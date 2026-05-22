A única maneira de Alisson deixar o Liverpool em meio a rumores surpreendentes de transferência, enquanto John Arne Riise lança um alerta aos Reds: “ninguém”

Alisson continua vinculado ao clube por mais 12 meses. Ainda não se sabe o que o futuro imediato lhe reserva, mas já foram confirmadas saídas importantes de Anfield.

O astro egípcio Mohamed Salah está sendo liberado do último ano de seu contrato, enquanto Ibrahima Konate optou por não renovar. Andy Robertson é outro dos jogadores que se encaminha para a status de jogador sem contrato.

O veterano escocês passou nove temporadas no Liverpool, e Riise — outro lateral-esquerdo —, quando questionado se está surpreso ao ver um jogador de comprovada qualidade ser liberado para seguir em frente, disse: “Não estou surpreso que ele esteja saindo, nem com as razões por trás de suas decisões, porque ele não está jogando tanto quanto gostaria.

“Ainda acho que ele pode jogar e [Milos] Kerkez tem tido um desempenho muito irregular. Para mim, ele parece um pouco... tudo é a mil por hora. Tudo é corrida e tudo é muito agressivo. Com Robertson, você tem mais calma e tranquilidade.

“Eu esperava que Kerkez fosse ainda mais dominante do que Robertson nesta temporada, mas ele não tem estado à altura. Mas entendo a decisão de Robertson de sair, porque obviamente também lhe disseram que o tempo de jogo seria cada vez menor. Gostaria que ele tivesse ficado, porque acho que ele ainda tinha pelo menos mais um ano naquele clube do Liverpool.”