A última dança de Enzo Fernández?! O jogador de 107 milhões de libras do Chelsea pode salvar seu legado ao oferecer um presente de despedida na FA Cup, no confronto em Wembley contra o Manchester City, clube que o quer contratar

A chegada de Fernández por impressionantes 107 milhões de libras (131 milhões de dólares na época), em janeiro de 2023, deveria ter sido transformadora para o Chelsea — uma contratação de peso logo no início da gestão do novo grupo de proprietários, destinada a impulsionar o clube de volta ao topo. No entanto, três anos depois, o clube e Enzo se encontram praticamente de volta ao ponto de partida: presos na metade da tabela, com suas esperanças de se classificar para a Liga dos Campeões em frangalhos.

O meio-campista tornou-se, sem querer, um dos rostos da gestão fracassada do BlueCo até o momento, passando por muito mais baixos do que altos, apesar de frequentemente ser um destaque em campo enquanto o time do oeste de Londres luta para se reestabelecer em meio a uma renovação mal planejada de jogadores e treinadores no banco.

Como é típico do Chelsea, os troféus ainda chegaram, na forma da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes no ano passado sob o comando de Enzo Maresca, e o quarto lugar na temporada 2024-25 foi louvável, mas isso não abriu caminho para mais sucesso nesta temporada, já que os Blues se encontram de volta ao ostracismo com a campanha atual chegando ao fim.

Levando tudo em conta, não é particularmente surpreendente que o jogador da seleção argentina tenha aludido abertamente a uma saída no meio do ano. A esta altura, ele esperaria estar disputando títulos importantes, mas o Chelsea não terminou em posição superior à quarta na Premier League durante sua passagem por Stamford Bridge e não parece que vai superar isso tão cedo, enquanto ele ainda disputou apenas uma única campanha na Liga dos Campeões. Antes desta temporada, ele havia chegado a apenas uma final de copa nacional, a da Carabao Cup de 2024, onde os Blues foram derrotados pelo Liverpool.