Após o incidente inicial, Valverde divulgou um comunicado detalhado explicando como o cansaço das competições desencadeou a discussão, ao mesmo tempo em que negou categoricamente que tenha ocorrido qualquer tipo de violência física entre os dois: “Tive um desentendimento com um companheiro de equipe decorrente de uma jogada durante o treino, uma situação em que o cansaço das competições e a pura frustração fizeram com que tudo fosse exagerado.

Hoje, tivemos outro desentendimento. Durante a discussão, acidentalmente bati na mesa, sofrendo um pequeno corte na testa que exigiu uma consulta de rotina no hospital. Meu companheiro de equipe [Tchouameni] não me bateu, nem eu bati nele. Embora eu entenda que para vocês possa ser mais fácil acreditar que brigamos violentamente ou que ele me feriu intencionalmente, não foi isso que aconteceu.”