A viagem do Manchester United à Irlanda causa tumulto, já que time da GAA é obrigado a cancelar planos de realizar um estágio em instalações de luxo

No entanto, a viagem da equipe causou grandes transtornos para Armagh, que foi coroada campeã do campeonato de futebol gaélico de condados da Irlanda em 2024 e pretendia treinar no mesmo local, Carton House, no condado de Kildare, na semana anterior. De acordo com o Irish News, Armagh chegou a Carton House na manhã de sexta-feira e descobriu que os campos estavam preparados para o futebol inglês, e não para o futebol gaélico.

Eles solicitaram que os campos fossem remarcados para o treino da tarde e, enquanto isso, realizaram uma sessão de corrida. No entanto, a administração do local informou que não era possível remarcar o campo. Armagh então sugeriu que eles mesmos remarcassem o campo, pedido que também foi recusado pela Carton House. Armagh tomou então a difícil decisão de abandonar o acampamento e fazer a viagem de duas horas de volta para casa.