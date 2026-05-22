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Alisson Liverpool 2025-26Getty
Chris Burton

Traduzido por

A única maneira de Alisson deixar o Liverpool em meio a rumores surpreendentes de transferência, enquanto John Arne Riise lança um alerta aos Reds: “ninguém”

Liverpool
A. Becker
A. Robertson
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Alisson tem sido alvo de rumores surpreendentes sobre uma possível transferência do Liverpool, mas o ex-jogador dos Reds, John Arne Riise, explicou ao GOAL por que uma saída inesperada do goleiro brasileiro em 2026 continua sendo improvável. O experiente sul-americano passou oito anos memoráveis em Anfield e ainda está sob contrato, mas seu futuro no Merseyside vem sendo questionado.

  • O histórico de Alisson: Partidas, gols e títulos pelo Liverpool

    Com Jürgen Klopp em busca de um goleiro de confiança em 2018, o radar de contratações do Liverpool acabou se fixando em Alisson, e um acordo de 67 milhões de libras (90 milhões de dólares) — que o tornou o goleiro mais caro do futebol mundial na época — foi fechado com a Roma.

    O craque brasileiro se adaptou rapidamente à vida na Premier League, conquistando a reputação de um dos melhores goleiros do planeta — com muitos dispostos a colocar Alisson no topo dessa lista. Ele provou ser uma das peças finais de um complexo quebra-cabeça que resultou na conquista de troféus.

    Alisson já ultrapassou as 330 partidas pelo Liverpool — marcando um gol dramático que garantiu a vitória durante um confronto com o West Brom em 2021 — e ajudou os Reds a conquistar dois títulos da Premier League, a glória da Liga dos Campeões, a FA Cup, a Copa da Liga e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

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  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rumores de transferência: Alisson voltaria à Série A?

    Tem-se especulado sobre um possível retorno à Itália, possivelmente para a Juventus, na próxima janela de transferências. Questionado sobre esses rumores, o ex-zagueiro do Liverpool Riise — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a Betinia NJ — disse: “Não consigo imaginá-lo saindo, porque ele é um jogador incrível. Ele é muito importante para o clube, para os jogadores e para a nossa defesa.

    “Se ele for embora, quem vocês vão contratar? Quero dizer, quem está nesse nível? Ninguém. Então, a menos que queiram gastar muito, muito, muito dinheiro de novo. Não acho que haja chance de ele sair, a menos que esteja realmente infeliz, o que não acredito que seja o caso.”

  • Robertson deixa Anfield como jogador sem contrato

    Alisson continua vinculado ao clube por mais 12 meses. Ainda não se sabe o que o futuro imediato lhe reserva, mas já foram confirmadas saídas importantes de Anfield.

    O astro egípcio Mohamed Salah está sendo liberado do último ano de seu contrato, enquanto Ibrahima Konate optou por não renovar. Andy Robertson é outro dos jogadores que se encaminha para a status de jogador sem contrato.

    O veterano escocês passou nove temporadas no Liverpool, e Riise — outro lateral-esquerdo —, quando questionado se está surpreso ao ver um jogador de comprovada qualidade ser liberado para seguir em frente, disse: “Não estou surpreso que ele esteja saindo, nem com as razões por trás de suas decisões, porque ele não está jogando tanto quanto gostaria.

    “Ainda acho que ele pode jogar e [Milos] Kerkez tem tido um desempenho muito irregular. Para mim, ele parece um pouco... tudo é a mil por hora. Tudo é corrida e tudo é muito agressivo. Com Robertson, você tem mais calma e tranquilidade.

    “Eu esperava que Kerkez fosse ainda mais dominante do que Robertson nesta temporada, mas ele não tem estado à altura. Mas entendo a decisão de Robertson de sair, porque obviamente também lhe disseram que o tempo de jogo seria cada vez menor. Gostaria que ele tivesse ficado, porque acho que ele ainda tinha pelo menos mais um ano naquele clube do Liverpool.”

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    O Slot precisa voltar a investir na próxima janela de transferências

    O Liverpool pode decidir contratar mais um lateral-esquerdo neste verão, enquanto reforços serão claramente necessários no centro da zaga, que perderá Konaté e verá o capitão do clube, Virgil van Dijk, completar 35 anos em julho.

    Com Arne Slot — que vem sofrendo pressão crescente — tendo muito trabalho de reconstrução do elenco pela frente, após gastos recordes em 2025, os Reds estarão desesperados para garantir que a saída de Alisson não os deixe na necessidade de um novo goleiro titular.

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