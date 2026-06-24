Daqui a um ano, a Copa do Mundo Feminina da FIFA será realizada no Brasil, marcando a primeira vez que o torneio feminino será disputado na América do Sul.

Oito cidades e alguns dos estádios mais emblemáticos do continente, incluindo a Arena Castelão, em Fortaleza, e o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, receberão 32 nações entre 24 de junho e 25 de julho.

A um ano do evento, muitas das principais dúvidas sobre o torneio permanecem sem resposta.

O anfitrião Brasil já garantiu sua vaga, ao lado de Austrália, China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas, Argentina, Colômbia, Nova Zelândia e Alemanha. Além disso, potências europeias como Espanha, França e Dinamarca também já garantiram suas vagas. Mas, embora o quadro esteja começando a tomar forma, grande parte da África, América do Norte e Europa ainda tem trabalho a fazer nas próximas rodadas de qualificação.

A próxima grande fase de eliminatórias acontecerá ainda este ano. As repescagens da Europa ocorrerão de outubro até o início de dezembro, enquanto as vagas da África serão decididas na Copa Africana das Nações Feminina, que começa em 25 de julho. O torneio de qualificação da Concacaf segue em novembro, o que significa que muitas das maiores seleções do mundo, incluindo a seleção feminina dos EUA, ainda têm trabalho a fazer antes de garantirem sua vaga no Brasil.

Depois, há a questão mais importante: o Brasil está realmente pronto para sediar uma Copa do Mundo Feminina?

O país possui infraestrutura de nível mundial e uma tradição lendária no futebol, mas a FIFA e os organizadores locais ainda enfrentam o desafio de realizar um torneio que deixe um legado duradouro para o futebol feminino. Há também a questão de qual é o lugar do futebol feminino na identidade esportiva do Brasil. Este é o país de Marta e uma das culturas futebolísticas mais ricas do mundo, mas o futebol feminino há muito tempo vive à sombra da obsessão nacional pelos homens.

Questões relacionadas à programação, viagens, experiência dos torcedores, favoritas do torneio e possíveis zebras logo tomarão conta das conversas. E, após o torneio masculino neste verão, haverá lições a serem aprendidas também. O caminho para o Brasil 2027 já está traçado — e estas são as cinco histórias que o definirão.