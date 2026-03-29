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A verdade sobre a ida de Scott McTominay para a Liga Profissional da Arábia Saudita é revelada após sua ascensão como superestrela no Napoli
Oferta da Arábia Saudita rejeitada por estrela do meio-campo
Apesar da atração de um salário astronômico no país do Golfo, o jogador da seleção escocesa teria recusado uma proposta formal de um clube não identificado da Liga Profissional Saudita. O ex-jogador do Manchester United viu seu valor disparar desde que se transferiu para a Itália, mas sua prioridade continua firmemente voltada para dar continuidade à sua trajetória sob o comando de Conte no Estádio Diego Armando Maradona.
De acordo com o especialista em transferências Nicolo Schira, “Um clube saudita ofereceu um salário altíssimo para tentar convencer Scott McTominay, que rejeitou a proposta”. Essa postura foi de certa forma corroborada por Fabrizio Romano, que observou que o jogador “não está conversando com clubes da Liga Profissional Saudita” no momento, apesar dos rumores em torno de uma possível saída.
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Novo contrato de longo prazo em negociação
O Napoli está agindo rapidamente para recompensar o jogador de 29 anos por suas contribuições excepcionais desde sua chegada. O clube está trabalhando em uma renovação de contrato milionária que o manteria em Nápoles até pelo menos 2030, com Schira acrescentando: “As negociações estão em andamento para a renovação do contrato até 2030, com opção de prorrogação para 2031. O Napoli já está planejando um aumento salarial para ele.”
De jogador dispensado do Manchester a astro do Nápoles
A decisão de permanecer não é nenhuma surpresa, dada a adoração que McTominay vem recebendo no sul da Itália. Depois de ficar à margem no Old Trafford, ele foi acolhido pelos torcedores napolitanos. O impacto foi tão profundo que Diego Maradona Jr. recentemente o encheu de elogios, afirmando: “Depois do meu pai, McTominay é o jogador mais influente da história do Napoli.” Ele foi ainda mais longe com suas comparações religiosas, dizendo ao Televomero: “Em Nápoles, tivemos Deus; para mim, McTominay é Jesus. Ele é um jogador fundamental.”
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Rumores sobre um retorno à Premier League são desmentidos
O interesse saudita não é a única distração com que McTominay tem tido de lidar. Notícias recentes sugeriram um desejo de voltar à Inglaterra, com alguns meios de comunicação afirmando que sua família estava ansiosa para retornar à Premier League. No entanto, o meio-campista tem se manifestado abertamente sobre sua felicidade na Itália.
“Meu agente não conversou com ninguém sobre o meu futuro”, disse McTominay anteriormente aoCorriere dello Sport. “Ele só fala comigo e com o clube. Ele não disse nada aos jornais. Estou extremamente feliz aqui e, no que me diz respeito, sou jogador do Napoli; é nisso que penso.”