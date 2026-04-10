“O fato de haver ‘muita agitação por aqui’”, disse Carsten Cramer, “faz parte do DNA do Borussia Dortmund”. O executivo de 57 anos, porta-voz da diretoria do BVB desde o final de novembro e agora responsável também por comunicação e estratégia, além das áreas de marketing, vendas, digitalização e internacionalização pelas quais já era responsável, não se referia, no entanto, aos acontecimentos que ocorreram há algum tempo.
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A única coisa que ele não sabe fazer é criar camisas: o novo chefe do Dortmund é um verdadeiro homem de ação e faz bem ao BVB
O escândalo de abuso envolvendo um ex-dirigente de alto escalão, a indescritível guerra de acusações entre o atual presidente, Dr. Reinhold Lunow, e o candidato Hans-Joachim Watzke pela presidência do clube, a temporada do ano passado, em grande parte dramaticamente fraca — de fato, tem acontecido muita coisa ultimamente na Westfália. Cramer nunca tentou amenizar essas manchetes negativas. Ele sempre se expressou com palavras claras e deixou claro que o BVB não havia dado uma boa imagem.
Cramer proferiu essas palavras há cerca de duas semanas. O Dortmund apresentou o novo diretor esportivo, Ole Book. Uma nomeação cuja rápida concretização foi tão surpreendente quanto o fato de o BVB confiar seu elenco, no futuro, a um homem sem experiência nesse nível, proveniente do SV Elversberg, da segunda divisão.
A primeira aparição de Book durou pouco menos de 40 minutos. Cramer se pronunciou duas vezes – e fez comentários que já não se ouviam com tanta clareza há (muito) tempo. Em conjunto, eles resultaram em uma declaração reveladora da ambição com que Cramer pretende exercer seu novo cargo e com a qual ele também vem trabalhando desde que começou no BVB, em 2010.
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Carsten Cramer anuncia “o novo BVB”
Alguns trechos para esclarecer: “Nas últimas semanas e meses, demonstramos que queremos reunir muita coragem e que temos vontade de tornar o Borussia Dortmund ainda melhor”, disse Cramer, que também afirmou “não ser grande fã de ‘ficar sempre olhando para o passado, porque olhar demais para trás acaba, em algum momento, causando dores no pescoço’”.
Mesmo que não tenha sido essa a intenção dele, essa declaração por si só poderia ser interpretada como uma pequena indireta contra Watzke, que muitas vezes se volta para o passado. O atual presidente tem se referido com demasiada frequência, nos últimos anos, ao histórico esportivo do clube na última década, em vez de contar uma nova história voltada para o futuro.
Com a saída do antecessor de Book, Sebastian Kehl, segundo Cramer, o objetivo é “não apenas apertar o botão de reset, mas realmente iniciar uma atualização”. O pai de quatro filhos vê essa mudança radical como um sinal de “que nós, como Borussia Dortmund, temos muitos planos”. Pois: “Tenho a impressão de que, com a contratação de Ole, conseguimos trazer a bordo alguém que representa muito bem o novo BVB. A peça do quebra-cabeça com Ole se encaixa perfeitamente.”
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Carsten Cramer é um homem de ação — e vai direto ao ponto
Essa é a essência das declarações de Cramer. Quase no meio de uma temporada em que o Borussia vem somando pontos na Bundesliga como não fazia há muitos anos e, ao contrário das duas temporadas anteriores, está prestes a garantir com facilidade a classificação para a Liga dos Campeões, o diretor do clube clama por um novo BVB. Isso é bastante notável e, tendo em vista os acontecimentos do passado recente, extremamente necessário.
Parece que as críticas frequentemente dirigidas ao Borussia, especialmente em situações de crise — excesso de autoconfiança, falta de criatividade na formação do elenco, uma identidade que se desvaneceu com o passar dos anos e menor identificação com o clube — chegaram aos ouvidos de Cramer. E agora, com o controle nas mãos dele, ele passa a agir sem rodeios.
Isso parece muito revigorante, mas, por outro lado, também não surpreende. Cramer sempre foi um homem de ação. Sua trajetória profissional, que está longe de ser linear, já atesta que ele é inflexível em seu próprio trabalho, gosta de enfrentar desafios e pensa de forma progressista.
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A influência de Carsten Cramer no BVB cresceu constantemente
Antigamente, ele vendia artigos de tênis de mesa em uma loja de artigos esportivos. Mais tarde, foi locutor de estádio em sua cidade natal, no Preußen Münster, e também no Hamburger SV. Ele estudou Direito, mas desenvolveu uma paixão por marketing e vendas. Foi por esse caminho que ele encontrou sua trajetória no futebol profissional, onde vem subindo continuamente na carreira.
Cramer é um vendedor convincente. Além de ser talentoso na retórica, ele também demonstra uma boa dose de empatia e, ao contrário de Watzke às vezes, não parece distante. Desde que começou a trabalhar em Dortmund, o clube atraiu cada vez mais patrocinadores, que investiram pesadamente. O faturamento bruto do Dortmund já ultrapassa há muito mais de meio bilhão de euros — grande parte disso foi gerada nos segmentos de negócios de Cramer.
A influência que foi aumentando gradualmente levou-o agora à antiga cadeira de Watzke. Lá, Cramer, que se manteve firme e desafiou as críticas, especialmente após algumas criações de camisas um tanto estranhas e alvo de uma enxurrada de críticas dos torcedores, começou a agir com a criatividade de sempre.
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Carsten Cramer já tomou decisões de grande alcance para o BVB
Cramer mal estava no cargo há um mês quando Sascha Fligge, diretor de comunicação de longa data, deixou o clube. Em sua área de atuação preferida, o futebol feminino, ele reforçou as ambições do BVB com as contratações do condecorado Ralf Kellermann como diretor esportivo e da artilheira Alexandra Popp. Seguiu-se a mudança de Kehl para Book. Além disso, a infraestrutura está sendo otimizada: o centro de treinamento dos profissionais será ampliado e a seção feminina receberá um prédio funcional, incluindo campos de treinamento, que no futuro ficará localizado ao lado da ala profissional.
Cramer, que se vê como um “impulsionador” em seu novo cargo, deve ter como objetivo reacender em torno do BVB um clima comparável ao da era Jürgen Klopp. Também para se emancipar definitivamente disso. Isso pode funcionar com estratégias inovadoras, ousadas e, em parte, fora do comum.
No final, é claro que, na área esportiva, a taxa de aproveitamento será decisiva. Mas não há dúvida: o ambiente está pronto para um novo BVB; em parte, ele até anseia por isso. Também após declarações como esta, que Cramer fez ao Westfälische Nachrichten: “Nossa ambição, naturalmente, não é sermos permanentemente o número dois. Para isso, precisamos ter essa sede, essa obsessão por vencer jogos. Em todo o clube. Em cada departamento. Nem mesmo um jogo de lendas se pode perder com a camisa preta e amarela.”
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Há duas oportunidades para Carsten Cramer
Cramer tem agora duas oportunidades. À frente de um grande clube, ele pode se tornar a figura que, passo a passo, concretiza as reformas há muito esperadas e volta a implementar no Borussia uma visão orientadora clara e abrangente.
Não se pode esquecer: ainda em maio passado, a grande aliança de torcedores “Südtribüne Dortmund”, apesar do suposto final de temporada bem-sucedido, expressou em uma carta aberta críticas contundentes a um “clube sem estratégia”, “que tenta corrigir os mesmos erros de sempre com os mesmos métodos tradicionais – e, assim, vem girando em círculos há anos”.
No fim das contas, Cramer terá, naturalmente, de ser avaliado, em primeiro lugar, pelo desempenho esportivo do novo BVB e, sobretudo, pela forma como Book, cuja contratação também é de sua responsabilidade, reformulará o elenco. Mas também no plano pessoal pode haver mudanças: Cramer, até agora pouco popular entre os torcedores e visto com olhos críticos, pode conquistar uma reputação totalmente nova.
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Começo promissor de Carsten Cramer no BVB
Ele próprio sabe disso, é claro, e resumiu assim durante a apresentação de Book: “Queremos e precisamos estar dispostos a aceitar mudanças e a adotar medidas não convencionais, que talvez venham a ser representadas por novos rostos. Isso começa, afinal, por mim.”
O início de Cramer foi bastante promissor; podemos aguardar com expectativa os próximos meses. Suas ações até agora, corroboradas por suas declarações, já trazem uma lufada de ar fresco dentro do clube. Muita coisa já foi colocada em andamento. Para um verdadeiro recomeço, construído sobre os alicerces existentes, é preciso, porém, que esse ritmo se mantenha.
BVB - Calendário: Os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data Jogo 11 de abril, 15h30 BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 de abril, 15h30 TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga) 26 de abril, 17h30 BVB x SC Freiburg (Bundesliga) 3 de maio, 17h30 Borussia Mönchengladbach x BVB (Bundesliga)