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'A vida é cheia de oportunidades!' - Diego Simeone dá as boas-vindas ao retorno de Julian Alvarez ao elenco do Atlético de Madrid após saga de transferência frustrada para o Barcelona
Simeone oferece a Alvarez um novo começo
Simeone confirmou que Alvarez será incluído no elenco do Atlético de Madrid para o próximo confronto de La Liga contra o Athletic Club. O atacante de 26 anos volta a ficar à disposição após uma semana difícil, na qual perdeu dois dias de treino por causa de uma doença pouco depois de ser informado de que o clube não sancionaria uma transferência dos sonhos para o rival doméstico Barcelona.
Falando à imprensa antes da viagem a Bilbao, Simeone refletiu sobre a situação e enquadrou a saga da transferência como um momento de crescimento pessoal para o ex-jogador do Manchester City. "Julian Alvarez estará no elenco amanhã. Ele está treinando bem, e esperamos o melhor dele, assim como esperamos de todos os seus companheiros de equipe", disse Simeone.
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Uma "experiência de aprendizado" para a Argentina
A tensão entre jogador e clube chegou ao limite quando o Atlético divulgou dois comunicados públicos em 24 horas, afirmando de forma categórica que Alvarez não teria permissão para se juntar ao Barcelona. Embora o clube supostamente estivesse aberto a um retorno à Premier League com o Arsenal, nenhum acordo se materializou, deixando Alvarez para se reconciliar com seus atuais empregadores. Simeone abordou isso diretamente, afirmando: "Para mim, a vida é cheia de oportunidades. E Julian agora tem uma oportunidade. Muitas vezes, passamos a vida julgando, e precisamos nos preocupar menos com isso e aprender mais. Espero que isso tenha servido como uma experiência de aprendizado para ele."
Simeone acrescentou: "Espero que ele esteja feliz... e mostre isso marcando gols."
O técnico do Atlético está determinado a garantir que seu atacante estrela se sinta apoiado, e não punido, por seu olhar errante durante a janela de transferências de verão. A gestão de grupo de Simeone será testada enquanto ele tenta tirar o melhor de um jogador que já marcou 49 gols em 107 jogos pelos Colchoneros.
As negociações frustradas com Barcelona e Arsenal
O futuro de Alvarez foi um dos principais assuntos da reta final da janela de verão, com seu pedido privado para se transferir para o Barcelona causando atritos internos significativos. Embora o gigante catalão estivesse interessado, a diretoria do Atletico se recusou a fortalecer um rival direto na disputa pelo título. Curiosamente, o clube se mostrou muito mais receptivo a negociações com o Arsenal e manteve conversas diretas com o clube londrino.
Isso acontece após comentários feitos por Simeone na semana passada, quando ele prometeu apoiar o jogador apesar de todo o ruído em torno da transferência. Na ocasião, o treinador insistiu que faria "de tudo" o que pudesse para fazer o campeão da Copa do Mundo de 2022 "se sentir importante" em seu retorno.
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Em busca de títulos no Metropolitano
Apesar de seu impressionante retrospecto individual de gols desde que chegou a Madri, Alvarez ainda busca seu primeiro título com o Atletico. A frustração das últimas semanas pode decorrer do desejo de disputar as maiores honrarias, mas, por enquanto, seu foco deve permanecer em campo.
O Atletico Madrid ocupa atualmente uma posição competitiva na tabela e precisará de Alvarez em seu melhor nível de definição se quiser desafiar a dupla Real Madrid e Barcelona. A viagem para enfrentar o Athletic Club no sábado representa um teste duro para o atacante que retorna, que estará sob intensa análise tanto dos torcedores quanto da mídia.
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