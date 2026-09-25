Há a promessa de mais por vir do jogador de 24 anos, e suas qualidades podem servir bem ao Manchester United no terço final do campo. Hasselbaink, porém, disse à GOAL, em entrevista em parceria com MrQ, ao ser perguntado se conseguia ver Brobbey em um clube de elite: “Ele é um tipo diferente de camisa 9.

“A única maneira de eu vê-lo, por exemplo, no Manchester United é se o Manchester United se tornar um time realmente dominante, que tenha 60 por cento da posse de bola, que jogue 80, 85 por cento do tempo no campo adversário. Aí ele é muito bom.

“Ele também faz o trabalho pelo Sunderland, não me entenda mal. Mas sua maior qualidade é proteger a bola e acionar os companheiros. E, se você consegue fazer isso ao redor da área adversária, você cria um problema. Então eu consigo ver isso se o Manchester United se tornar um time realmente dominante.”

O ex-internacional holandês Hasselbaink acrescentou, ao ser perguntado se há alguém melhor na Premier League em fazer o que Brobbey faz de melhor: “Não, ele protege a bola muito, muito bem. Não importa o tamanho do zagueiro. Quando começam a disputar com ele, ele vence.”