A verdade sobre a ida de Scott McTominay para a Liga Profissional da Arábia Saudita é revelada após sua ascensão como superestrela no Napoli

Apesar da atração de um salário astronômico no país do Golfo, o jogador da seleção escocesa teria recusado uma proposta formal de um clube não identificado da Liga Profissional Saudita. O ex-jogador do Manchester United viu seu valor disparar desde que se transferiu para a Itália, mas sua prioridade continua firmemente voltada para dar continuidade à sua trajetória sob o comando de Conte no Estádio Diego Armando Maradona.

De acordo com o especialista em transferências Nicolo Schira, “Um clube saudita ofereceu um salário altíssimo para tentar convencer Scott McTominay, que rejeitou a proposta”. Essa postura foi de certa forma corroborada por Fabrizio Romano, que observou que o jogador “não está conversando com clubes da Liga Profissional Saudita” no momento, apesar dos rumores em torno de uma possível saída.