A “última dança” de Cristiano Ronaldo? O goleiro espanhol Unai Simon não está convencido de que o maior jogador de todos os tempos do Portugal tenha encerrado sua trajetória nas Copas do Mundo, apesar de já ter passado do seu “auge”

Antes da partida das oitavas de final, Simon avaliou o desafio de enfrentar Ronaldo, destacando a notável eficiência do atacante dentro da área, apesar de sua idade avançada.

“O Cristiano que temos na Copa do Mundo não é o mesmo de seis ou sete anos atrás, quando ele estava no auge”, disse Simon, segundo o jornal O Jogo. “Mas temos que tentar mantê-lo o mais longe possível da área. Na final da Liga das Nações, ele recebeu uma bola dentro da área e marcou. Ele tem aquela habilidade de marcar gols que todos nós gostaríamos de ter em nosso time.

“O que o Cristiano tem é que, dentro da área, ele se vira para finalizar, procura passes em profundidade, cria espaço... Ele tem muita experiência e companheiros com quem joga há muito tempo e entende tudo perfeitamente. Se ele entrar na área, é decisivo. Ele lê muito bem essas situações e temos que estar preparados para tudo.”