A última dança de Enzo Fernández?! O jogador de 107 milhões de libras do Chelsea pode salvar seu legado ao oferecer um presente de despedida na FA Cup, no confronto em Wembley contra o Manchester City, clube que o quer contratar

A questão de saber se Fernández continuará ou não em Stamford Bridge tem sido o elefante na sala para o Chelsea há quase dois meses. Ele frequentemente demonstrava frustração sob o comando do ex-técnico Liam Rosenior e deixou bem claro seu desejo de se mudar para Madri (a cidade, não o clube) durante a pausa para os jogos internacionais em março, em uma entrevista agora infame que resultou em uma suspensão interna de dois jogos.
Embora o Real ainda não tenha concretizado seu interesse até o momento, há relatos de que o City, adversário do Chelsea na final da FA Cup, está avaliando uma abordagem no verão para contratar o argentino, que, é claro, custou ao Blues uma taxa de transferência recorde no Reino Unido quando chegou do Benfica em 2023. Mas, apesar de todo o alvoroço, Enzo ainda pode ficar onde está se um novo contrato for fechado. Assim, com a final da copa e uma possível chance de se tornar jogador do Man City se aproximando, o futuro de Fernández permanece incerto...