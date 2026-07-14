A verdade sobre a transferência de Emi Martinez é revelada pelo diretor do Aston Villa em meio à tentativa da Juventus de contratar o goleiro argentino

O Villa decidiu pôr fim às especulações sobre o futuro de Martínez, depois que o goleiro argentino foi associado a uma possível transferência para a Juventus. Vidagany afirmou que o clube não tem intenção de deixar o jogador de 33 anos sair neste verão, descrevendo Martínez como uma figura-chave no elenco de Emery e uma parte importante dos planos do “The Villans” para a próxima temporada.

Seus comentários surgem em meio a relatos contínuos de que a Juventus está em busca de um novo goleiro. No entanto, a posição do Villa deixa claro que o clube não está disposto a negociar a saída de um de seus jogadores mais influentes.



