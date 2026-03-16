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Umbro 17-3 collectionUmbro/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

A Umbro comemora o Dia de São Patrício com uma coleção cápsula retrô de inspiração irlandesa que transborda estilo

A Umbro lançou uma camisa da Irlanda com um design renovado, como parte de uma coleção cápsula sublime para marcar o Dia de São Patrício, em uma celebração do espírito irlandês em todo o mundo.

  • A Umbro lança a coleção “17-3”

    A coleção cápsula “17-3” apresenta uma camisa da Irlanda em estilo retrô, um casaco esportivo e tênis Speciali em verde marcante para completar o look perfeito para o Dia de São Patrício, em homenagem ao santo padroeiro da nação e em sintonia com as comemorações mundiais que marcam o dia 17 de março.

    Ela faz parte da campanha “Thread that Binds”, que celebra a herança irlandesa e “as formas como a cultura irlandesa se transforma, migra e abraça a mudança”, com a dançarina Morgan Bullock, de Los Angeles, o rapper e compositor Rejjie Snow e seu conterrâneo de Dublin, o artista multidisciplinar Sean Atmos, desfilando a coleção.

    Compreagoraa coleção 17-3 na UmbroShop

    • Publicidade
  • Umbro IrelandUmbro/GOAL

    A camisa da Irlanda transborda nostalgia

    Confeccionada em um jacquard verde que exala a estética dos anos 90, a camisa apresenta um marcante desenho em mosaico que se estende por toda a peça, combinando o icônico duplo losango da Umbro com um motivo de nó celta. Um emblema texturizado exibe a insígnia de São Patrício, em mais uma referência à Irlanda, enquanto a gola e os punhos em malha lisa apresentam as cores laranja, branco e verde da bandeira do país.

  • O casaco e os tênis completam a coleção

    Um casaco esportivo e um par de tênis Speciali também fazem parte da coleção. Com um corte clássico, amplo e quadrado, o casaco apresenta o mesmo padrão e emblema da camisa, enquanto os tênis são de camurça verde-escura que chama a atenção e contam com uma grande língua dobrável, em mais uma referência aos anos 90.

  • Umbro IrelandUmbro

    "Carta de amor à comunidade irlandesa"

    "Esta coleção é uma carta de amor à comunidade irlandesa, uma comunidade e uma cultura com as quais a Umbro mantém uma longa afinidade", afirmou Helene Hope, diretora de marketing global da marca Umbro. "A utilização da linguagem de design contemporânea da Umbro para entrelaçar referências ao acervo da marca com a iconografia irlandesa resultou numa coleção cápsula que olha para o futuro, ao mesmo tempo que homenageia o passado."

    A coleção cápsula “17-3” já está disponível para compra em umbro.co.uk e em lojas selecionadas.

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