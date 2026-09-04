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Adhe Makayasa

Traduzido por

A única estrela indiana baseada na Europa! O goleiro do Slovan Ljubljana, Som Kumar, recebe convocação dos sonhos para enfrentar Brasil e Uruguai

Índia
Índia x Brasil
Brasil
Amistosos
S. Kumar
ND Slovan Ljubljana

O goleiro do Slovan Ljubljana, Som Kumar, recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Índia para uma ambiciosa série de compromissos internacionais que se aproxima. Como o único jogador que atua no exterior presente no elenco, o arqueiro da segunda divisão eslovena pode ter pela frente um teste dos sonhos contra as potências sul-americanas Brasil e Uruguai.

  • Goleiro ganha oportunidade histórica

    O goleiro do ND Slovan, Kumar, foi oficialmente convocado pela primeira vez para a seleção principal da Índia antes de uma prestigiada série de amistosos internacionais. O jovem arqueiro, que atua na segunda divisão da Eslovênia, está programado para voar para Bangalore em 14 de setembro para se juntar ao treinamento inicial. Sua inclusão representa um marco importante, com Kumar se destacando como o único jogador baseado no exterior selecionado fora do sistema doméstico indiano.


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    Clube esloveno expressa orgulho

    O ND Slovan reagiu com entusiasmo à notícia, divulgando um comunicado oficial para celebrar a conquista do goleiro: "A convocação de Som é um grande reconhecimento para ele e uma fonte especial de orgulho para o ND Slovan. Nosso jogador fará parte da seleção principal durante uma Data Fifa em que a Índia também enfrentará dois gigantes do futebol mundial, Brasil e Uruguai. Parabéns, Som! Temos orgulho de você e lhe desejamos muito sucesso com a camisa da seleção!"

  • Caminho europeu dá frutos

    A trajetória de Kumar no futebol europeu vem sendo construída desde 2020, com períodos de desenvolvimento nas categorias de base de Bravo, Krka e Olimpija Ljubljana. O goleiro imponente depois assinou contrato profissional com o Radomlje antes de disputar 17 partidas oficiais pelo Slovan. Sua ascensão ao cenário internacional principal ressalta o valor de sua trajetória europeia e representa um enorme impulso para a comunidade mais ampla do futebol indiano.

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    Testes de jogos internacionais se aproximam

    A Índia dá início à sua série internacional ao receber o Panamá em Bengaluru, em 26 de setembro. Os Tigres Azuis depois encaram um duelo de peso contra a seleção brasileira em Kolkata, em 3 de outubro, antes de enfrentar o Uruguai no mesmo local três dias depois. Medir forças com ataques sul-americanos tão formidáveis oferece a Kumar o palco ideal para provar seu valor sob as traves.

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