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Women's World Cup GFXGOAL

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A um ano do Brasil 2027: o país anfitrião está pronto para a Copa do Mundo Feminina? A seleção dos EUA é a favorita? E será que a Espanha ou a Inglaterra podem estragar a festa?

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A um ano da Copa do Mundo Feminina de 2027, cinco temas já estão definindo o grande momento do Brasil, as esperanças de título da seleção feminina dos EUA e o grupo de perseguidoras.

Daqui a um ano, a Copa do Mundo Feminina da FIFA será realizada no Brasil, marcando a primeira vez que o torneio feminino será disputado na América do Sul.

Oito cidades e alguns dos estádios mais emblemáticos do continente, incluindo a Arena Castelão, em Fortaleza, e o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, receberão 32 nações entre 24 de junho e 25 de julho.

A um ano do evento, muitas das principais dúvidas sobre o torneio permanecem sem resposta.

O anfitrião Brasil já garantiu sua vaga, ao lado de Austrália, China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas, Argentina, Colômbia, Nova Zelândia e Alemanha. Além disso, potências europeias como Espanha, França e Dinamarca também já garantiram suas vagas. Mas, embora o quadro esteja começando a tomar forma, grande parte da África, América do Norte e Europa ainda tem trabalho a fazer nas próximas rodadas de qualificação.

A próxima grande fase de eliminatórias acontecerá ainda este ano. As repescagens da Europa ocorrerão de outubro até o início de dezembro, enquanto as vagas da África serão decididas na Copa Africana das Nações Feminina, que começa em 25 de julho. O torneio de qualificação da Concacaf segue em novembro, o que significa que muitas das maiores seleções do mundo, incluindo a seleção feminina dos EUA, ainda têm trabalho a fazer antes de garantirem sua vaga no Brasil.

Depois, há a questão mais importante: o Brasil está realmente pronto para sediar uma Copa do Mundo Feminina?

O país possui infraestrutura de nível mundial e uma tradição lendária no futebol, mas a FIFA e os organizadores locais ainda enfrentam o desafio de realizar um torneio que deixe um legado duradouro para o futebol feminino. Há também a questão de qual é o lugar do futebol feminino na identidade esportiva do Brasil. Este é o país de Marta e uma das culturas futebolísticas mais ricas do mundo, mas o futebol feminino há muito tempo vive à sombra da obsessão nacional pelos homens.

Questões relacionadas à programação, viagens, experiência dos torcedores, favoritas do torneio e possíveis zebras logo tomarão conta das conversas. E, após o torneio masculino neste verão, haverá lições a serem aprendidas também. O caminho para o Brasil 2027 já está traçado — e estas são as cinco histórias que o definirão.

  • Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: FinalGetty Images Sport

    O Brasil está pronto para sediar o evento?

    O Brasil sediou a Copa do Mundo Masculina da FIFA de 2014, o que, considerando a infraestrutura, a programação e a magnitude geral da organização do maior torneio de futebol do mundo, provou que o país é capaz de realizar o evento. Embora esta seja a primeira vez que um país sul-americano sediará a Copa do Mundo Feminina, e muitas aspectos do torneio sejam diferentes dos da versão masculina, do ponto de vista operacional, as cidades-sede no Brasil devem estar preparadas.

    O processo de seleção das cidades-sede para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027 teve início em agosto de 2024, com uma equipe especializada visitando as 12 cidades candidatas para avaliar as instalações e quaisquer propostas de construção. Com base em critérios pré-definidos, a FIFA decidiu quais seriam as oito cidades-sede e os estádios.

    Os oito estádios confirmados também foram utilizados no torneio masculino de 2014: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Itaquera).

    • Publicidade
  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qual é o lugar do futebol feminino na identidade esportiva do Brasil?

    Historicamente, o futebol feminino no Brasil tem se mantido por meio de jogos comunitários, coletivos de base e organizações inseridas nas comunidades. Embora a seleção brasileira feminina seja há muito tempo muito respeitada por suas impressionantes campanhas em torneios mundiais — tendo ficado em segundo lugar em 2007 e conquistado o terceiro lugar em 1999 —, as mulheres foram completamente proibidas de praticar futebol de 1941 a 1979. Para um país responsável por formar algumas das melhores jogadoras de futebol de todos os tempos, nomes como Marta, Formiga e Pretinha, o futebol feminino e sua aceitação ainda têm um longo caminho a percorrer.

    De acordo com a Common Goal (a organização que promove o futebol para o bem e parceira do futebol feminino da FIFA), o futebol feminino no Brasil continua enfrentando uma série de obstáculos.

    “Cresci no Brasil e sonhava que um dia a Copa do Mundo Feminina da FIFA fosse disputada aqui. Agora temos uma oportunidade única de garantir que o torneio não seja apenas uma celebração do futebol de elite, mas que o verdadeiro legado dependa do que acontecerá além dos estádios”, disse Julia Pimenta, da Common Goal. “Em todo o Brasil, organizações de base vêm criando oportunidades para meninas por meio do futebol muito antes de os holofotes se voltarem para elas. O Equal Play Effect visa fortalecer essas comunidades e garantir que o futebol se torne uma plataforma duradoura para a igualdade de gênero e a mudança social.”

    A seleção feminina dos Estados Unidos enfrentou o Brasil em junho, e os estádios lotados foram apenas uma amostra do número de pessoas que se levantarão e sairão para assistir ao futebol feminino. Nos dois jogos, as partidas atraíram, juntas, mais de 86 mil torcedores.

    O futebol faz parte do DNA brasileiro; no entanto, a luta por apoio e igualdade, e a forma como o futebol feminino é percebido, continua sendo um trabalho em andamento.

  • Alexia Putellas Spain Women 2026Getty Images

    Quem são os primeiros favoritos?

    É tentador apontar uma vencedora agora, mas, a um ano da Copa do Mundo, é difícil ter certezas.

    Doze meses antes da Copa do Mundo Feminina de 2023, poucos teriam previsto que a Espanha chegaria à Austrália em meio a turbulências internas e sairia como campeã. Quatro anos antes, os Estados Unidos pareciam imbatíveis ao defenderem seu título na França. Inglaterra e Alemanha continuam entre as potências da Europa, enquanto o Brasil terá a vantagem de ser o anfitrião, com estádios lotados, um ambiente familiar e a emoção da torcida local a seu favor.

    Da forma como as coisas estão, as primeiras favoritas só podem ser avaliadas com base no sucesso recente, no poder das estrelas e no histórico em torneios. Isso coloca os Estados Unidos na vanguarda das discussões, com quatro títulos da Copa do Mundo e uma medalha de ouro olímpica em 2024. A Espanha também está nesse grupo, como atual campeã mundial e com Aitana Bonmatí e Alexia Putellas ainda entre as jogadoras mais influentes do esporte.

    A Inglaterra, que vem de duas conquistas consecutivas do Campeonato Europeu, não pode ser ignorada, enquanto o histórico da Alemanha na Copa do Mundo a mantém firmemente na disputa. E há ainda o Brasil, uma seleção que ainda busca seu primeiro título da Copa do Mundo Feminina, mas que conta com a vantagem de jogar em casa e o legado de Marta, a maior artilheira de todos os tempos do torneio, com 17 gols. Logo atrás dela na lista de todas as épocas está a lenda alemã Birgit Prinz, com 14 gols.

  • Sophia Wilson, Trinity Rodman, USWNTGetty

    Qual é a situação atual da Seleção Feminina de Futebol dos EUA?

    A seleção feminina dos EUA está em uma posição sólida, mesmo que ainda não tenha se classificado.

    Suas recentes atuações no Brasil, contra a seleção brasileira, serviram mais uma vez para mostrar tanto o potencial máximo da equipe quanto sua profundidade. Emma Hayes também não hesitou em testar essa profundidade, aproveitando este ciclo para avaliar diferentes combinações, faixas etárias, formações e disputas por posições antes que os jogos comecem a valer de verdade.

    O maior desafio agora talvez seja a disponibilidade. Hayes só pode convocar jogadoras que estejam em boa forma, e manter jogadoras-chave como Naomi Girma, Catarina Macario e Rose Lavelle saudáveis será essencial para que os EUA alcancem seu nível máximo na hora do torneio.

    Quando as eliminatórias começarem neste outono, Hayes e a Seleção Feminina dos EUA já terão tido quase dois anos inteiros de preparação desde as Olimpíadas de 2024. Isso deve deixá-las bem posicionadas para lidar com a pressão das partidas da Concacaf, especialmente após um ciclo voltado para a experimentação e a preparação para diferentes cenários.

    A Seleção Feminina dos EUA enfrentará El Salvador nas quartas de final do Campeonato Feminino da Concacaf na sexta-feira, 27 de novembro, no Texas Health Mansfield Stadium, em Mansfield, Texas. Uma vitória levaria os EUA às semifinais e garantiria sua vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027.


  • Hydration BreakGetty

    Será que a FIFA vai aprender com as lições de 2026?

    Após a Copa do Mundo masculina ampliada para 48 seleções na América do Norte, a FIFA terá muito o que levar para o Brasil 2027.

    É claro que as circunstâncias serão diferentes. O Brasil é um único país, e não três, e a Copa do Mundo Feminina será disputada em menos locais. Mas as questões mais amplas relacionadas a viagens, programação, acesso aos estádios e experiência dos torcedores continuarão sendo importantes. Um torneio distribuído por oito cidades ainda exige um planejamento cuidadoso, especialmente para as seleções, torcedores e mídia que se deslocam de uma partida para a outra.

    O bem-estar das jogadoras também será um ponto central da discussão. Calor extremo, calendários sobrecarregados e longas viagens tornaram-se preocupações recorrentes nos principais torneios internacionais, e o Brasil precisará de um plano claro em relação aos horários dos jogos, à recuperação e às condições climáticas em cada cidade-sede. Dependendo das condições, pausas para hidratação e outras medidas durante as partidas poderão voltar a fazer parte dessa discussão.

    Fora de campo, a venda de ingressos será outra área a ser observada. O impulso da FIFA para o crescimento comercial ajudou a elevar o futebol feminino, mas o Brasil 2027 também precisará parecer acessível aos torcedores que há muito tempo o apoiam. Serviços de hospitalidade premium e ingressos mais caros podem fazer parte do modelo moderno da Copa do Mundo, mas não podem comprometer a atmosfera e o espírito de comunidade que dão vida ao torneio.

    O Brasil em 2027 dá à FIFA a chance de mostrar que crescimento e acessibilidade podem coexistir. O desafio será realizar um torneio que pareça comercialmente ambicioso, mas também sensato em sua programação, acolhedor para os torcedores e organizado tendo em mente o bem-estar das jogadoras.