A Última Dança: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e as estrelas veteranas que disputarão sua última Copa do Mundo em 2026

Apenas alguns dias mais velho que Son e em uma situação semelhante no que diz respeito a ser o maior jogador da história do futebol de seu país, Mohamed Salah vem carregando o Egito praticamente sozinho há anos. Desta vez, ele conta com um elenco de apoio, liderado por Omar Marmoush, do Manchester City, mas os Faraós mais uma vez buscarão inspiração em Salah na América do Norte, apesar de seu desempenho pelo Liverpool ter caído vertiginosamente nos últimos 12 meses.
Sem dúvida, haverá uma garra e uma determinação a mais nos passos de Salah, especialmente depois que sua única outra participação na Copa do Mundo, em 2018, foi parcialmente arruinada pela lesão no ombro que sofreu na final da Liga dos Campeões daquele ano. Para um jogador de seu calibre, Salah precisa deixar sua marca em um torneio mundial para reforçar ainda mais seu legado duradouro.
Com uma transferência para a Arábia Saudita aparentemente nos planos após sua saída de Anfield, Salah certamente começará a encerrar sua carreira nos próximos anos. Esperar que ele continue sua carreira internacional após este verão, então, pode parecer fantasioso.