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"A vida continua" - Aurelien Tchouameni fala abertamente sobre o incidente com Federico Valverde no Real Madrid e critica as notícias "absurdas" da imprensa
Meio-campistas punidos após confronto
Os companheiros de equipe do Real Madrid, Tchouameni e Valverde, se envolveram recentemente em duas brigas distintas no campo de treinamento, tendo a segunda delas resultado na necessidade de atendimento hospitalar para o uruguaio. Valverde sofreu um corte na testa após bater a cabeça contra uma mesa durante a discussão acalorada. O gigante espanhol tomou medidas disciplinares internas imediatas, aplicando uma multa substancial de € 500.000 (£ 432.100) a cada jogador, antes de ambos emitirem desculpas públicas.
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Valverde esclarece sobre a visita ao hospital
Após o incidente inicial, Valverde divulgou um comunicado detalhado explicando como o cansaço das competições desencadeou a discussão, ao mesmo tempo em que negou categoricamente que tenha ocorrido qualquer tipo de violência física entre os dois: “Tive um desentendimento com um companheiro de equipe decorrente de uma jogada durante o treino, uma situação em que o cansaço das competições e a pura frustração fizeram com que tudo fosse exagerado.
Hoje, tivemos outro desentendimento. Durante a discussão, acidentalmente bati na mesa, sofrendo um pequeno corte na testa que exigiu uma consulta de rotina no hospital. Meu companheiro de equipe [Tchouameni] não me bateu, nem eu bati nele. Embora eu entenda que para vocês possa ser mais fácil acreditar que brigamos violentamente ou que ele me feriu intencionalmente, não foi isso que aconteceu.”
Tchouameni critica as invenções da mídia
Falando do centro de treinamento da seleção francesa, Tchouameni condenou veementemente a cobertura da imprensa que se seguiu e rejeitou explicitamente os rumores que o ligavam a uma transferência para o Manchester United neste verão: “Aconteceram certos eventos, e todos vocês viram a cobertura. Mas essa situação foi exagerada.
No Real Madrid, tudo provoca uma reação enorme. Ainda assim, muitas bobagens apareceram na imprensa. Li que houve uma briga e que eu teria batido nele. Isso simplesmente não é verdade. Não vou entrar em mais detalhes. O mais importante é que o clube sabe o que aconteceu. Tantas coisas acontecem no vestiário que a mídia nunca fica sabendo. A vida continua. Fede e eu temos um objetivo claro: conquistar títulos com o Real Madrid. Não há absolutamente nenhum problema.”
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A dimensão internacional tem prioridade
Os dois jogadores devem agora se preparar para representar seus respectivos países na próxima Copa do Mundo. A França estreia na fase de grupos contra o Senegal no dia 16 de junho, apenas um dia depois de o Uruguai estrear no torneio contra a Arábia Saudita. Um confronto direto entre os companheiros de clube continua sendo altamente improvável, uma vez que, segundo as previsões, eles deverão ficar em lados opostos na chave das oitavas de final.