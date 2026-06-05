Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Barcelona GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

A vida após Alexia Putellas, Mapi León e Ona Batlle: O que vem a seguir para o Barcelona - e como as transferências na Catalunha afetarão a defesa do título da Espanha na Copa do Mundo Feminina de 2027?

Futebol feminino
Barcelona
A. Putellas
O. Batlle
M. Leon
Espanha
World Cup
Liga dos Campeões Feminino
Liga F
Espanha x Inglaterra F
Eliminatórias Europeias
Especiais e Opinião

Basta dar uma rápida olhada na convocação da Espanha para o jogo contra a Inglaterra, na sexta-feira, em uma partida decisiva das eliminatórias da Copa do Mundo Feminina, para perceber que há um clube mais representado do que qualquer outro: o Barcelona. Onze das 25 jogadoras convocadas por Sonia Bermúdez atuam na Catalunha, e a La Roja tem sabido aproveitar essa proximidade de maneira muito eficaz ao longo dos anos. Mas muitas coisas vão mudar no Barça neste verão.

No mês passado, depois que a equipe de Pere Romeu derrotou o Lyon por 4 a 0 na final da Liga dos Campeões, conquistando assim um maravilhoso quadruplo, foram anunciadas três saídas importantes. Alexia Putellas ganhou as manchetes, com a saída da bicampeã da Bola de Ouro após 14 anos no clube de sua infância. No entanto, Ona Batlle e Mapi Leon também serão grandes perdas, já que as duas zagueiras partem em busca de novos desafios. Salma Paralluelo, que marcou dois gols naquela final da UWCL, também pode seguir o mesmo caminho.

O Barça já passou por isso antes. No verão passado, muitas perguntas foram feitas sobre o que esse grupo poderia conquistar, especialmente na Europa, após uma janela de transferências sem brilho devido a restrições financeiras. Elas reagiram de forma brilhante e conquistaram o quarto título da Liga dos Campeões. Mas desta vez é um pouco diferente, devido ao calibre das saídas, com Putellas, Leon e Batlle sendo todas talentos de nível mundial.

O que este verão significa para o Barcelona? E como isso pode impactar a Espanha, já que a La Roja se prepara para defender seu título da Copa do Mundo no Brasil no ano que vem?

  • Mapi Leon Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Um verão incrível pela frente

    Para as próprias campeãs europeias, este é um momento decisivo. Com a saída de Putellas, o Barça perde um ícone e uma figura carismática, que teve um desempenho tão brilhante nesta temporada que pode muito bem conquistar sua terceira Bola de Ouro nos próximos meses. Com a saída de León, o Barça se despede de talvez a melhor zagueira central do mundo, e com a saída de Batlle perde uma lateral de nível mundial. São lacunas enormes a serem preenchidas.

    Os blaugranas têm se saído bem nisso ao longo dos anos. Seja por meio da La Masia, que é produtiva de uma forma que nenhuma outra base de futebol feminino consegue igualar, ou pela janela de transferências, o clube sempre soube repor o elenco.

    Como serão as contratações externas este ano será o aspecto mais fascinante, após as restrições financeiras de 12 meses atrás. Naquela época, a equipe masculina enfrentava problemas reais nesse sentido e, devido à forma como as regras do Fair Play Financeiro são aplicadas na La Liga, isso afetou as mulheres também.

    O fato de a equipe de Hansi Flick ter acabado de gastar a impressionante quantia de 69 milhões de libras (93 milhões de dólares) em Anthony Gordon, porém, pode sugerir que as coisas serão diferentes desta vez. Se o Barça pode gastar, isso é ótimo, mas ainda precisa gastar bem.

    • Publicidade
  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Adeus a um líder

    Além disso, não se trata apenas de substituir os talentos que estão saindo. O papel que Putellas desempenhou nesta temporada como líder e mentora não pode ser subestimado.

    Romeu teve que promover jogadoras de dentro do clube este ano, com a dupla de adolescentes Clara Serrajordi e Aicha Camara assumindo papéis regulares no time principal, enquanto outras, como Martine Fenger, Carla Julia e Adriana Ranera, tiveram oportunidades. Depois, havia jogadoras como Sydney Schertenleib, Esmee Brugts, Vicky Lopez e Kika Nazareth — jovens que tiveram que assumir mais responsabilidades. Muitas pessoas ajudaram essas jogadoras a dar um passo à frente, mas Putellas, como capitã, foi a principal entre elas.

    “Ela é uma jogadora que sempre tenta ajudar as outras meninas, para tirar o melhor delas”, disse Brugts recentemente sobre a jogadora de 32 anos. “Quando falo sobre as jogadoras experientes assumindo esses papéis de liderança, ela é, claro, o principal exemplo disso. Jogar ao lado dela me acalma muito e ela me dá confiança para que eu mesma faça uma boa partida.”

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Muita experiência

    O Barça não precisa apenas substituir um lateral-direito, um zagueiro central e um meio-campista de nível mundial. O clube também precisa que novas líderes assumam a liderança. Felizmente, há muitas candidatas para isso, como Patri Guijarro, Aitana Bonmati e Irene Paredes, por exemplo.

    E em um clube que já lidou com saídas antes — perdendo Mariona Caldentey, Lucy Bronze, Keira Walsh e Sandra Panos antes e durante a temporada 2024-25 — e que respondeu aos céticos de forma enfática este ano, poucos esperam que ele caia de repente.

    Esta ainda é uma equipe de nível mundial, com uma base de jovens incomparável e muita experiência em vitórias. Será complicado e pode haver alguns solavancos no caminho, mas o Barça vai ficar bem.

  • Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Novos desafios

    Mas qual é o impacto disso para a Espanha? Espera-se que León se transfira para o London City Lionesses, time da Superliga Feminina que acabou de terminar em sexto lugar em sua primeira temporada na primeira divisão, com Putellas possivelmente seguindo seus passos. Batlle, por sua vez, deve se juntar ao Arsenal, que derrotou o Barça na final da Liga dos Campeões de 2024-25.

    Para esta última, provavelmente não muda muita coisa. Batlle era titular importante do Barça, time que disputava quatro competições, e será titular importante do Arsenal, time que disputará três competições devido às novas regras da Copa da Liga, que excluirão da competição os times que disputarem a Liga dos Campeões. Com a WSL mais forte que a Liga F, tudo provavelmente se equilibrará em termos de tempo de jogo e exigência.

  • Alexia Putellas Spain Women 2025Getty Images

    Pontos positivos para a Espanha

    Para Leon — e para Putellas, caso ela se junte a ela no London City Lionesses — as coisas podem ser bem diferentes. O clube não disputará a Liga dos Campeões, o que significa um calendário muito mais tranquilo do que o do Barça. Sim, isso significa que grandes jogos contra adversários de elite não estarão na agenda, mas a WSL é uma liga superior à Liga F e Leon — e talvez Putellas — ainda enfrentará muitos desafios ao se deparar com times como Arsenal, Chelsea, Manchester City e Manchester United.

    Menos minutos e menos carga sobre duas jogadoras potencialmente muito importantes, ambas na casa dos 30 anos, que ainda estarão jogando em alto nível na competição da liga, na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027? Isso poderia ser ótimo para a Espanha.

  • Clara Serrajordi Alexia Putellas Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Será que surgirão novas estrelas?

    E se as lacunas deixadas por Putellas, León e Batlle forem preenchidas por mais jogadoras formadas na La Masia — como Serrajordi, que integra a convocatória para o confronto desta sexta-feira entre Espanha e Inglaterra e vem impressionando cada vez mais desde sua estreia na seleção principal em outubro —, isso será uma excelente notícia para a La Roja.

    Além das 11 jogadoras da atual convocação da Espanha que atuam pelo Barça, Jana Fernández e Lucía Corrales também passaram pela base do clube, mas foram vendidas no verão passado quando a situação financeira assim o exigiu. Esse desenvolvimento de jovens talentos na Catalunha é excelente e está rendendo frutos para a seleção nacional também.

    Vai ser um verão fascinante para as transferências — e isso vale especialmente para o Barça. Independentemente do que acontecer daqui para frente, para a Espanha, por outro lado, parece que poderá ser um verão com aspectos realmente positivos, de olho na defesa do título da Copa do Mundo em 2027.

Eliminatórias Europeias
Espanha crest
Espanha
ESP
Inglaterra F crest
Inglaterra F
ENG