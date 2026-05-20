"A vida e o futebol são cruéis" - Fermín López dá notícias aos torcedores do Barcelona e da Espanha após a cirurgia, na sequência da decepção na Copa do Mundo

Ao recorrer às redes sociais para atualizar seus seguidores, o jogador de 23 anos não escondeu sua decepção com o momento em que a lesão ocorreu, justamente quando os preparativos da Espanha para a Copa do Mundo de 2026 estavam entrando em ritmo acelerado. Ele reconheceu o impacto psicológico que um revés como esse causa em um atleta profissional no auge de sua carreira.

“A cirurgia correu muito bem, e já estou pensando em voltar mais forte, tanto física quanto mentalmente”, afirmou Fermin. “A vida e o futebol são cruéis quando menos se espera ou se merece, mas é preciso aceitar que tudo isso faz parte da jornada. É um momento muito difícil para mim e mais um desafio na minha carreira que vou superar, não tenham dúvidas disso. Agora é hora de torcer pela seleção e pelos meus companheiros de casa. Obrigado do fundo do coração a todos pelo apoio e pelas mensagens gentis.”



