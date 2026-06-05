A vida após Alexia Putellas, Mapi León e Ona Batlle: O que vem a seguir para o Barcelona - e como as transferências na Catalunha afetarão a defesa do título da Espanha na Copa do Mundo Feminina de 2027?

No mês passado, depois que a equipe de Pere Romeu derrotou o Lyon por 4 a 0 na final da Liga dos Campeões, conquistando assim um maravilhoso quadruplo, foram anunciadas três saídas importantes. Alexia Putellas ganhou as manchetes, com a saída da bicampeã da Bola de Ouro após 14 anos no clube de sua infância. No entanto, Ona Batlle e Mapi Leon também serão grandes perdas, já que as duas zagueiras partem em busca de novos desafios. Salma Paralluelo, que marcou dois gols naquela final da UWCL, também pode seguir o mesmo caminho.

O Barça já passou por isso antes. No verão passado, muitas perguntas foram feitas sobre o que esse grupo poderia conquistar, especialmente na Europa, após uma janela de transferências sem brilho devido a restrições financeiras. Elas reagiram de forma brilhante e conquistaram o quarto título da Liga dos Campeões. Mas desta vez é um pouco diferente, devido ao calibre das saídas, com Putellas, Leon e Batlle sendo todas talentos de nível mundial.

O que este verão significa para o Barcelona? E como isso pode impactar a Espanha, já que a La Roja se prepara para defender seu título da Copa do Mundo no Brasil no ano que vem?