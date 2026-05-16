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Chelsea Enzo Fernandez GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

A última dança de Enzo Fernández?! O jogador de 107 milhões de libras do Chelsea pode salvar seu legado ao oferecer um presente de despedida na FA Cup, no confronto em Wembley contra o Manchester City, clube que o quer contratar

Análises
E. Fernandez
Chelsea
Chelsea x Manchester City
Especiais e Opinião
Manchester City
Copa da Inglaterra

Enzo Fernández enfrenta um encontro decisivo na final da FA Cup deste sábado. Seu futuro no Chelsea está longe de ser certo após especulações muito públicas sobre uma possível transferência para o Real Madrid, mas o meio-campista pode dar ao Blues o presente de despedida ideal ao se preparar para enfrentar outro de seus possíveis pretendentes, o Manchester City. Se o capitão interino conseguir levar o time, que está sem técnico, à vitória, isso ajudaria a resgatar um pouco seu legado manchado.

A questão de saber se Fernández continuará ou não em Stamford Bridge tem sido o elefante na sala para o Chelsea há quase dois meses. Ele frequentemente demonstrava frustração sob o comando do ex-técnico Liam Rosenior e deixou bem claro seu desejo de se mudar para Madri (a cidade, não o clube) durante a pausa para os jogos internacionais em março, em uma entrevista agora infame que resultou em uma suspensão interna de dois jogos.

Embora o Real ainda não tenha concretizado seu interesse até o momento, há relatos de que o City, adversário do Chelsea na final da FA Cup, está avaliando uma abordagem no verão para contratar o argentino, que, é claro, custou ao Blues uma taxa de transferência recorde no Reino Unido quando chegou do Benfica em 2023. Mas, apesar de todo o alvoroço, Enzo ainda pode ficar onde está se um novo contrato for fechado. Assim, com a final da copa e uma possível chance de se tornar jogador do Man City se aproximando, o futuro de Fernández permanece incerto...

  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    O rosto de uma era fracassada

    A chegada de Fernández por impressionantes 107 milhões de libras (131 milhões de dólares na época), em janeiro de 2023, deveria ter sido transformadora para o Chelsea — uma contratação de peso logo no início da gestão do novo grupo de proprietários, destinada a impulsionar o clube de volta ao topo. No entanto, três anos depois, o clube e Enzo se encontram praticamente de volta ao ponto de partida: presos na metade da tabela, com suas esperanças de se classificar para a Liga dos Campeões em frangalhos.

    O meio-campista tornou-se, sem querer, um dos rostos da gestão fracassada do BlueCo até o momento, passando por muito mais baixos do que altos, apesar de frequentemente ser um destaque em campo enquanto o time do oeste de Londres luta para se reestabelecer em meio a uma renovação mal planejada de jogadores e treinadores no banco.

    Como é típico do Chelsea, os troféus ainda chegaram, na forma da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes no ano passado sob o comando de Enzo Maresca, e o quarto lugar na temporada 2024-25 foi louvável, mas isso não abriu caminho para mais sucesso nesta temporada, já que os Blues se encontram de volta ao ostracismo com a campanha atual chegando ao fim.

    Levando tudo em conta, não é particularmente surpreendente que o jogador da seleção argentina tenha aludido abertamente a uma saída no meio do ano. A esta altura, ele esperaria estar disputando títulos importantes, mas o Chelsea não terminou em posição superior à quarta na Premier League durante sua passagem por Stamford Bridge e não parece que vai superar isso tão cedo, enquanto ele ainda disputou apenas uma única campanha na Liga dos Campeões. Antes desta temporada, ele havia chegado a apenas uma final de copa nacional, a da Carabao Cup de 2024, onde os Blues foram derrotados pelo Liverpool.

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  • Enzo Fernandez Chelsea Real Madrid GFX 16:9Getty/GOAL

    Uma longa despedida?

    É bem possível que tenhamos testemunhado uma espécie de longa despedida de Enzo. Já se passaram quase dois meses desde que ele lançou sérias dúvidas sobre sua permanência no Chelsea, antes de flertar abertamente com uma possível transferência para o Real Madrid, clube que se acredita estar de olho no meio-campista, embora ainda não tenha concretizado seu interesse.

    Talvez o mais revelador, porém, tenham sido suas palavras à ESPN após a humilhante derrota por 8 a 2 no placar agregado para o Paris Saint-Germain (outro suposto pretendente) nas oitavas de final da Liga dos Campeões em março, um resultado que refletiu fielmente a enorme diferença de qualidade entre as duas equipes. Questionado sobre seu futuro em Stamford Bridge, um desanimado Fernández disse: “Não sei. Meu foco está aqui por enquanto. Temos oito partidas da Premier League para jogar e a FA Cup. Depois, vem a Copa do Mundo, então vamos ver depois disso.”

    Foi durante a pausa internacional seguinte que Fernández reforçou essa postura antes de declarar explicitamente sua disposição de se transferir para Madri em uma entrevista no YouTube, dizendo: “Gostaria de morar na Espanha, gosto muito de Madri; ela me lembra Buenos Aires. Eu moraria em Madri. Eu me viro em inglês, mas me sentiria mais à vontade em espanhol.” Isso, é claro, resultou na imposição de uma suspensão de dois jogos ao jogador pelo então técnico do Chelsea, Rosenior, que já foi demitido.

    Desde então, o jogador de 25 anos também alimentou as especulações ao viajar para a capital espanhola para assistir a um torneio de tênis, onde foi visto cumprimentando a estrela do Real, Jude Bellingham. Parece que o destino já está traçado.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Possíveis pretendentes

    No entanto, não é só o Real Madrid que está de olho em Enzo. Na final da FA Cup deste sábado, ele enfrentará outro suposto interessado: o Manchester City. O site The Athletic noticiou em abril que Fernández está na lista de meio-campistas do City, que se prepara para a saída do veterano Bernardo Silva, que se tornou uma presença cada vez mais marcante como meio-campista de área a área nos últimos anos de sua brilhante carreira.

    O interesse do clube é descrito como estando em um “estágio inicial”, mas uma mudança radical no banco de reservas do Etihad Stadium poderia acelerar significativamente as coisas. Ainda não está claro se Pep Guardiola continuará como técnico do City após o fim da temporada e, caso ele decida encerrar sua década repleta de títulos em Manchester, seu ex-assistente e ex-técnico do Chelsea, Maresca, poderia estar na fila para substituí-lo.

    Fernandez tinha um forte relacionamento com o técnico italiano, e a saída repentina e amarga do treinador no dia de Ano Novo — em parte resultado de suas conversas com o City — sem dúvida contribuiu para a desilusão do jogador no oeste de Londres. De fato, ele insistiu que a decisão de demitir Maresca “prejudicou” o clube. Considerando que ele deixou bem claro que está aberto a uma saída no meio do ano, é difícil imaginar que o campeão da Copa do Mundo recusaria uma reunião.

    Aliás, o Chelsea precisaria garantir uma quantia de pelo menos £ 80 milhões (US$ 106 milhões) apenas para evitar registrar prejuízo com a venda do meio-campista, de acordo com o The Times.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    "Vencedor e lutador"

    O técnico interino do Chelsea, Calum McFarlane, provavelmente não terá muita influência sobre o futuro de Fernández, já que o clube continua em busca de um substituto definitivo para Rosenior, mas a importância do argentino para a equipe certamente não passa despercebida por ele.

    Após o gol da vitória de Enzo na semifinal da FA Cup contra o Leeds, ele disse: “É algo em que confiamos muito, por isso ele mudou bastante de posição nos últimos anos. Ele jogou mais recuado, atuou como camisa 10, se movimentou bastante, mas acho que ele é uma ameaça tão grande na área que, quanto mais à frente você o coloca – e ele sabe recuar e se deslocar –, quanto mais à frente você o coloca, ele realmente causa problemas aos adversários naquele meio-espaço esquerdo e atacando o segundo poste.

    "Ele faz isso muito bem; tem feito isso o ano todo. É uma de suas maiores qualidades: quando atacamos pela direita, o timing de suas corridas, sua capacidade de ganhar boa distância e altura no salto, e sua técnica de cabeceio são realmente excelentes.

    "Ele é um vencedor – tem muito talento, tem muita garra. É fundamental para este grupo e o melhor do Enzo é que ele sabe fazer um pouco de tudo, mas quando a coisa fica difícil, você vê a garra nele. Você o vê motivando o grupo, fazendo desarmes, lutando por cada bola perdida."

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    A história poderia continuar

    Essa garra, essa determinação e essa mentalidade vencedora são grandes motivos pelos quais muitos torcedores do Chelsea estarão torcendo desesperadamente para que esta não seja a despedida de Fernández. Sem ele, a situação do time estaria ainda pior nesta temporada, e a perspectiva de um elenco inexperiente perder um de seus poucos líderes no ataque é motivo de grande preocupação.

    Há, porém, uma réstia de esperança de que ele ainda possa ficar; em meio às repercussões de sua suspensão de dois jogos, o agente de Enzo, Javier Pastore, revelou que houve conversas sobre um novo contrato, embora não tenham sido bem-sucedidas até o momento. O ex-meia do PSG disse ao The Athletic que seu cliente está aberto a ficar se suas condições forem atendidas, mas se um acordo não for alcançado após a próxima Copa do Mundo, Fernández irá “explorar outras opções”.

    “Começamos a discutir isso por volta de dezembro ou janeiro, mas não conseguimos chegar a um acordo”, disse Pastore. “Como o contrato de Enzo ainda tem seis anos de duração, decidimos não renová-lo porque os termos não eram adequados para nós nem para o jogador; considerando o que Enzo é capaz de fazer hoje, ele merece muito mais do que ganha atualmente.”

    No entanto, o agente também deu a entender que pode haver um rompimento no relacionamento do jogador com os dirigentes do clube. “Existem outros fatores que influenciam as decisões, seja o salário, o respeito ou a forma como as coisas são conduzidas… Há tantas coisas que não estamos vendo no momento — ou pelo menos eu, como agente, não estou vendo — que sugerem que o clube não está lidando com ele da melhor maneira possível.”

    Há uma possibilidade, então, de que essa história ainda não tenha chegado ao fim — e a contratação de um jovem técnico respeitado e ex-meio-campista como o atual favorito, Xabi Alonso, poderia ajudar a convencer Fernández a ficar...

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Oportunidade de redenção

    Se, no fim das contas, esta for uma despedida, Fernandez tem a chance de encerrar sua passagem de três anos e meio pelo Chelsea conquistando o que seria, sem dúvida, o título mais importante de sua trajetória com a camisa azul, e você pode ter certeza de que ele lutará com unhas e dentes para transformar esse sonho em realidade no sábado.

    Ele é uma das principais razões pelas quais o clube se encontra em mais uma final; foi seu cabeceio que garantiu a vitória na semifinal contra o Leeds, ao conectar com o cruzamento de Pedro Neto no final de uma jogada que está se tornando sua marca registrada: a arrancada tardia para dentro da área.

    Isso e seu gol contra o Liverpool no fim de semana elevaram sua contagem para impressionantes 14 gols em todas as competições nesta campanha produtiva, enquanto ele deu mais seis assistências, alcançando dois dígitos na soma de gols e assistências. Ele chegou a 26 na temporada passada, mas esse número foi inflado pelos oito gols marcados na Conference League.

    Enzo, portanto, é um dos poucos jogadores do Chelsea que pode andar de cabeça erguida nesta temporada, o que se reflete no fato de os torcedores não terem se voltado contra ele, apesar de ele ter dado sinais de interesse pelo Real Madrid. Ele, portanto, vai querer retribuir essa fé inabalável sob o arco de Wembley e, caso o faça, os torcedores provavelmente não se ressentirão de sua saída de um clube que eles próprios sentem que os decepcionou.

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