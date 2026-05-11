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“A única certeza para um técnico do Chelsea é que ele será demitido” - Ruud Gullit explica por que grandes nomes como Pep Guardiola, Jurgen Klopp e José Mourinho recusariam o cargo no Blues
Queda em desgraça: de campeões da Copa do Mundo de Clubes ao nono lugar na Premier League
Gullit reconhece isso, com o lendário holandês acompanhando de longe enquanto o Chelsea enfrenta uma temporada 2025-26 difícil, que ainda pode deixá-lo sem nenhuma participação em competições europeias.
Uma humilhante queda em desgraça foi vivida ao longo de 12 meses que culminaram com as conquistas da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, além da classificação para a Liga dos Campeões, mas agora vê os Blues definhando na nona posição da tabela da primeira divisão inglesa.
Os ambiciosos proprietários continuaram a investir pesadamente no mercado de transferências, mas questionamentos surgiram sobre a filosofia adotada — com o potencial muitas vezes sendo preferido ao pedigree.
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Fàbregas, Alonso, Iraola: quem será o próximo técnico do Chelsea?
A inconsistência tornou-se um tema recorrente em Stamford Bridge, levando à saída de Enzo Maresca e Liam Rosenior do banco de reservas e à passagem do comando para Calum McFarlane, em caráter interino. Ele levou o Chelsea à final da FA Cup, o que significa que há mais títulos importantes em jogo.
Uma vitória sobre o Manchester City no Estádio de Wembley, em 16 de maio, também garantiria aos Blues uma vaga na Liga Europa de 2026-27. Esse sucesso ajudaria a disfarçar algumas falhas, mas decisões mais importantes precisam ser tomadas durante o verão nas áreas técnica e de elenco.
O Chelsea tem sido associado a nomes como Cesc Fàbregas, Xabi Alonso, Andoni Iraola e Marco Silva. Todos eles têm algo a oferecer, com suas respectivas reputações em ascensão, mas será que o Blues está se tornando uma opção pouco atraente para os melhores do ramo?
Será que o Chelsea perdeu o seu apelo para os treinadores de elite?
Quando essa pergunta foi feita a Gullit, o homem que levou o Chelsea à conquista da FA Cup em 1997 como jogador-treinador, ele disse ao GOAL durante uma entrevista em parceria com o MrRaffle.com: “Sim, porque qualquer treinador veria o que eu vejo e diria: ‘Preciso de jogadores experientes. Preciso de um Casemiro, de um [Aurelien] Tchouameni. Preciso desse tipo de jogador no meio-campo. Preciso desse tipo de experiência ao lado dos jovens talentos’. E se você não os tiver, vai ser um problema.
“A única coisa certa para um técnico do Chelsea é que ele será demitido. Essa é a única certeza. E, como treinador, você tem que aprender a se adaptar à filosofia do clube. Ela combina com a sua? E você consegue os jogadores de que precisa para fazer o que quer?
“Pep Guardiola conseguiu todos os jogadores que queria. É por isso que ele tem sido bem-sucedido. Mas se você dissesse ao Pep: ‘Lide com o que a gente te dá’, ele não viria. Mourinho não viria. Klopp não viria. [Carlo] Ancelotti não viria. Essas são pessoas que sabem exatamente qual é a fórmula certa.”
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Final da FA Cup: busca pelo troféu antes da nomeação para o cargo de técnico
O Chelsea, que pôs fim a uma sequência de seis derrotas consecutivas na Premier League ao empatar em 1 a 1 com o Liverpool na última partida, tem dois jogos da primeira divisão pela frente após enfrentar o City na final da FA Cup no sábado.
O time receberá o Tottenham, que luta contra o rebaixamento, no Stamford Bridge, antes de viajar para enfrentar o Sunderland na última rodada. Os Blues ainda podem, em teoria, chegar entre os sete primeiros, mas as chances agora são contra eles, o que dificultará a contratação de jogadores para quem aceitar assumir o comando de forma definitiva — com o novo técnico ciente de que terá pouca margem para erros ao ocupar um cargo que está ficando cada vez mais quente.