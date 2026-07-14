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A verdade sobre a transferência de Emi Martinez é revelada pelo diretor do Aston Villa em meio à tentativa da Juventus de contratar o goleiro argentino
O Villa insiste que Martinez não está à venda
O Villa decidiu pôr fim às especulações sobre o futuro de Martínez, depois que o goleiro argentino foi associado a uma possível transferência para a Juventus. Vidagany afirmou que o clube não tem intenção de deixar o jogador de 33 anos sair neste verão, descrevendo Martínez como uma figura-chave no elenco de Emery e uma parte importante dos planos do “The Villans” para a próxima temporada.
Seus comentários surgem em meio a relatos contínuos de que a Juventus está em busca de um novo goleiro. No entanto, a posição do Villa deixa claro que o clube não está disposto a negociar a saída de um de seus jogadores mais influentes.
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Vidagany expõe a posição de Villa
Vidagany abordou o futuro de Martinez em entrevista ao 365Scores, desmentindo as notícias de que o goleiro poderia estar de caminho para Turim. Ele ressaltou que a posição do Villa permanece inalterada, apesar das especulações em curso.
“O futuro do Dibu está garantido. Ele vai ficar conosco, e não temos nenhuma intenção de deixá-lo sair neste verão. O time precisa do seu comprometimento e da sua vasta experiência, e ele é um elemento muito importante no nosso projeto para a próxima temporada”, explicou.
“Todas as notícias da mídia sobre sua possível saída para a Juventus não refletem a verdadeira posição do clube. Martínez é um jogador muito importante para nós, e esperamos que ele continue a ter um desempenho excepcional ao lado de seus companheiros de equipe.”
Villa desmente notícias vindas da Itália
As declarações de Vidagany contradizem uma reportagem da Sky Italia, que afirmava que Martínez havia assinado um contrato de três anos com a Juventus, válido até 2029. Essas reportagens também sugeriam que o ex-goleiro do Arsenal estaria disposto a reduzir seu salário para concretizar a transferência. No entanto, a posição pública do Villa indica que o clube não está considerando uma venda, apesar do interesse contínuo do clube da Série A.
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A Juventus pode precisar de opções alternativas
Com o Villa deixando clara sua posição, a Juventus pode ser forçada a buscar outros goleiros caso continue no mercado em busca de um novo titular. Quanto ao Villa, espera-se que Martínez continue sendo uma peça fundamental do elenco de Emery na nova temporada da Premier League, já que o clube está determinado a manter um de seus jogadores mais experientes.
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