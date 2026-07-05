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A “última dança” de Cristiano Ronaldo? O goleiro espanhol Unai Simon não está convencido de que o maior jogador de todos os tempos do Portugal tenha encerrado sua trajetória nas Copas do Mundo, apesar de já ter passado do seu “auge”
Simon alerta a Espanha sobre a qualidade duradoura de Ronaldo
Simon minimizou as especulações de que Ronaldo estaria entrando no capítulo final de sua carreira internacional, antes do confronto das oitavas de final da Copa do Mundo contra Portugal, em Dallas. O goleiro espanhol admitiu que CR7 não é mais o atacante explosivo que era há seis ou sete anos, mas insistiu que o pentacampeão da Bola de Ouro continua sendo um dos finalizadores mais perigosos da área no futebol. A prioridade da Espanha, disse ele, é manter o capitão de Portugal longe das posições de finalização.
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Simon explica por que Ronaldo continua sendo tão perigoso
Antes da partida das oitavas de final, Simon avaliou o desafio de enfrentar Ronaldo, destacando a notável eficiência do atacante dentro da área, apesar de sua idade avançada.
“O Cristiano que temos na Copa do Mundo não é o mesmo de seis ou sete anos atrás, quando ele estava no auge”, disse Simon, segundo o jornal O Jogo. “Mas temos que tentar mantê-lo o mais longe possível da área. Na final da Liga das Nações, ele recebeu uma bola dentro da área e marcou. Ele tem aquela habilidade de marcar gols que todos nós gostaríamos de ter em nosso time.
“O que o Cristiano tem é que, dentro da área, ele se vira para finalizar, procura passes em profundidade, cria espaço... Ele tem muita experiência e companheiros com quem joga há muito tempo e entende tudo perfeitamente. Se ele entrar na área, é decisivo. Ele lê muito bem essas situações e temos que estar preparados para tudo.”
Não é o capítulo final para CR7
Com Ronaldo agora com 41 anos, muitos torcedores e comentaristas têm considerado este torneio como sua “última dança” no cenário mundial. No entanto, Simon não está convencido de que o ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United esteja pronto para se afastar da cena internacional, independentemente do resultado da próxima partida das oitavas de final. Ele acredita que o foco deve permanecer no campo, e não nas especulações em torno da aposentadoria de Ronaldo.
“Não acho que seja a última dança de Cristiano”, afirmou Simon. “Cada jogo é diferente. O importante é se concentrar na partida e não no que a cerca na mídia.”
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A Espanha busca uma atuação impecável contra Portugal
A Espanha agora volta toda a sua atenção para o confronto das oitavas de final em Dallas, onde Ronaldo e Portugal são o único obstáculo entre a equipe e uma vaga nas quartas de final.
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