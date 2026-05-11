“A única certeza para um técnico do Chelsea é que ele será demitido” - Ruud Gullit explica por que grandes nomes como Pep Guardiola, Jurgen Klopp e José Mourinho recusariam o cargo no Blues

Quando essa pergunta foi feita a Gullit, o homem que levou o Chelsea à conquista da FA Cup em 1997 como jogador-treinador, ele disse ao GOAL durante uma entrevista em parceria com o MrRaffle.com: “Sim, porque qualquer treinador veria o que eu vejo e diria: ‘Preciso de jogadores experientes. Preciso de um Casemiro, de um [Aurelien] Tchouameni. Preciso desse tipo de jogador no meio-campo. Preciso desse tipo de experiência ao lado dos jovens talentos’. E se você não os tiver, vai ser um problema.

“A única coisa certa para um técnico do Chelsea é que ele será demitido. Essa é a única certeza. E, como treinador, você tem que aprender a se adaptar à filosofia do clube. Ela combina com a sua? E você consegue os jogadores de que precisa para fazer o que quer?

“Pep Guardiola conseguiu todos os jogadores que queria. É por isso que ele tem sido bem-sucedido. Mas se você dissesse ao Pep: ‘Lide com o que a gente te dá’, ele não viria. Mourinho não viria. Klopp não viria. [Carlo] Ancelotti não viria. Essas são pessoas que sabem exatamente qual é a fórmula certa.”