A tensão entre jogador e clube chegou ao limite quando o Atlético divulgou dois comunicados públicos em 24 horas, afirmando de forma categórica que Alvarez não teria permissão para se juntar ao Barcelona. Embora o clube supostamente estivesse aberto a um retorno à Premier League com o Arsenal, nenhum acordo se materializou, deixando Alvarez para se reconciliar com seus atuais empregadores. Simeone abordou isso diretamente, afirmando: "Para mim, a vida é cheia de oportunidades. E Julian agora tem uma oportunidade. Muitas vezes, passamos a vida julgando, e precisamos nos preocupar menos com isso e aprender mais. Espero que isso tenha servido como uma experiência de aprendizado para ele."

Simeone acrescentou: "Espero que ele esteja feliz... e mostre isso marcando gols."

O técnico do Atlético está determinado a garantir que seu atacante estrela se sinta apoiado, e não punido, por seu olhar errante durante a janela de transferências de verão. A gestão de grupo de Simeone será testada enquanto ele tenta tirar o melhor de um jogador que já marcou 49 gols em 107 jogos pelos Colchoneros.



