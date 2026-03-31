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A viagem do Manchester United à Irlanda causa tumulto, já que time da GAA é obrigado a cancelar planos de realizar um estágio em instalações de luxo
A concentração do United atrapalha os planos da equipe de futebol gaélico
No entanto, a viagem da equipe causou grandes transtornos para Armagh, que foi coroada campeã do campeonato de futebol gaélico de condados da Irlanda em 2024 e pretendia treinar no mesmo local, Carton House, no condado de Kildare, na semana anterior. De acordo com o Irish News, Armagh chegou a Carton House na manhã de sexta-feira e descobriu que os campos estavam preparados para o futebol inglês, e não para o futebol gaélico.
Eles solicitaram que os campos fossem remarcados para o treino da tarde e, enquanto isso, realizaram uma sessão de corrida. No entanto, a administração do local informou que não era possível remarcar o campo. Armagh então sugeriu que eles mesmos remarcassem o campo, pedido que também foi recusado pela Carton House. Armagh tomou então a difícil decisão de abandonar o acampamento e fazer a viagem de duas horas de volta para casa.
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O United aproveita ao máximo a pausa de 24 dias
A reportagem do Irish News acrescentou que o Armagh havia reservado o estágio com semanas de antecedência, após não ter conseguido chegar à final da Primeira Divisão. Agora, a equipe ficou sem nenhuma oportunidade de reorganizar o estágio duas semanas antes de seu primeiro jogo da nova temporada.
O United está indo para a Irlanda a fim de aproveitar ao máximo o intervalo de 24 dias entre sua última partida da Premier League, em Bournemouth, no dia 20 de março, e o próximo jogo contra o Leeds, no dia 16 de abril.
O United espera que a viagem à Irlanda impulsione a equipe para um final de temporada forte
Acreditava-se que o clube organizaria estágios em climas quentes no Oriente Médio ou disputaria amistosos na Arábia Saudita após ser eliminado da FA Cup na terceira rodada, em janeiro, e ter apenas a Premier League como foco, já que não conseguiu se classificar para as competições europeias e foi eliminado da Carabao Cup logo na primeira fase pelo Grimsby Town.
No entanto, o United optou por fazer uma viagem muito mais curta à Irlanda. O clube não conseguiu organizar amistosos lucrativos na Arábia Saudita, enquanto a guerra em curso entre Israel, Irã e os Estados Unidos tornou inviável a perspectiva de ir a Dubai, um destino popular para os clubes da Premier League no inverno ou na primavera.
O clube explicou em um comunicado: “O Manchester United viajará para a República da Irlanda no dia 6 de abril para um campo de treinamento intensivo em Dublin. A estadia de quatro dias, de segunda a quinta-feira, é uma oportunidade para o elenco se reunir antes dos sete jogos restantes da Premier League nesta temporada. Todos estão determinados a terminar a temporada com força e dar aos nossos incríveis torcedores algo para comemorar.”
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70% de aproveitamento sob o comando de Carrick
O United ocupa a terceira posição na tabela da Premier League a sete rodadas do fim, com um ponto de vantagem sobre o Aston Villa, quarto colocado, e cinco pontos de vantagem sobre o Liverpool, quinto colocado. Os Red Devils disputam uma vaga entre os quatro primeiros para garantir seu retorno à Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2023, embora mesmo terminando em quinto lugar seja altamente provável que consigam voltar à principal competição europeia.
O 20 vezes campeão inglês subiu da sexta para a terceira posição na tabela desde que Ruben Amorim foi demitido em janeiro, tendo vencido sete jogos, empatado dois e perdido um sob o comando de Carrick. O ex-meio-campista do United é o principal candidato a ser nomeado técnico permanente, depois que Thomas Tuchel assinou um novo contrato com a Inglaterra e Luis Enrique parece decidido a prolongar seu reinado no Paris Saint-Germain.