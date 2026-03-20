Após cinco anos na segunda divisão, o clube conseguiu o retorno à Super League em 2025. O Thun iniciou a temporada com o segundo elenco mais barato da liga e com o objetivo de garantir a permanência na divisão. Agora, o recém-promovido está prestes a conquistar o primeiro título de campeão da história do clube. A última derrota ocorreu em meados de dezembro. Dos últimos 13 jogos oficiais, o Thun venceu doze. Nenhuma equipe marcou mais gols, nenhuma sofreu menos.

Ainda faltam três partidas na fase regular, seguidas de cinco no grupo dos campeões. A oito jogos do fim da temporada, a vantagem sobre o primeiro “perseguidor”, o FC St. Gallen, é de 16 pontos. A tradicional elite do futebol suíço está bem atrás: o atual bicampeão FC Basel, liderado pelo capitão Xherdan Shaqiri, assim como o Young Boys Bern, que dominava anteriormente, e os dois clubes tradicionais de Zurique. O FCZ e o Grasshoppers, campeão recordista e parceiro de cooperação do FC Bayern, lutam até mesmo contra o rebaixamento.

No último fim de semana, o Thun goleou o Grasshoppers em casa por 5 a 1. A Stockhorn Arena estava mais uma vez lotada com 10 mil espectadores, o que significa que quase um quarto da população da cidade assistiu ao jogo.