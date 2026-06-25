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World Cup farcical format GFXGOAL
Mark Doyle

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“A vergonha de Kansas City” está carregando? O confronto entre Áustria e Argélia deve revelar o formato injusto da Copa do Mundo - e isso pode cair direto no colo de Gianni Infantino

Opinion
Copa do Mundo
Áustria
Argélia
Argélia x Áustria
Especiais e Opinião

O dia 25 de junho de 1982 foi, segundo o jornal The Times, “o dia em que o espírito esportivo morreu”. O que se esperava que fosse uma partida acirrada entre a Alemanha Ocidental e a Áustria acabou se transformando em um “pacto de não agressão” entre as duas seleções, que efetivamente pararam de jogar durante o segundo tempo da partida da fase de grupos da Copa do Mundo em Gijón, para garantir que ambas avançassem para a segunda fase.

Os alemães chegaram à partida ocupando a terceira posição do Grupo 2, principalmente devido a uma surpreendente derrota por 2 a 1 para a Argélia na estreia no torneio. Consequentemente, nada menos do que uma vitória seria suficiente para os jogadores de Jupp Derwall, e eles abriram o placar aos 10 minutos em Gijón, com um gol de Horst Hrubesch.

No entanto, a Áustria, que havia vencido suas duas primeiras partidas, sabia que, desde que não perdesse por três gols ou mais para os alemães, ainda conseguiria ultrapassar a Argélia e ficar com o segundo lugar do Grupo 2 por diferença de gols. Por quê? Porque a Argélia havia disputado sua última partida, contra o Chile, no dia anterior, o que significava que todas as possibilidades já estavam definidas antes do início da partida.

Sem grande incentivo para garantir um empate que teria eliminado a vizinha Alemanha Ocidental, a Áustria nem sequer tentou atacar nos minutos finais. Quando os torcedores no estádio perceberam o que estava acontecendo, alguns começaram a queimar notas de dinheiro enquanto gritavam: “É uma fraude!”

Enquanto isso, o comentarista austríaco Robert Seeger pediu aos telespectadores que desligassem a TV, enquanto seu colega alemão Eberhard Stanjek simplesmente parou de falar. O ex-jogador da seleção alemã Willi Schulz posteriormente chamou todos os 22 jogadores em campo de “gangsters” e, no dia seguinte, o jornal El Comercio, de Gijón, chegou a publicar a reportagem da partida na seção de crimes.

No entanto, embora a Federação Argelina de Futebol (AFF) tenha solicitado uma investigação, a FIFA concluiu que ninguém havia realmente infringido nenhuma regra, razão pela qual se viu obrigada a alterá-las. Desde a Copa do Mundo de 1982, na Espanha, as duas últimas partidas de cada chave começam no mesmo dia e no mesmo horário. Portanto, é intrigante que a FIFA tenha facilitado uma possível repetição do que ficou conhecido como “A Vergonha de Gijón” no torneio de 2026, na América do Norte...


  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    "Toda ideia é uma boa ideia"

    No 75º Congresso da FIFA, realizado no Paraguai no ano passado, Gianni Infantino afirmou que “toda ideia é uma boa ideia” — uma declaração que ajuda a explicar por que estamos assistindo atualmente a uma Copa do Mundo com um formato inerentemente injusto.

    Aumentar o tamanho do torneio de 32 para 48 seleções foi, obviamente, uma decisão motivada por dinheiro e poder. Mais seleções significavam mais receita, tanto para a FIFA quanto para todos os seus membros, consolidando assim a posição de Infantino como presidente indiscutível da organização. Não se levou em conta como a expansão afetaria negativamente a competição.

    De fato, só depois de uma fase de grupos extremamente emocionante na Copa do Mundo de 2022 é que Infantino e companhia perceberam que seu plano inicial de 16 grupos de três seleções em 2026 não apenas tiraria do torneio o drama da fase final, mas também aumentaria a possibilidade de as seleções buscarem resultados mutuamente favoráveis, já que saberiam exatamente o que era necessário para avançar para a fase eliminatória.

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  • Japan v Spain: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Formato revisado

    “Aqui, os grupos de quatro foram absolutamente incríveis”, admitiu Infantino em Doha. “Até o último minuto da última partida, não dava para saber quem se classificaria.”

    Pela primeira vez, ele não estava errado. No Grupo E, por exemplo, houve nove mudanças na classificação ao longo das duas partidas da terceira rodada entre Japão e Espanha, e Alemanha e Costa Rica, que obviamente foram disputadas simultaneamente.

    Consequentemente, Infantino admitiu que a FIFA teria que “reavaliar ou, pelo menos, rediscutir o formato” — e foi o que aconteceu. Em março de 2023, o Conselho da FIFA confirmou que as 48 seleções participantes da Copa do Mundo de 2026 seriam divididas em 12 grupos de quatro.

    “O formato revisado reduz o risco de conluio e garante que todas as seleções disputem no mínimo três partidas”, dizia um comunicado, “ao mesmo tempo em que proporciona um tempo de descanso equilibrado entre as seleções em competição”.

    Infelizmente para a FIFA, a mudança criou outro problema — por uma simples questão de matemática.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Recompensar a mediocridade'

    O melhor de um torneio com 32 seleções é que ele pode ser facilmente reduzido às oitavas de final, fazendo com que as duas melhores equipes de cada um dos oito grupos avancem para a fase eliminatória. Tão simples e tão justo. Todos sabem em que pé estão o tempo todo, e os resultados de um grupo não afetam outro — ao contrário do que acontece na Copa do Mundo atual.

    A expansão para 48 seleções em 2026 significou que a FIFA teve que permitir que as terceiras colocadas (oito no total) fossem classificadas para completar o número de equipes na fase de 32 — e isso trouxe duas consequências previsivelmente terríveis.

    Em primeiro lugar, as seleções podem se classificar mesmo perdendo duas das três partidas da fase de grupos — o que, como disse o ex-jogador da seleção da Escócia Craig Burley sobre a possível classificação de seu país graças exclusivamente à vitória por 1 a 0 sobre o Haiti, “recompensa a mediocridade total”. Em segundo lugar, e de forma muito mais grave, o uso de uma tabela dos terceiros colocados pela primeira vez desde 1994 aumenta a possibilidade exatamente daquele tipo de conluio que a FIFA tentou erradicar em 1982.

    O confronto deste sábado no Grupo J entre Áustria e Argélia é o exemplo perfeito disso — e não apenas porque envolve duas das três seleções envolvidas no “Escândalo de Gijón”.


  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Arruinando o espetáculo

    Embora ambas as seleções tenham perdido para a Argentina, líder do grupo, e vencido a Jordânia, a Áustria está à frente da Argélia devido ao saldo de gols superior. Em circunstâncias normais, a Argélia teria que dar tudo de si para vencer os austríacos a fim de se classificar para a fase eliminatória.

    No entanto, como jogam na última rodada da fase de grupos, a Argélia já sabe que um ponto em Kansas City será suficiente para avançar.

    Como um empate também garantiria o segundo lugar para a Áustria, ela não está sob nenhuma pressão para tentar vencer a partida. Pelo contrário, pode até ser benéfico para ela perder — pois a FIFA fez uma segunda mudança surpreendente no formato da Copa do Mundo de 2026 pouco antes do início do torneio.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fundamentalmente falho

    Pela primeira vez na história de uma Copa do Mundo, o principal critério de desempate para as seleções que terminam com o mesmo número de pontos na fase de grupos é o resultado do confronto direto entre as duas equipes, e não o saldo de gols. Isso resultou na eliminação precoce de cinco seleções que ainda teriam chances de terminar em terceiro lugar, contradizendo assim completamente o suposto empenho da FIFA em garantir o mínimo possível de jogos sem importância.

    A Jordânia foi uma das seleções afetadas pela mudança no critério de desempate, o que significa que não há risco de a Áustria ou a Argélia terminarem em último lugar no Grupo J, tirando grande parte da tensão do confronto entre elas em Miami. Pior ainda, como todos os outros grupos já estarão decididos quando a partida começar, ambas as seleções saberão quem são seus possíveis adversários nas oitavas de final, e isso também pode influenciar o resultado.

    Da forma como está, o segundo colocado do Grupo J enfrentaria a Espanha, enquanto o terceiro colocado poderia enfrentar a Suíça. Claramente, a Áustria preferiria evitar um confronto nas oitavas de final com os atuais campeões europeus; portanto, não é do interesse da equipe evitar a derrota contra a Argélia.

    Obviamente, nada sugere que Ralf Rangnick vá instruir seus jogadores a perderem o jogo de propósito — mas essa não é a questão. A questão é que, devido a um formato fundamentalmente absurdo, a Áustria e a Argélia estão ambas em uma posição muito mais vantajosa do que quase todos os seus rivais na disputa por uma vaga na fase eliminatória.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Solução controversa

    Também não se deve esquecer que permitir que as equipes classificadas em terceiro lugar avancem significa, além disso, que alguns vencedores de grupos terão um sorteio muito mais difícil nas oitavas de final do que outros. Tudo isso é extremamente injusto, e a solução sensata seria voltar a um torneio com 32 equipes.

    No entanto, é bem mais provável que a FIFA opte por uma expansão ainda maior. Ainda no ano passado, o dirigente uruguaio Ignacio Alonso “levantou espontaneamente” a ideia de um torneio único com 64 seleções para 2030, a fim de marcar o centenário da Copa do Mundo.

    Apesar do apoio subsequente do presidente da CONMEBOL, Alejandro Dominguez, tem havido muita resistência à proposta, principalmente por parte da UEFA e da AFC, enquanto também foi relatado que ela nem mesmo conta com grande apoio nos bastidores da FIFA, o que é um pouco tranquilizador.

    Além de diluir ainda mais a qualidade da fase final, uma Copa do Mundo com 64 seleções seria um desastre logístico e ambiental ainda maior do que a competição atual. É revelador, porém, que Infantino ainda não tenha descartado a ideia — o que não é nem um pouco surpreendente. Na FIFA, toda ideia é realmente uma boa ideia — por mais terrível que seja.

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