pelo campeonato nacional neste fim de semana. O Peixe precisa desesperadamente da liderança de seu craque para sair da 15ª posição na tabela da Série A. Com uma vantagem confortável na Copa Sul-Americana, a boa forma física de Neymar será fundamental para o Santos enfrentar uma agenda de jogos exigente.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.