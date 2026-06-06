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World Cup Last Dance GFXGetty/GOAL

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A Última Dança: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e as estrelas veteranas que disputarão sua última Copa do Mundo em 2026

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A Copa do Mundo de 2026 promete ser um torneio histórico, diferente de todos os que vieram antes. Com o número de seleções ampliado para 48 pela primeira vez e disputada em três países — Estados Unidos, Canadá e México —, ela promete ser o maior espetáculo dos quase 100 anos de história da competição.

Mas, para uma geração de jogadores que esteve na vanguarda do esporte durante quase duas décadas, este é o fim da linha. Uma constelação de lendas está prestes a se despedir, com 2026 oferecendo uma última chance de conquistar o maior prêmio do futebol.

Alguns podem sair como campeões, outros ficarão aquém, mas todos deixarão um enorme vazio no cenário internacional que nenhum talento emergente poderá preencher imediatamente. 

A GOAL analisa alguns dos veteranos para quem 2026 será, quase certamente, a última Copa do Mundo:

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    Lionel Messi (Argentina)

    Lionel Messi está prestes a completar 39 anos e, apesar de algumas mensagens enigmáticas ao longo do caminho, confirmou sua participação na sexta Copa do Mundo, um recorde.

    O maior jogador da história do futebol conquistou o único título que ainda lhe faltava quando a Argentina derrotou a França na final de 2022. Desde então, Messi mudou-se para os Estados Unidos, para o Inter de Miami, afastando-se do futebol europeu e cuidando melhor do seu corpo no mundo menos exigente — mas não menos emocionante — da MLS. 

    Ele continuou a representar seu país, marcando gols e criando jogadas em momentos que nenhum outro jogador de sua idade seria capaz de compreender. Permanecem as dúvidas sobre se o mago argentino conseguirá lidar com o formato ampliado, combinado com o calor escaldante esperado na América do Norte, mas seria tolice esperar que Messi se despeda silenciosamente.

    • Publicidade
  • Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo se tornaria o jogador mais velho a levantar a Copa do Mundo caso Portugal triunfe neste verão. Ao contrário de Messi, o pentacampeão da Bola de Ouro ainda não conquistou o torneio, nem sequer marcou um gol nas fases eliminatórias, o que significa que seu legado na Copa do Mundo ficou bem aquém de seu status de ícone.

    Seria impossível para um jogador da idade de Ronaldo ainda ser capaz de competir no mais alto nível, mas lá está ele, continuando a marcar gols em grande quantidade na Arábia Saudita pelo Al-Nassr e ainda insistindo que não tem planos de se aposentar tão cedo. 

    A seleção de Portugal está repleta de talentos, enquanto jogadores como Rafael Leão, Pedro Neto e Gonçalo Ramos aguardam sua chance para construir suas carreiras internacionais, mas Roberto Martínez continua a construir a equipe em torno de Ronaldo como peça central de sua busca por conquistar a primeira Copa do Mundo para a nação europeia. Ao se juntar a Messi em sua sexta participação na fase final, esta é certamente a última chance de CR7 de alcançar a glória mundial.


  • Guillermo Ochoa Mexico(C)Getty Images

    Guillermo Ochoa (México)

    Há um terceiro jogador que deve se juntar a Messi e Ronaldo para disputar sua sexta Copa do Mundo neste verão, embora houvesse muito menos certeza em torno da participação de Guillermo Ochoa no torneio.

    Veterano com mais de 150 partidas pela seleção mexicana, o lendário goleiro havia disputado apenas uma partida pelo El Tri desde a final da Liga das Nações da CONCACAF em março de 2024, e não era esperado que fizesse parte da equipe de Javier Aguirre. No entanto, depois que o goleiro titular, Ángel Malagón, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles em março, abriu-se a porta para Ochoa retornar às fileiras dos co-anfitriões aos 40 anos.

    A carreira nômade de Ochoa o levou a jogar por clubes na Espanha, Itália, França, Portugal e Bélgica, enquanto passou a última temporada em Chipre, pelo AEL Limassol. Ele deu a entender que se aposentará após a Copa do Mundo, encerrando a carreira de um homem que se tornou uma figura incontornável do torneio nas últimas duas décadas.


  • Manuel Neuer Germany 2026Getty Images

    Manuel Neuer (Alemanha)

    Ochoa também não é o único goleiro lendário a receber uma convocação inesperada. Com Marc-André ter Stegen enfrentando problemas com lesões nos últimos dois anos e com as dúvidas persistentes sobre a forma do provável titular Oliver Baumann, o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, tomou a decisão ousada de convocar Manuel Neuer, que havia se aposentado da seleção, para uma última aventura.

    Neuer estava entre os vários veteranos que encerraram suas carreiras pela Alemanha após sediar a Euro 2024, mas foi convencido a voltar para disputar sua quinta Copa do Mundo aos 40 anos, após mais uma temporada de atuações impressionantes pelo Bayern de Munique.

    Nagelsmann confirmou que Neuer será seu goleiro titular na América do Norte, enquanto a Die Mannschaft busca evitar uma terceira eliminação consecutiva na fase de grupos.

  • Luka Modric Croatia 2026Getty Images

    Luka Modric (Croácia)

    Com 40 anos, Luka Modric é o segundo jogador de linha mais velho desta Copa do Mundo, atrás apenas de Ronaldo, e busca escrever um capítulo final em sua carreira lendária no torneio. O maestro do meio-campo levou a Croácia à sua primeira final em 2018, onde acabou perdendo para a França, enquanto Modric também foi fundamental para o terceiro lugar conquistado por seu país em 2022.

    Modric se juntou ao AC Milan no verão passado, após ser dispensado pelo Real Madrid, em uma tentativa de manter a forma, e agora entrará em campo em sua quinta Copa do Mundo, onde se tornará apenas o quarto jogador a atingir 200 partidas pela seleção (supondo que Messi chegue antes dele — o argentino ostenta atualmente 198 partidas, contra 197 de Modric).

  • Edin Dzeko Bosnia & Herzegovina 2026Getty Images

    Edin Dzeko (Bósnia e Herzegovina)

    Ao contrário de Messi, Ronaldo e Modric, Edin Dzeko teria motivos para acreditar que sua trajetória na Copa do Mundo já havia chegado ao fim, dada a dificuldade da Bósnia e Herzegovina em se classificar para grandes torneios desde sua única participação na Copa do Mundo, em 2014. No entanto, Dzeko conseguiu inspirar seus compatriotas uma última vez e, após derrotar a Itália nas repescagens da UEFA, entrará em campo aos 40 anos na América do Norte.

    Prestes a ultrapassar 150 partidas pela seleção, período em que marcou mais de 70 gols, Dzeko mostrou que ainda consegue balançar as redes com regularidade desde que se juntou ao Schalke em janeiro, time que ajudou a garantir o retorno à Bundesliga. O ex-atacante do Manchester City e da Inter não disputou o número de torneios que sua carreira merece, e por isso será bom para Dzeko se despedir no maior palco de todos.

  • Son Heung Min South Korea(C)Getty Images

    Son Heung-min (Coreia do Sul)

    É provável que várias seleções se despedam de seus maiores jogadores de todos os tempos nesta Copa do Mundo, e a Coreia do Sul pode estar entre elas caso Son Heung-min decida prolongar sua carreira internacional para além de 2026.

    Com 34 anos em julho, Son ainda tem mais tempo a seu favor do que outros, mas as exigências de ser capitão e carregar as expectativas de uma nação obcecada pelo sucesso de sua seleção de futebol são, no mínimo, pesadas. Tendo já virado as costas ao futebol europeu para se juntar ao LAFC na MLS, a lenda do Tottenham pode muito bem sentir que deu tudo de si pela causa coreana quando o torneio terminar.

  • Mohamed Salah Egypt 2026Getty Images

    Mohamed Salah (Egito)

    Apenas alguns dias mais velho que Son e em uma situação semelhante no que diz respeito a ser o maior jogador da história do futebol de seu país, Mohamed Salah vem carregando o Egito praticamente sozinho há anos. Desta vez, ele conta com um elenco de apoio, liderado por Omar Marmoush, do Manchester City, mas os Faraós mais uma vez buscarão inspiração em Salah na América do Norte, apesar de seu desempenho pelo Liverpool ter caído vertiginosamente nos últimos 12 meses.

    Sem dúvida, haverá uma garra e uma determinação a mais nos passos de Salah, especialmente depois que sua única outra participação na Copa do Mundo, em 2018, foi parcialmente arruinada pela lesão no ombro que sofreu na final da Liga dos Campeões daquele ano. Para um jogador de seu calibre, Salah precisa deixar sua marca em um torneio mundial para reforçar ainda mais seu legado duradouro.

    Com uma transferência para a Arábia Saudita aparentemente nos planos após sua saída de Anfield, Salah certamente começará a encerrar sua carreira nos próximos anos. Esperar que ele continue sua carreira internacional após este verão, então, pode parecer fantasioso.

  • Sadio Mane Senegal 2026Getty Images

    Sadio Mané (Senegal)

    Sadio Mané tem sido uma figura determinante no sucesso do Senegal na última década e, com o atacante completando 34 anos antes da Copa do Mundo, esta pode muito bem ser sua última chance de liderar a seleção em um torneio.

    O ex-ala do Liverpool e do Bayern de Munique foi quem converteu o pênalti que garantiu ao seu país o primeiro título da Copa Africana das Nações em 2021, e levou os Leões de Teranga a participações consecutivas na Copa do Mundo, mesmo tendo sido forçado a ficar de fora em 2022 devido a uma lesão.

    A transferência de Mané para o Al-Nassr, na Arábia Saudita, reduziu sua visibilidade para os torcedores europeus, mas ele sempre se manteve comprometido com seu país e continua a ser o capitão da seleção. Com nomes como Ismaila Sarr e Illiman Ndiaye se revelando talentos excepcionais ao seu redor, a liderança e a experiência de Mané podem ser exatamente o que o Senegal precisa para chegar longe em 2026.

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    Riyad Mahrez (Argélia)

    Completando um trio de vencedores da Liga dos Campeões e da Premier League originários da África, Riyad Mahrez é um dos jogadores mais talentosos de sua geração a surgir no continente. Mesmo aos 35 anos, os dribles deslumbrantes e o primeiro toque hipnotizante de Mahrez ainda deixam torcedores e companheiros de equipe boquiabertos, e poucos contestariam que ele merece uma despedida heroica da cena internacional.

    Surpreendentemente para um jogador com o talento de Mahrez, ele só disputou uma única partida em uma Copa do Mundo, e isso aconteceu lá em 2014, já que a Argélia não conseguiu se classificar desde aquele torneio no Brasil. Este verão, então, oferece a Mahrez a oportunidade de finalmente mostrar seu valor no cenário mundial, enquanto ele continua encerrando sua carreira na Arábia Saudita, pelo Al-Ahli.

  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    Kevin De Bruyne (Bélgica)

    O ex-companheiro de equipe de Mahrez no Manchester City, Kevin De Bruyne, passou por uma temporada de estreia marcada por lesões no Napoli após deixar o Etihad Stadium, e há o receio de que o corpo do meio-campista esteja começando a dar sinais de cansaço, já que ele se aproxima dos 35 anos no final deste mês.

    Quando está em forma, De Bruyne continua sendo um dos meias mais completos do futebol mundial, e ele acredita que pode inspirar a Bélgica uma última vez, enquanto os últimos membros da tão alardeada “Geração de Ouro” partem em busca da glória.

    A seleção de Rudi Garcia pode estar em transição, mas De Bruyne ainda é o principal jogador capaz de furar as defesas com um passe de tirar o fôlego ou de acertar um chute espetacular de longe. Se ele conseguir se manter saudável, os Red Devils podem se tornar a zebra deste verão.

  • Virgil van Dijk Netherlands 2026Getty Images

    Virgil van Dijk (Países Baixos)

    Virgil van Dijk tem melhorado com o passar dos anos e, embora vá completar 35 anos durante a Copa do Mundo, não há dúvida de que ele desempenhará um papel fundamental na campanha da Holanda neste verão.

    O experiente zagueiro tem sido a pedra angular que transformou o Liverpool em um dos times mais temidos da Europa, com alguns atacantes adversários chegando ao ponto de evitar confrontos diretos com Van Dijk por medo de passar vergonha. 

    É verdade que a última temporada não foi a melhor de Van Dijk, com alguns temores em Merseyside de que o capitão dos Reds possa ter perdido um pouco de velocidade e que sua percepção defensiva não esteja no nível de antes. Os torcedores holandeses, então, esperam ver seu capitão recuperar o ritmo no que provavelmente será sua segunda e última Copa do Mundo.


  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    James Rodríguez (Colômbia)

    Estrela da Copa do Mundo de 2014, James Rodríguez completará 35 anos em julho, mas, para os torcedores da Colômbia, sua presença na América do Norte é essencial. Depois de surpreender o mundo com uma das atuações individuais mais marcantes de um torneio há 12 anos — o que acabou lhe rendendo uma transferência para o Real Madrid —, James tem enfrentado dificuldades para manter a forma física nos anos que se seguiram. 

    Sua carreira tem sido marcada por lesões, a ponto de ele passar a atuar por curtos períodos em clubes para se manter em atividade — mais recentemente no Minnesota United, da MLS —, reservando o seu melhor para as partidas internacionais.

    James deve sua carreira à Copa do Mundo, e um capítulo final no maior palco de todos parece adequado para um dos rostos mais icônicos do torneio.


  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    Neymar (Brasil)

    Neymar e a Copa do Mundo de 2026: tem sido uma longa jornada — e o Brasil só entra em campo daqui a uma semana! O maior artilheiro de todos os tempos da Seleção não joga uma partida internacional desde que rompeu o ligamento cruzado anterior em outubro de 2023, e com Carlo Ancelotti continuando a ignorá-lo após assumir o comando da equipe em setembro, qualquer esperança que Neymar tivesse de disputar um último torneio mundial parecia ter acabado.

    No entanto, após algumas lesões em alguns dos atacantes do Brasil, Ancelotti deu a Neymar uma tábua de salvação no último momento e convocou o atacante do Santos para sua seleção de 26 jogadores, provocando comemorações frenéticas dos torcedores. Resta saber que tipo de papel Ancelotti imagina para o jogador de 34 anos na América do Norte, embora ele tenha que provar sua boa forma física primeiro, após sofrer mais uma lesão poucos dias depois de receber a convocação.

    É claro que o corpo de Neymar está a falhar-lhe, e a ideia de ele se manter em forma o suficiente para jogar no Mundial de 2030 é, na melhor das hipóteses, fantasiosa. Esta é, portanto, a sua última oportunidade de tentar conquistar para o Brasil a tão cobiçada sexta estrela.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Harry Kane?... (Inglaterra)

    Harry Kane pode muito bem estar no auge de sua carreira. Aos 32 anos, ele continua provando ser um dos atacantes mais letais da Europa, depois de marcar mais de 60 gols pelo Bayern de Munique na última temporada, e é o único jogador a liderar a lista de artilheiros de todos os tempos da Inglaterra.

    Existe, portanto, um cenário em que Kane continua em ação até a Copa do Mundo de 2030 — e, com a grande diferença em relação aos que vêm atrás na hierarquia, os torcedores dos Três Leões esperam que seja esse o caso. Mas, com o Campeonato Europeu de 2028 se aproximando, do qual a Inglaterra é co-anfitriã, esse torneio pode muito bem servir como a oportunidade perfeita para Kane encerrar sua carreira internacional.

    A realização desse torneio em casa significa que esta pode ser a última Copa do Mundo para jogadores como Jordan Pickford, John Stones e talvez até mesmo Marcus Rashford, sendo a chance de se aposentar da seleção diante de seus próprios torcedores uma proposta tentadora.