Kane gravou ainda mais seu nome nos anais da história do futebol inglês ao igualar o recorde de longa data de 125 jogos pela seleção, pertencente a Shilton. O momento histórico aconteceu na noite de terça-feira, quando o capitão da Inglaterra liderou sua equipe em campo para um jogo da Liga das Nações contra a República Tcheca, em Wembley. Já sendo o maior artilheiro da história do país, Kane segue derrubando recordes que muitos acreditavam que durariam décadas, passando de finalizador clínico ao maior servidor da seleção nacional.

O atacante do Bayern de Munique, de 33 anos, começou sua trajetória internacional em 2015, durante uma partida das eliminatórias contra a Lituânia. Em um momento que serviu como um vislumbre profético da década que viria, Kane marcou de cabeça apenas 80 segundos depois de sair do banco para substituir o lendário Wayne Rooney. Desde essa introdução explosiva, ele se tornou o coração da era moderna da Inglaterra, levando a equipe a duas finais consecutivas de Eurocopa e a uma semifinal de Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que prova de forma consistente seu valor como um jogador de classe mundial nos maiores palcos.