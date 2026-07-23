“A vida é uma piada” - Neymar quebra o silêncio após as críticas na Copa do Mundo, enquanto o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira reencontra o sorriso fora dos gramados

Apesar da indignação pública, a participação de Neymar no torneio foi autorizada pelo clube para que ele pudesse se concentrar em um programa de condicionamento físico após a Copa do Mundo de 2026.

O técnico do Santos, Cuca, esclareceu a situação após a vitória na Venezuela: “Como ele ficou alguns dias fora dos gramados e não teve férias, decidimos deixá-lo ficar ainda mais forte, treinando intensamente para que pudesse ter uma sequência de jogos.

“Agora, em dez dias, vamos disputar quatro partidas. Que vantagem haveria em trazê-lo para cá? Vocês viram como a viagem é difícil e exaustiva. Ele ficou lá treinando, assim como [Willian] Araújo, João Schmidt e Igor Vinicius, e isso nos dá mais opções para os próximos jogos.”