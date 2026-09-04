O ND Slovan reagiu com entusiasmo à notícia, divulgando um comunicado oficial para celebrar a conquista do goleiro: "A convocação de Som é um grande reconhecimento para ele e uma fonte especial de orgulho para o ND Slovan. Nosso jogador fará parte da seleção principal durante uma Data Fifa em que a Índia também enfrentará dois gigantes do futebol mundial, Brasil e Uruguai. Parabéns, Som! Temos orgulho de você e lhe desejamos muito sucesso com a camisa da seleção!"