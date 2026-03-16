A coleção cápsula “17-3” apresenta uma camisa da Irlanda em estilo retrô, um casaco esportivo e tênis Speciali em verde marcante para completar o look perfeito para o Dia de São Patrício, em homenagem ao santo padroeiro da nação e em sintonia com as comemorações mundiais que marcam o dia 17 de março.

Ela faz parte da campanha “Thread that Binds”, que celebra a herança irlandesa e “as formas como a cultura irlandesa se transforma, migra e abraça a mudança”, com a dançarina Morgan Bullock, de Los Angeles, o rapper e compositor Rejjie Snow e seu conterrâneo de Dublin, o artista multidisciplinar Sean Atmos, desfilando a coleção.