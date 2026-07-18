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A última dança de Lionel Messi? O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, se pronuncia sobre os rumores de aposentadoria antes do confronto na final da Copa do Mundo contra a Espanha
Scaloni deixa a decisão sobre Messi nas mãos do capitão
A Argentina chega à final da Copa do Mundo contra a Espanha em meio a especulações crescentes sobre se Messi fará sua última partida pela seleção. Em entrevista coletiva realizada na cidade de Nova York na sexta-feira, Scaloni admitiu não ter nenhuma indicação sobre o que seu capitão planeja fazer após o torneio.
A incerteza persiste apesar de mais uma campanha excepcional do jogador de 39 anos. Messi marcou oito gols e deu quatro assistências, dividindo a liderança na disputa pela Chuteira de Ouro com o francês Kylian Mbappé. Ele também foi o grande destaque na vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra na semifinal, com mais uma atuação decisiva.
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Scaloni se recusa a fazer previsões sobre o futuro de Messi
Com os rumores sobre a aposentadoria dominando a preparação para a final deste domingo, perguntaram a Scaloni se ele esperava que Messi continuasse representando a Argentina. O técnico, vencedor da Copa do Mundo de 2022, deixou claro que a decisão cabe inteiramente ao seu capitão.
“O que eu sei? Pergunte a ele”, disse Scaloni com uma risada. “Para ser sincero, não faço a menor ideia. Ele não para de nos surpreender.”
Scaloni elogia seu elenco
O técnico da Argentina também refletiu sobre as conquistas de sua equipe antes da final, revelando que havia conversado com os jogadores para agradecê-los pelo sucesso contínuo nos últimos anos.
“É muito difícil conseguir isso. Eles alcançaram conquistas que, antigamente, eram totalmente impensáveis. Ontem eu disse a eles que haviam feito algo inacreditável e que estava profundamente grato”, admitiu.
“Toda a minha comissão técnica e eu ficaremos eternamente gratos. Não foi fácil chegar a esta fase da Copa do Mundo e competir por tantos anos nesse nível, então acho que isso é maravilhoso. Espero que vençamos, mas, se não vencermos, essa jornada foi incrível e um exemplo para todos. Espero que isso ajude nosso povo e nosso país.”
- (C)Getty Images
Mais um passo rumo à glória na Copa do Mundo
A Argentina agora enfrenta a Espanha com mais um título da Copa do Mundo em jogo. Ainda não se sabe se esta será a última partida de Messi pela seleção ou simplesmente o próximo capítulo de sua carreira internacional, mas toda a atenção estará voltada para o capitão, que tentará levar a Argentina a mais um grande triunfo.
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