"A um passo do cartão vermelho": cena desagradável de Michael Olise na semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha causa polêmica

Em seguida, o campeão mundial de 2014 comentou, referindo-se ao árbitro: “Acho que ele deveria ter dado um cartão amarelo. Ele não o fez porque (Adrien) Rabiot havia recebido um cartão amarelo pouco antes e ele não quis favorecer um lado.” Mas: “Não esteve longe de ser um possível cartão vermelho, é preciso deixar isso bem claro.”

Segundo o especialista em arbitragem Patrick Ittrich, a entrada de Olise, no entanto, “tinha tudo para ser um cartão vermelho”. Hummels respondeu: “De acordo com o manual de arbitragem, sim; de acordo com a minha visão do futebol, não. É preciso levar em conta, mesmo que seja chato: trata-se de uma semifinal da Copa do Mundo, aos 14 minutos. Na terceira rodada, você dá cartão vermelho, mas não na semifinal da Liga dos Campeões ou na semifinal da Copa do Mundo.”

A falta rude em Rodri combinou com o desempenho de Olise no primeiro tempo. O atacante, que até então vinha se destacando na Copa do Mundo, mal conseguiu se impor contra a defesa espanhola, compacta e com grande capacidade de deslocamento. Isso chegou a levá-lo, após cerca de meia hora de jogo e com o placar em 0 a 1, a voltar da sua nova posição preferida no meio-campo ofensivo central para a ala direita. Mas, mesmo ali, ele inicialmente teve pouquíssima influência.