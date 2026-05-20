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"A vida e o futebol são cruéis" - Fermín López dá notícias aos torcedores do Barcelona e da Espanha após a cirurgia, na sequência da decepção na Copa do Mundo
Operação bem-sucedida para o craque do Barça
O Barcelona confirmou que Fermin passou por uma cirurgia bem-sucedida na lesão no pé sofrida na reta final da temporada da La Liga. O jovem meio-campista foi submetido à cirurgia após fraturar o quinto metatarso do pé direito durante a vitória de 3 a 1 sobre o Real Betis no domingo, partida em que foi substituído no intervalo.
O clube divulgou um comunicado oficial após o procedimento: “Fermin passou por uma cirurgia bem-sucedida para tratar a fratura do quinto metatarso do pé direito. O procedimento foi realizado no Hospital de Barcelona, sob os cuidados do Dr. Antoni Dalmau Coll e supervisionado pelos Serviços Médicos do Clube. O tempo de recuperação será determinado com base em sua evolução.”
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“A vida e o futebol são cruéis”
Ao recorrer às redes sociais para atualizar seus seguidores, o jogador de 23 anos não escondeu sua decepção com o momento em que a lesão ocorreu, justamente quando os preparativos da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 estavam entrando em ritmo acelerado. Ele reconheceu o impacto psicológico que um revés como esse causa em um atleta profissional no auge de sua carreira.
“A cirurgia correu muito bem, e já estou pensando em voltar mais forte, tanto física quanto mentalmente”, afirmou Fermin. “A vida e o futebol são cruéis quando menos se espera ou se merece, mas é preciso aceitar que tudo isso faz parte da jornada. É um momento muito difícil para mim e mais um desafio na minha carreira que vou superar, não tenham dúvidas disso. Agora é hora de torcer pela seleção e pelos meus companheiros de casa. Obrigado do fundo do coração a todos pelo apoio e pelas mensagens gentis.”
Sonhos da Copa do Mundo em frangalhos
O momento em que a fratura ocorreu é particularmente frustrante para o jogador formado na La Masia, cujo brilhante desempenho nesta temporada — com 13 gols e 17 assistências em 48 partidas — o colocava como forte candidato a uma vaga no time titular de Luis de la Fuente. Com o torneio previsto para começar em junho, o meio-campista viu seus sonhos de disputar a Copa do Mundo irem por água abaixo devido ao tempo de recuperação estimado.
Estimativas iniciais sugerem que Fermin ficará afastado dos gramados por aproximadamente três meses, o que significa que ele perderá não apenas o grande evento mundial na América do Norte, mas também toda a pré-temporada do Barcelona. É um grande golpe para a Espanha, que já está preocupada com a condição física de vários outros jogadores importantes antes das partidas de estreia na fase de grupos.
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Forte apoio da família blaugrana
Apesar da decepção de ficar de fora do maior palco do futebol, Fermin não ficou sozinho nessa recuperação. O Mundo Deportivo informa que ele recebeu a visita de vários companheiros de equipe de destaque no hospital, o que destaca o forte vínculo existente no atual vestiário do Barcelona. Estrelas como Dani Olmo, Eric Garcia, Pedri e Ferran Torres estavam entre aqueles que passaram por lá para lhe dar ânimo logo após a cirurgia.
Essa demonstração de solidariedade lembra o apoio que Gavi recebeu durante sua recuperação do ligamento cruzado anterior no ano passado. Fermin expressou profunda gratidão pelo apoio, que também incluiu visitas de dirigentes do clube. O Barcelona agora se concentrará em garantir que o jogador de 23 anos retorne em plena forma para o início da temporada 2026-27. Por enquanto, o enérgico meio-campista enfrenta um verão de trabalho árduo na academia, em vez da glória que esperava conquistar em campo.