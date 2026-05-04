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Kylian Mbappe Ester ExpositoGetty/GOAL
Donny Afroni

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A viagem de Kylian Mbappé à Sardenha com sua namorada, a atriz Ester Exposito, foi comentada pelo técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa

K. Mbappe
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A. Arbeloa
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O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, saiu em defesa de Kylian Mbappé após as críticas em torno das recentes férias do atacante na Sardenha. O astro francês viajou para a ilha italiana com sua namorada, a atriz Ester Exposito, enquanto se recuperava de uma lesão muscular, o que gerou dúvidas sobre seu comprometimento.

  • O Real Madrid precisa do atacante nesta partida decisiva

    A controvérsia surge em um momento difícil para o jogador da seleção francesa, que sofreu uma lesão durante o recente empate em 1 a 1 contra o Real Betis. Depois de pedir para ser substituído no Benito Villamarín, exames médicos confirmaram uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda, colocando em dúvida sua disponibilidade para a reta final da temporada. O Real Madrid está desesperado para ter seu craque à disposição para o clássico contra o Barcelona no próximo fim de semana, onde precisa vencer para impedir que seu arquirrival conquiste o título da La Liga.

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  • KYLIAN MBAPPE REAL MADRIDGetty Images

    Defendem a liberdade de Mbappé de tirar férias

    Após a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Espanyol no Estádio RCDE no domingo, sem Mbappé, Arbeloa foi questionado sobre a posição do clube em relação às recentes férias do atacante. Apesar de estar na lista de lesionados, o atacante passou um tempo na Sardenha com a namorada, Exposito, uma decisão que causou certa surpresa. Arbeloa, no entanto, mostrou-se firme em seu apoio ao direito do jogador de ter tempo para si.

    “Todo o planejamento em relação aos jogadores lesionados é sempre supervisionado pela equipe médica do Real Madrid, que determina quando eles precisam ir a Valdebebas e quando não precisam. Em seu tempo livre, Mbappé pode fazer o que achar melhor, como qualquer outro jogador”, disse Arbeloa aos repórteres.

  • Vinícius Júnior abre o placar

    Enquanto Mbappé continua sua recuperação, Vinícius Júnior assumiu o papel de protagonista do Real Madrid. Os dois gols do ponta brasileiro contra o Espanyol garantiram os três pontos, o que lhe rendeu muitos elogios do técnico. Arbeloa destacou a crescente influência do atacante no time, que se prepara para a reta final da temporada.

    “Ele foi incrível, mais uma vez. Foi uma ameaça constante e um verdadeiro perigo”, afirmou Arbeloa durante sua análise pós-jogo. Mais tarde, ele acrescentou em uma coletiva de imprensa: “Ele fez mais uma partida fantástica, com dois gols. Foi o líder da equipe. É um jogador fantástico e um líder nato. Tenho muita sorte de tê-lo conosco.”

  • FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDAFP

    Atualizações sobre lesões e expectativas para o Clássico

    Com o confronto decisivo contra o Barça se aproximando no Spotify Camp Nou, no dia 10 de maio, a condição física dos principais astros continua sendo a principal preocupação da comissão técnica. Arbeloa deu uma breve atualização sobre a disponibilidade de Mbappé e do experiente zagueiro Dani Carvajal, expressando esperança de que ambos possam jogar antes do fim da temporada.

    “Vamos ver como Mbappé está esta semana; parecia que sua recuperação ia demorar um pouco mais. O mesmo vale para Carvajal; tenho esperança de que ele consiga terminar a temporada jogando em campo”, concluiu o técnico. Sobre o jogo contra o Barça, ele observou: “Vai ser mais uma grande partida contra um adversário muito forte que está jogando bem.”

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