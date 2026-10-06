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A um jogo da história! Harry Kane iguala o recorde de partidas pela seleção da Inglaterra de Peter Shilton em Wembley
Uma marca lendária alcançada em Wembley
Kane gravou ainda mais seu nome nos anais da história do futebol inglês ao igualar o recorde de longa data de 125 jogos pela seleção, pertencente a Shilton. O momento histórico aconteceu na noite de terça-feira, quando o capitão da Inglaterra liderou sua equipe em campo para um jogo da Liga das Nações contra a República Tcheca, em Wembley. Já sendo o maior artilheiro da história do país, Kane segue derrubando recordes que muitos acreditavam que durariam décadas, passando de finalizador clínico ao maior servidor da seleção nacional.
O atacante do Bayern de Munique, de 33 anos, começou sua trajetória internacional em 2015, durante uma partida das eliminatórias contra a Lituânia. Em um momento que serviu como um vislumbre profético da década que viria, Kane marcou de cabeça apenas 80 segundos depois de sair do banco para substituir o lendário Wayne Rooney. Desde essa introdução explosiva, ele se tornou o coração da era moderna da Inglaterra, levando a equipe a duas finais consecutivas de Eurocopa e a uma semifinal de Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que prova de forma consistente seu valor como um jogador de classe mundial nos maiores palcos.
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Kane reflete sobre uma jornada especial da Inglaterra
Falando à ITV antes do pontapé inicial histórico, Kane refletiu sobre sua trajetória e a importância da noite. Ele disse: "Acho que é sempre especial entrar em campo agora e ver o estádio com a empolgação pelo que está por vir. Tento não tomar isso como garantido, é uma noite especial hoje, mas temos que focar no trabalho."
Ele acrescentou: "Senti como se estivesse esperando na lateral por uma eternidade para entrar no lugar do Wazza. Foi exatamente como eu sonhei: entrar e marcar, e foi o começo de algo especial. Tenho um orgulho enorme de representar e jogar pela Inglaterra. Tive a sorte de fazer isso muitas vezes. Estamos muito perto de um troféu já há algum tempo. Acho que estamos mais perto do que nunca. O time está em um bom momento, eu estou em um bom momento."
Shilton dá sua bênção ao capitão
Shilton, o lendário goleiro que fez sua última partida pela seleção em 1990, não demorou a parabenizar o homem que agora divide seu pedestal. Em uma calorosa mensagem em vídeo divulgada pouco antes da partida, Shilton expressou sua admiração pela ética de trabalho de Kane e previu que o recorde em breve pertenceria apenas ao ex-jogador do Tottenham.
Shilton afirmou: "Oi, esta é uma mensagem para harry Kane. Peter Shilton falando. Eu só gostaria de parabenizá-lo por igualar meu recorde de jogos pela Inglaterra. E você vai superá-lo em novembro, tenho certeza disso. Talvez você estabeleça um recorde que nunca será batido, porque você ainda segue firme, Harry, ainda jogando bem e marcando gols, e eu sei quanta dedicação e trabalho duro você realmente coloca para alcançar isso, especialmente como atacante. Acho que essa é provavelmente a posição mais difícil de jogar, e a de goleiro vem logo atrás por causa da responsabilidade."
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As estatísticas por trás de uma carreira recordista
As estatísticas de Kane pela Inglaterra são simplesmente impressionantes, já que ele soma atualmente 89 gols pela seleção. Esse total o coloca como o sétimo maior artilheiro entre os homens na história do futebol de seleções, empatado nessa posição, embora ele ainda esteja a certa distância dos 146 gols marcados pelo astro do Al-Nassr e de Portugal, Cristiano Ronaldo. Em nível doméstico, ele já superou com folga o recorde anterior de Wayne Rooney, de 53 gols, marca que ultrapassou de forma notável durante uma partida das eliminatórias no início de 2023.
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