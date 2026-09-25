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A "única maneira" de Brian Brobbey se tornar alvo de transferência do Manchester United é explicada, enquanto Jimmy Floyd Hasselbaink discute as qualidades de nível de Premier League do atacante do Sunderland
Brobbey viu transferência de £ 50 milhões para o Manchester United ser cogitada
Michael Carrick tem utilizado a estrela brasileira Matheus Cunha como um ‘falso nove’ nesta temporada, com Benjamin Sesko, o único centroavante experiente de ofício no elenco do United, sendo obrigado a se conformar com um papel de impacto saindo do banco.
Foi sugerido que o Manchester United pode buscar mais poder de fogo para o elenco nas próximas janelas. Houve rumores de interesse em Brobbey antes da Copa do Mundo de 2026, com o ex-Ajax de porte físico imponente tendo desfrutado de uma produtiva campanha de estreia no Stadium of Light, na qual marcou sete gols e garantiu classificação europeia.
Em determinado momento, cogitou-se uma transferência de £ 50 milhões (US$ 66 mi), com o Sunderland podendo obter um lucro considerável com um jogador que contratou por apenas £ 17 milhões (US$ 22 mi). Nenhum acordo foi fechado, mas Brobbey continua chamando atenção, com um hat-trick marcado em sua partida doméstica mais recente contra o Manchester City.
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O que precisa acontecer para Brobbey se transferir para o Manchester United
Há a promessa de mais por vir do jogador de 24 anos, e suas qualidades podem servir bem ao Manchester United no terço final do campo. Hasselbaink, porém, disse à GOAL, em entrevista em parceria com MrQ, ao ser perguntado se conseguia ver Brobbey em um clube de elite: “Ele é um tipo diferente de camisa 9.
“A única maneira de eu vê-lo, por exemplo, no Manchester United é se o Manchester United se tornar um time realmente dominante, que tenha 60 por cento da posse de bola, que jogue 80, 85 por cento do tempo no campo adversário. Aí ele é muito bom.
“Ele também faz o trabalho pelo Sunderland, não me entenda mal. Mas sua maior qualidade é proteger a bola e acionar os companheiros. E, se você consegue fazer isso ao redor da área adversária, você cria um problema. Então eu consigo ver isso se o Manchester United se tornar um time realmente dominante.”
O ex-internacional holandês Hasselbaink acrescentou, ao ser perguntado se há alguém melhor na Premier League em fazer o que Brobbey faz de melhor: “Não, ele protege a bola muito, muito bem. Não importa o tamanho do zagueiro. Quando começam a disputar com ele, ele vence.”
Por que Brobbey pode ser perfeito para o Manchester United
Uma pessoa que pode ver Brobbey indo para Old Trafford é Matt Kilgallon, com o ex-zagueiro do Sunderland já tendo dito à GOAL sobre um possível acordo de transferência: “Ele é uma piada, esse Brobbey. Eu o vi pela Holanda e ele parece uma ameaça absoluta. Manchester United, quero dizer, Sunderland, você não pode recusar. Dobrar o seu dinheiro e um pouco mais, e Brobbey vai dizer: ‘Manchester United, eles não batem à sua porta com frequência, não é?’
“Ele provavelmente vai sair e ver o Sunderland, por mais que pareça que ele esteja gostando do seu futebol no norte da Inglaterra, acho que ele diria: ‘é a minha chance de ir’. E ele mereceu, não mereceu? Ele deu tudo ao Sunderland e foi absolutamente fantástico por eles. Ganhou o direito de as pessoas falarem sobre ele.
“Se ele realmente quiser essa mudança para o Manchester United, acho que o Sunderland vai dizer: ‘não vamos ficar no caminho dele’. Eles provavelmente vão tentar arrancar um pouco mais de dinheiro do Man U e dizer: ‘vai em frente, garoto’. Acho que ele ainda é um jovenzinho, não é? Seria uma grande contratação para o Manchester United.”
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Sunderland não está sob pressão para liberar Brobbey
O Sunderland tem Brobbey sob contrato até o verão de 2029, portanto não está sob nenhuma pressão para vendê-lo ou ouvir ofertas de equipes rivais. O clube quer se beneficiar da considerável presença do holandês pelo maior tempo possível.
Seus serviços podem, no entanto, se mostrar difíceis de manter se uma trajetória ascendente na carreira for sustentada, com as próximas aparições por clube e seleção prestes a colocá-lo cada vez mais em evidência em uma vitrine global.
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