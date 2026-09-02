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Adhe Makayasa

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A vaca leiteira definitiva do River Plate! Gigante argentino está prestes a receber outra bolada de milhões com Enzo Fernandez selando transferência bombástica para o Manchester City

Mercado da bola
River Plate
E. Fernandez
E. Fernandez
Campeonato Argentino
Chelsea
Premier League
Manchester City

O River Plate está prestes a receber outra bolada multimilionária após a transferência de Enzo Fernandez, em valor recorde no futebol britânico, do Chelsea para o Manchester City. O meio-campista de 25 anos concluiu uma enorme transferência de £ 125 milhões no último dia da janela para se reencontrar com Enzo Maresca, o que rende dividendos substanciais de solidariedade diretamente ao clube em que foi formado na infância.

  • Gigantes argentinos garantem fortuna inesperada

    O River está prestes a receber outro impulso financeiro substancial depois que o cria da base Fernandez concluiu sua transferência bombástica para o City. O gigante argentino vai arrecadar cerca de € 5 milhões com a transação que iguala o recorde, graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa. Esse pagamento mais recente eleva a receita total gerada pelo meio-campista para seu clube de formação a quase € 60 milhões desde sua ida para a Europa em 2022.

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    Mecanismo de solidariedade reforça os cofres

    O veículo argentino Oleinforma que o River Plate receberá 3,37% do valor total da transferência por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa, com fontes do clube confirmando os números. A quantia extra de € 4,92 milhões deve chegar em parcelas alinhadas ao cronograma de pagamento acordado entre os dois clubes da Premier League. Os valores a receber praticamente compensarão a obrigação financeira do clube em relação à ida por empréstimo do atacante Lucas Beltran.

  • Cria da base quebra recordes

    Os ganhos gerados pela carreira de Fernandez para o River chegaram a impressionantes € 57,12 milhões em múltiplas transferências pela Europa. O ex-presidente Jorge Brito negociou um acordo inteligente ao vendê-lo ao Benfica por € 18 milhões, mantendo uma cláusula de 25% sobre uma venda futura, que rendeu muito quando o Chelsea o contratou por € 121 milhões seis meses depois. O gigante de Buenos Aires continua a colher enormes dividendos de seu modelo de desenvolvimento de jovens e de acordos bem estruturados sobre vendas futuras.

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    Maresca mira integração tática

    O City agora vai se concentrar em integrar Fernandez ao lado do também contratado nesta janela Elliot Anderson, para reforçar suas opções no meio-campo. O armador de 25 anos pode fazer sua estreia oficial contra o Coventry City neste fim de semana, desde que sua inscrição seja concluída a tempo. A cúpula do Etihad espera que sua chegada injete novo impulso na busca do clube por títulos importantes em todas as competições em 2026-27.