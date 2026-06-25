Os alemães chegaram à partida ocupando a terceira posição do Grupo 2, principalmente devido a uma surpreendente derrota por 2 a 1 para a Argélia na estreia no torneio. Consequentemente, nada menos do que uma vitória seria suficiente para os jogadores de Jupp Derwall, e eles abriram o placar aos 10 minutos em Gijón, com um gol de Horst Hrubesch.

No entanto, a Áustria, que havia vencido suas duas primeiras partidas, sabia que, desde que não perdesse por três gols ou mais para os alemães, ainda conseguiria ultrapassar a Argélia e ficar com o segundo lugar do Grupo 2 por diferença de gols. Por quê? Porque a Argélia havia disputado sua última partida, contra o Chile, no dia anterior, o que significava que todas as possibilidades já estavam definidas antes do início da partida.

Sem grande incentivo para garantir um empate que teria eliminado a vizinha Alemanha Ocidental, a Áustria nem sequer tentou atacar nos minutos finais. Quando os torcedores no estádio perceberam o que estava acontecendo, alguns começaram a queimar notas de dinheiro enquanto gritavam: “É uma fraude!”

Enquanto isso, o comentarista austríaco Robert Seeger pediu aos telespectadores que desligassem a TV, enquanto seu colega alemão Eberhard Stanjek simplesmente parou de falar. O ex-jogador da seleção alemã Willi Schulz posteriormente chamou todos os 22 jogadores em campo de “gangsters” e, no dia seguinte, o jornal El Comercio, de Gijón, chegou a publicar a reportagem da partida na seção de crimes.

No entanto, embora a Federação Argelina de Futebol (AFF) tenha solicitado uma investigação, a FIFA concluiu que ninguém havia realmente infringido nenhuma regra, razão pela qual se viu obrigada a alterá-las. Desde a Copa do Mundo de 1982, na Espanha, as duas últimas partidas de cada chave começam no mesmo dia e no mesmo horário. Portanto, é intrigante que a FIFA tenha facilitado uma possível repetição do que ficou conhecido como “A Vergonha de Gijón” no torneio de 2026, na América do Norte...



