O meio-campista do FC Bayern entrou em confronto com o capitão espanhol Rodri aos 14 minutos de jogo, em Arlington. Rodri saiu correndo com a bola, enquanto Olise se abaixou e acertou-o com a sola aberta logo acima do tornozelo esquerdo.
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"A um passo do cartão vermelho": cena desagradável de Michael Olise na semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha causa polêmica
Uma jogada que causou irritação entre os espanhóis, embora não tenha gerado protestos exagerados, e que, pouco depois, levou muitos torcedores nas redes sociais a exigirem um cartão vermelho. No entanto, não houve cartão vermelho, nem mesmo advertência. O árbitro Ivan Barton (El Salvador) decidiu não punir a falta.
Além de alguns torcedores perplexos, o comentarista da MagentaTV, Mats Hummels, também ficou surpreso no intervalo ao ver o replay: “Na imagem parada, claro, parece muito grave. Para mim, devido à falta de intensidade, é apenas cartão amarelo. Porque ele simplesmente não leva a jogada até o fim.”
- AFP
Hummels sobre a falta de Olise em Rodri: “Não ficou longe de um possível cartão vermelho”
Em seguida, o campeão mundial de 2014 comentou, referindo-se ao árbitro: “Acho que ele deveria ter dado um cartão amarelo. Ele não o fez porque (Adrien) Rabiot havia recebido um cartão amarelo pouco antes e ele não quis favorecer um lado.” Mas: “Não esteve longe de ser um possível cartão vermelho, é preciso deixar isso bem claro.”
Segundo o especialista em arbitragem Patrick Ittrich, a entrada de Olise, no entanto, “tinha tudo para ser um cartão vermelho”. Hummels respondeu: “De acordo com o manual de arbitragem, sim; de acordo com a minha visão do futebol, não. É preciso levar em conta, mesmo que seja chato: trata-se de uma semifinal da Copa do Mundo, aos 14 minutos. Na terceira rodada, você dá cartão vermelho, mas não na semifinal da Liga dos Campeões ou na semifinal da Copa do Mundo.”
A falta rude em Rodri combinou com o desempenho de Olise no primeiro tempo. O atacante, que até então vinha se destacando na Copa do Mundo, mal conseguiu se impor contra a defesa espanhola, compacta e com grande capacidade de deslocamento. Isso chegou a levá-lo, após cerca de meia hora de jogo e com o placar em 0 a 1, a voltar da sua nova posição preferida no meio-campo ofensivo central para a ala direita. Mas, mesmo ali, ele inicialmente teve pouquíssima influência.
As etapas da carreira de Michael Olis:
Clube Período FC Reading 2017 - 2021 Crystal Palace 2021 - 2024 FC Bayern 2024 – até hoje
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