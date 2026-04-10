A única coisa que ele não sabe fazer é criar camisas: o novo chefe do Dortmund é um verdadeiro homem de ação e faz bem ao BVB

O escândalo de abuso envolvendo um ex-dirigente de alto escalão, a indescritível guerra de acusações entre o atual presidente, Dr. Reinhold Lunow, e o candidato Hans-Joachim Watzke pela presidência do clube, a temporada do ano passado, em grande parte dramaticamente fraca — de fato, tem acontecido muita coisa ultimamente na Westfália. Cramer nunca tentou amenizar essas manchetes negativas. Ele sempre se expressou com palavras claras e deixou claro que o BVB não havia dado uma boa imagem.

Cramer proferiu essas palavras há cerca de duas semanas. O Dortmund apresentou o novo diretor esportivo, Ole Book. Uma nomeação cuja rápida concretização foi tão surpreendente quanto o fato de o BVB confiar seu elenco, no futuro, a um homem sem experiência nesse nível, proveniente do SV Elversberg, da segunda divisão.

A primeira aparição de Book durou pouco menos de 40 minutos. Cramer se pronunciou duas vezes – e fez comentários que já não se ouviam com tanta clareza há (muito) tempo. Em conjunto, eles resultaram em uma declaração reveladora da ambição com que Cramer pretende exercer seu novo cargo e com a qual ele também vem trabalhando desde que começou no BVB, em 2010.