A vida de Dani Alves está cada vez mais novelesca, ou se preferirem, "de cinema", nascido em 1983, ex-lateral de, entre outros, Barcelona e Juventus, além da seleção brasileira. Primeiro, uma carreira espetacular como jogador; depois, o caso que o levou à prisão, antes de ser definitivamente absolvido; e, por fim, uma nova vida como pregador evangélico.
A vida de cinema de Dani Alves: viaja pelo mundo como pregador, após os triunfos, a prisão, a absolvição, as companheiras e os filhos
PREGADOR EVANGÉLICO: PRÓXIMA PARADA NA ARGENTINA
Aposentado do futebol e após passar 14 meses na prisão no âmbito do processo judicial que o envolveu, Dani Alves se tornou pregador evangélico. Como confirma o Olè, ele estará na Argentina nos próximos dias, como anunciado pelo próprio ex-jogador em suas redes sociais. As cidades que o receberão serão duas. Primeiro, ele fará uma parada em Formosa, onde participará do congresso profético “El Impacto de su Gloria”: estão previstos dois encontros, na quinta-feira, 14 de outubro, às 20h, e na sexta-feira, 15, às 13h, ambos na Avenida Ana Esther de Canepa 1225. Com ele também estarão presentes Ramón Leiva, Jesús Trinidad e Tomy Abdon.
Posteriormente, Alves seguirá para Salta, onde será convidado do estádio Delmi na segunda-feira, 19, e na terça-feira, 20 de outubro, a convite da fundação Estilo de Vida. Estão previstas duas atividades por dia: um encontro esportivo às 9h, voltado para atletas e treinadores, e um evento aberto ao público às 20h30.
"O reino de Deus se aproxima de vocês para mudar seus corações de pedra e lhes dar um coração de carne", escreveu Alves no Instagram, acompanhando a publicação com uma longa mensagem religiosa inspirada no Evangelho de Mateus. O brasileiro está cada vez mais envolvido nessa nova aventura religiosa, que está mudando sua imagem pública em nível internacional.
O caso Dani Alves
Vale lembrar que Alves foi preso em 20 de janeiro de 2023 depois de se apresentar para depor após a denúncia de uma jovem de 23 anos, que o acusava de tê-la agredido sexualmente em uma boate de Barcelona na noite de 31 de dezembro de 2022. Em fevereiro de 2024, ele havia sido condenado a quatro anos e seis meses de prisão. Após 14 meses de prisão preventiva, voltou à liberdade em 25 de março do mesmo ano, pagando uma fiança de um milhão de euros.
Em 28 de março de 2025, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) o absolveu definitivamente, anulando a condenação anterior. Os juízes entenderam que o depoimento da denunciante apresentava contradições e que não havia provas suficientes para confirmar a condenação. Alves sempre negou as acusações.
A fé e a família
Depois de deixar a prisão, o ex-jogador iniciou o caminho da pregação evangélica. "É preciso ter fé em Deus. Eu sou uma prova disso. Fiz um pacto com Deus", havia declarado no passado, segundo o Olé.
Em novembro do ano passado, ele se tornou pai pela terceira vez: teve um filho, cujo nome não foi divulgado, com a modelo espanhola Joana Sanz, com quem se casou em 2017. Os outros dois filhos, Daniel Jr. e Victoria, nasceram do casamento anterior com Dinorah Santana.
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