A viagem de Kylian Mbappé à Sardenha com sua namorada, a atriz Ester Exposito, foi comentada pelo técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa

Após a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Espanyol no Estádio RCDE no domingo, sem Mbappé, Arbeloa foi questionado sobre a posição do clube em relação às recentes férias do atacante. Apesar de estar na lista de lesionados, o atacante passou um tempo na Sardenha com a namorada, Exposito, uma decisão que causou certa surpresa. Arbeloa, no entanto, mostrou-se firme em seu apoio ao direito do jogador de ter tempo para si.

“Todo o planejamento em relação aos jogadores lesionados é sempre supervisionado pela equipe médica do Real Madrid, que determina quando eles precisam ir a Valdebebas e quando não precisam. Em seu tempo livre, Mbappé pode fazer o que achar melhor, como qualquer outro jogador”, disse Arbeloa aos repórteres.