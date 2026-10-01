Aposentado do futebol e após passar 14 meses na prisão no âmbito do processo judicial que o envolveu, Dani Alves se tornou pregador evangélico. Como confirma o Olè, ele estará na Argentina nos próximos dias, como anunciado pelo próprio ex-jogador em suas redes sociais. As cidades que o receberão serão duas. Primeiro, ele fará uma parada em Formosa, onde participará do congresso profético “El Impacto de su Gloria”: estão previstos dois encontros, na quinta-feira, 14 de outubro, às 20h, e na sexta-feira, 15, às 13h, ambos na Avenida Ana Esther de Canepa 1225. Com ele também estarão presentes Ramón Leiva, Jesús Trinidad e Tomy Abdon.





Posteriormente, Alves seguirá para Salta, onde será convidado do estádio Delmi na segunda-feira, 19, e na terça-feira, 20 de outubro, a convite da fundação Estilo de Vida. Estão previstas duas atividades por dia: um encontro esportivo às 9h, voltado para atletas e treinadores, e um evento aberto ao público às 20h30.





"O reino de Deus se aproxima de vocês para mudar seus corações de pedra e lhes dar um coração de carne", escreveu Alves no Instagram, acompanhando a publicação com uma longa mensagem religiosa inspirada no Evangelho de Mateus. O brasileiro está cada vez mais envolvido nessa nova aventura religiosa, que está mudando sua imagem pública em nível internacional.