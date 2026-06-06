A Última Dança: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e as estrelas veteranas que disputarão sua última Copa do Mundo em 2026

Mas, para uma geração de jogadores que esteve na vanguarda do esporte durante quase duas décadas, este é o fim da linha. Uma constelação de lendas está prestes a se despedir, com 2026 oferecendo uma última chance de conquistar o maior prêmio do futebol.

Alguns podem sair como campeões, outros ficarão aquém, mas todos deixarão um enorme vazio no cenário internacional que nenhum talento emergente poderá preencher imediatamente.

A GOAL analisa alguns dos veteranos para quem 2026 será, quase certamente, a última Copa do Mundo: